Truyền thông quốc tế khen ngợi tour diễn của Charlie Puth: "1 nghệ sĩ phi thường, mỗi phút giây của show đều được sắp xếp hoàn hảo"

Chưa đầy 1 tháng nữa, vào ngày 22/7, đại nhạc hội 8Wonder với phần tiết mục "đinh" của Charlie Puth sẽ diễn ra tại VinWonders, Nha Trang. Khán giả lúc này đang đổ dồn sự chú ý vào cái tên Charlie Puth vì đây là lần đầu tiên chàng ca sĩ có nhiều "duyên nợ" với Việt Nam sẽ chính thức trình diễn ở đất nước chúng ta.

Charlie Puth đang trong quá trình đi tour Charlie Live Experience anh chàng sẽ mang setlist trình diễn từ tour lưu diễn này đến trình diễn cho khán giả Việt Nam. Setlist này gồm nhiều ca khúc mới trong album CHARLIE (bao gồm cả Left And Right với bản audio có Jungkook góp giọng). Bên cạnh đó, danh sách các ca khúc từ Charlie Live Experience còn có những bản "siêu hit" tỉ view làm nên tên tuổi của Charlie Puth gồm Attention, We Don't Talk Anymore, How Long, One Call Away,...

Một nguồn tin cũng cho biết, Charlie Puth sẽ mang gần như trọn vẹn trải nghiệm tại Charlie Live Experience tới khán giả tại 8Wonder. Sự kiện chắc chắn không chỉ thu hút khán giả Việt Nam mà còn rất nhiều fan của Charlie Puth tại các nước trong khu vực đổ về. Bởi lẽ, Charlie Puth vào hôm qua đã công bố lịch trình lưu diễn Châu Á đến tận tháng 10, trong khi khán giả ở Việt Nam đã có thể thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ từ tháng 7.

Pop Passion gọi trải nghiệm đêm nhạc Charlie Live Experience là "ma thuật", khán giả có sự đồng cảm với âm nhạc của Charlie Puth đến mức "ngây ngất". Blog âm nhạc này cũng kết luận: "Charlie là một nghệ sĩ biểu diễn phi thường. Mỗi giây của chương trình đều được sắp xếp một cách hoàn hảo để phù hợp với tâm trạng mà anh ấy đang truyền tải lẫn tiểu phẩm mà anh ấy đang diễn."

Tờ Miami New Times cũng dành cho Charlie Puth và lần ghé thăm thành phố những lời "có cánh". Trang báo này mô tả đêm diễn là hành trình vào tâm trí của Charlie Puth, để khán giả được tận mắt xem cách anh ấy sáng tạo các ca khúc diễn ra như thế nào. Anh mở đầu chương trình bằng cách đơn giản bước lên sân khấu, giải thích cách ca khúc Charlie Be Quiet!", ca khúc khiến anh được chú ý đến - trở hành hiện thực.

Tờ này viết thêm: "Bất chấp thành công của mình, Puth vẫn thể hiện một chút nhu mì và khiêm tốn, như thể anh ấy không hoàn toàn chấp nhận mức độ nổi tiếng của mình. Sự hiện diện trên sân khấu của anh ấy vẫn còn hơi lúng túng, và không ngạc nhiên khi Puth tỏa sáng nhất khi anh ấy ngồi sau cây đàn piano, nhắc nhở mọi người rằng anh ấy, trước hết và trên hết, là một nhạc sĩ."

Tờ The Miami Hurricane khẳng định: "Charlie Puth là một nghệ sĩ truyền cảm hứng với tài năng không thể phủ nhận, Puth đã khiến khán giả Miami phát cuồng về màn trình diễn dù anh đã rời sân khấu từ rất lâu".

Set trình diễn của Charlie Puth sẽ là tiêu điểm của lễ hội âm nhạc 8Wonder diễn ra vào ngày 22/7/2023 sắp tới tại VinWonders (Nha Trang). Đây hứa hẹn sẽ là lễ hội âm nhạc có quy mô lớn hàng đầu của Việt Nam trong năm nay, quy tụ dàn sao thuộc hàng đỉnh cao của Vpop kết hợp với siêu sao âm nhạc toàn cầu Charlie Puth.