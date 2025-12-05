Trái tim từ Hà Nội vượt 1.600km "hồi sinh" bé trai 9 tuổi: Ê-kíp bác sĩ vỡ òa khi lồng ngực bệnh nhi phập phồng những nhịp đập đầu tiên

Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, cơ sở y khoa này vừa phối hợp với các bệnh viện đầu ngành về ghép tạng thực hiện thành công ca ghép tim từ người hiến chết não cho bệnh nhi 9 tuổi.

Trước đó, vào sáng 29/11, sau khi nhận được thông tin về một trường hợp bệnh nhân chết não được gia đình đồng thuận hiến tạng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp khẩn cấp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kích hoạt quy trình lấy – vận chuyển – ghép tim xuyên Việt cho một bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

Ngay lập tức, Hội đồng Ghép tim của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM họp khẩn dưới sự chủ trì của GS.TS.BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Ghép tim nhằm đánh giá toàn diện bệnh nhi và chốt phương án phẫu thuật.

Trái tim người hiến tại Hà Nội được chuyển hỏa tốc vào TPHCM

Tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hoàn tất lấy đa tạng từ người hiến chết não, trong đó phần lấy tim do TS.BS Cao Đằng Khang – Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trực tiếp thực hiện. Trái tim được bảo quản nghiêm ngặt, bắt đầu hành trình hơn 1.600 km vào TPHCM.

Thông tin về nguồn tim hiến được chuyển đến trong bối cảnh từng phút trôi qua đều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống mong manh của bệnh nhi. Trước ca mổ, ê kíp dành sự tri ân sâu sắc đến người hiến và gia đình – những người đã chọn trao đi sự sống trong khoảnh khắc mất mát, đau thương nhất.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, cho hay đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất từng ghép tim tại bệnh viện.

Người hiến nặng 57kg, trong khi bé chỉ nặng 33kg, buộc ê kíp phải tính toán kỹ để trái tim người lớn phù hợp với khoang ngực trẻ.

Thêm vào đó, bé vừa trải qua viêm phổi, sốt cao và nhiễm trùng trước mổ, tăng nguy cơ biến chứng sau ghép. Áp lực động mạch phổi cao và thời gian tim nằm ngoài cơ thể lên đến 6 giờ càng làm thách thức khả năng hồi phục chức năng co bóp sau ghép.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 15h11 ngày 29/11. Đến khoảng 19h, trái tim hiến tặng đập lại trong lồng ngực bé trai, khiến cả ê kíp vỡ òa.

"Trái tim đã đập hơn 90 phút, rất mạnh mẽ và ổn định. Chúng tôi tin ca ghép sẽ thành công", GS Nguyễn Hoàng Định chia sẻ. Ca mổ kết thúc lúc 22h27 sau khi hoàn tất các bước cầm máu, dẫn lưu và đóng ngực.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc BV ĐHYD cùng ê kíp thực hiện ghép tim cho bệnh nhi

Thành công của ca ghép là kết quả phối hợp nhịp nhàng giữa Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng chỉ đạo từ Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược. Sau 48 giờ hồi sức, bé trai tỉnh táo, hợp tác tốt, huyết động ổn định, chức năng thận và các cơ quan cải thiện rõ, mở ra hy vọng lớn cho quá trình hồi phục.

Ca ghép không chỉ đánh dấu cột mốc chuyên môn quan trọng mà còn là câu chuyện nhân văn về hiến tạng cứu người - nơi trái tim người hiến, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và nghị lực của một cậu bé 9 tuổi cùng hòa vào nhau để viết nên kỳ tích của sự sống.

Thời gian gần đây, nhiều ca hiến – ghép tạng trên cả nước liên tục thành công, lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn của hành động “trao tặng sự sống”. Nhiều trường hợp hiến đa tạng từ người chết não đã giúp hàng chục bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được hồi sinh.

Trên cả nước, các bệnh viện tuyến cuối ghi nhận số ca ghép tim, gan, thận tăng đều. Nhiều ca kỹ thuật khó được thực hiện thành công bởi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Sự chung tay của cộng đồng đang góp phần cứu sống thêm nhiều người bệnh chờ ghép tạng.