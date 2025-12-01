Từ 15/12, sau khi chuyển nhà cần làm ngay thủ tục quan trọng này kẻo mất tiền triệu

Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Nghị định này có một số thay đổi đối với mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ảnh minh họa

Theo đó, hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú sẽ bị xử lý như sau:

Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây

- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;

- Mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

- Mượn, cho mượn hoặc sử dụng xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

- Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú;

- Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú;

- Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú;

- Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Quy định hiện hành là Nghị định 144 thì vi phạm một trong các hành vi này chỉ bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Vi phạm một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 4-8 triệu đồng:

- Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi;

- Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú;

- Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú;

- Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú, kiểm tra tạm vắng, kiểm tra cư trú theo quy định của pháp luật.

Quy định hiện hành thì vi phạm một trong các hành vi này chỉ bị phạt từ 2-4 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi làm giả thông tin về cư trú, sử dụng thông tin về cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia; cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, ;… sẽ bị phạt tiền từ 8-12 triệu đồng.

Theo quy định mới, người đã chuyển đến chỗ ở hợp pháp như mua, thuê nhà... và đủ điều kiện nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú sẽ bị phạt. Mức phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng. Do đó, khi chuyển nơi ở mới, người dân nên làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định để tránh bị phạt.