Con thú gần 3 tấn lao tới giữa ban ngày: Du khách lập tức 'đứng hình' suýt không kịp phản ứng

Cuộc chạm mặt bất ngờ giữa du khách và con thú khổng lồ

Một tình huống tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các bộ phim tài liệu thiên nhiên đã bất ngờ xảy ra tại Nepal, khi một con thú khổng lồ thong thả bước ra giữa đường, khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi sững sờ.

Đoạn video ghi lại sự việc do du khách người Anh Dan Cooper chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi được đăng tải. Trong clip, con tê giác một sừng là loài động vật có thể nặng tới gần 3 tấn xuất hiện đầy bất ngờ trên một con đường vắng, di chuyển chậm rãi như thể đó là lãnh địa quen thuộc của mình.

Theo nội dung chia sẻ, sự việc xảy ra tại Sauraha, một ngôi làng du lịch nằm gần Vườn quốc gia Chitwan, khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng của Nepal. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt là tê giác một sừng Ấn Độ – biểu tượng động vật đặc trưng của quốc gia Nam Á này.

Trong đoạn video, con thú khổng lồ bước đi chậm rãi giữa con đường, không có dấu hiệu hung hãn hay hoảng loạn. Dáng đi nặng nề nhưng bình thản của nó tạo nên cảm giác vừa ngoạn mục vừa căng thẳng, bởi khoảng cách giữa con người và một sinh vật nặng hàng tấn lúc này gần hơn bao giờ hết.

Dan Cooper cho biết con tê giác đã tiến lại khá gần vị trí anh đứng quay. Khoảnh khắc đối diện trực tiếp với con vật khiến anh gần như "đứng hình" trong vài giây, không dám di chuyển mạnh vì lo sợ làm nó giật mình.

Theo World Wildlife Fund (WWF), tê giác một sừng trưởng thành có thể nặng từ 1,8 đến 2,7 tấn, trong khi một số cá thể lớn đạt gần 3 tấn. Tổ chức National Geographic Society cũng cho biết đây là loài tê giác lớn thứ hai thế giới, nổi bật với lớp da dày xếp nếp giống như áo giáp tự nhiên.

Dù sở hữu ngoại hình đồ sộ và sức mạnh đáng gờm, loài vật này thường không chủ động tấn công con người nếu không bị đe dọa. Chính sự điềm tĩnh của con tê giác trong đoạn clip đã khiến nhiều người xem vừa thích thú vừa cảm thấy hồi hộp, bởi chỉ một chuyển động bất ngờ cũng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm.

Video sau khi lan truyền đã thu hút hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng quốc tế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước khoảnh khắc hiếm gặp, trong khi một số khác cho biết việc chạm mặt động vật hoang dã tại khu vực gần công viên quốc gia Chitwan không phải điều hoàn toàn xa lạ.

Khi ranh giới giữa thiên nhiên và đời sống con người ngày càng thu hẹp

Vườn quốc gia Chitwan, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, là một trong những khu bảo tồn quan trọng nhất của Nepal đối với tê giác một sừng. Nhờ các chương trình bảo tồn kéo dài nhiều thập kỷ, số lượng loài này đã phục hồi đáng kể sau thời gian suy giảm vì săn bắt và mất môi trường sống.

Tuy nhiên, theo International Union for Conservation of Nature (IUCN), sự phục hồi quần thể cũng đồng nghĩa với việc động vật hoang dã ngày càng xuất hiện gần khu dân cư và các tuyến du lịch nằm sát vùng lõi bảo tồn. Khi con người mở rộng hoạt động sinh sống và du lịch quanh các khu rừng, những cuộc chạm trán bất ngờ trở nên khó tránh khỏi.

Các chuyên gia bảo tồn cho rằng phần lớn các vụ việc liên quan đến tê giác xảy ra không phải vì chúng hung dữ, mà do bị giật mình hoặc cảm thấy lãnh thổ bị xâm phạm. Vì vậy, du khách được khuyến cáo giữ khoảng cách an toàn, tránh gây tiếng động lớn hoặc tiếp cận quá gần khi bắt gặp động vật hoang dã.

Khoảnh khắc con tê giác nặng gần 3 tấn thong thả bước giữa con đường tại Sauraha vì thế không chỉ là một video gây tò mò trên mạng xã hội, mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng về sự mong manh của ranh giới giữa con người và thiên nhiên.

Giữa không gian tưởng chừng thuộc về con người, sự xuất hiện bình thản của con thú khổng lồ hoang dã lại khiến nhiều người nhận ra rằng, đôi khi chính con người mới là những vị khách đang đi ngang qua thế giới của tự nhiên.