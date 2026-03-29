Từ 1/4, hàng triệu khách Việt chính thức áp dụng phí tham quan mới tại điểm du lịch đắt khách bậc nhất miền Bắc

Thời điểm giao mùa cuối tháng 3 đầu tháng 4 chính là lúc thời tiết miền Bắc chiều lòng người nhất, cực kỳ lý tưởng cho những chuyến vãn cảnh ngắn ngày. Tuy nhiên, cộng đồng đam mê xê dịch đang rỉ tai nhau về một lưu ý quan trọng liên quan đến ngân sách khi lên kế hoạch chinh phục tuyệt tác Hang Múa trong tuần tới.

Theo thông tin khảo sát từ các đại lý lữ hành và hệ thống cung cấp tour tuyến khu vực miền Bắc, bước sang đầu tháng 4 năm 2026, chi phí tham quan tại khu du lịch sinh thái Hang Múa sẽ có sự điều chỉnh. Cụ thể, để sở hữu tấm vé bước vào chinh phục kỳ quan này, du khách sẽ cần chuẩn bị mức ngân sách là 150 nghìn đồng cho một người.

Sự thay đổi so với mức 100 nghìn đồng quen thuộc trước đây được các chuyên gia du lịch đánh giá là hoàn toàn hợp lý, bởi nó đi kèm với một lộ trình nâng cấp trải nghiệm toàn diện, xứng đáng với từng đồng chi phí mà du khách bỏ ra. Việc điều chỉnh biểu phí là bước đệm để điểm đến này giữ vững vị thế thiên đường sống ảo hàng đầu miền Bắc thông qua hàng loạt cải tiến thiết thực:

Gia cố hạ tầng bám sát địa hình: Hệ thống 486 bậc thang đá dẫn lên đỉnh Ngọa Long được tiến hành trùng tu, xử lý các điểm xói mòn và trang bị thêm hệ thống lan can vững chãi tại những đoạn dốc cao, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho du khách khi vãn cảnh.

Quy hoạch lại thiên đường hoa sen: Khu vực hồ sen rộng lớn dưới chân núi được mở rộng không gian, thiết kế thêm nhiều lối đi bằng gỗ mộc mạc sát mặt nước. Sự tinh tế này giúp hội mê chụp ảnh dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc hòa mình giữa đầm hoa mà vẫn bảo vệ được cảnh quan tự nhiên sinh thái.

Tối ưu hóa chuỗi dịch vụ tiện ích: Toàn bộ khu vực nhà chờ, điểm dừng chân và công trình vệ sinh được nâng cấp đồng bộ theo tiêu chuẩn sạch sẽ và thân thiện với môi trường. Đội ngũ hỗ trợ an ninh cũng được bố trí dày đặc hơn trên các cao điểm để sẵn sàng đồng hành cùng du khách.

Mọi sự mệt mỏi sau chặng đường leo dốc hiểm trở sẽ lập tức tan biến khi bạn đặt chân lên đỉnh núi. Mở ra trước mắt là một bức tranh thủy mặc bao la bát ngát, thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp hoang sơ của quần thể di sản Tràng An và khu vực Tam Cốc. Hình ảnh những dải núi đá vôi trùng điệp vươn mình bên dòng sông Ngô Đồng êm đềm, uốn lượn giữa những thảm lúa chín tạo nên một khung cảnh mãn nhãn đến choáng ngợp. Tháp đá cổ kính nhuốm màu thời gian hay bức tượng rồng khổng lồ ngự trị trên vách đá hiểm hóc luôn là những góc máy đắt giá mang về hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Chỉ cách trung tâm thủ đô Hà Nội chưa đầy 100 cây số, hành trình tìm về vùng đất Cố đô vô cùng thuận tiện để bạn xách ba lô lên đi ngay trong ngày. Những ngày cuối tháng 3 này đang sở hữu thời tiết vô cùng mát mẻ, hãy rủ ngay hội bạn thân chốt kèo leo núi vãn cảnh để tận dụng trọn vẹn mức chi phí tối ưu nhất trước khi bước sang tháng mới.