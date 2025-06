Truy tìm cặp đôi làm gãy ghế Van Gogh pha lê trong bảo tàng rồi bỏ trốn

Một cặp du khách đã khiến cộng đồng yêu nghệ thuật phẫn nộ sau khi làm hư hại một tác phẩm nghệ thuật quý giá tại bảo tàng Palazzo Maffei ở Verona, Italy, rồi lặng lẽ rời khỏi hiện trường mà không thông báo với bất kỳ ai.

Trong lúc mải mê tạo dáng như thể đang ngồi lên chiếc ghế, bất chấp tấm biển cảnh báo rõ ràng "Không chạm vào tác phẩm", người đàn ông bất ngờ bị trượt và ngã đè lên chiếc ghế, khiến hai chân ghế bị gãy gập. Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng rời khỏi bảo tàng, không một lời giải thích hay báo cáo với nhân viên.

Sự việc xảy ra vào tháng 4 nhưng đến tuần qua mới được công bố rộng rãi qua đoạn video từ camera an ninh do chính bảo tàng đăng tải. Đoạn clip ghi lại cảnh một nam du khách và bạn đồng hành nữ đang chụp ảnh cho nhau bên cạnh chiếc ghế nghệ thuật "Van Gogh" - một tác phẩm điêu khắc nổi bật do nghệ sĩ người Italy Nicola Bolla sáng tạo. Chiếc ghế được phủ kín bởi hàng trăm viên pha lê Swarovski lấp lánh, đặt trên bệ cao giữa không gian triển lãm. Theo nhà chức trách, tác phẩm này được đặt tên nhằm tri ân danh họa Vincent Van Gogh.

"Ác mộng lớn nhất của mọi viện bảo tàng đã trở thành hiện thực", bảo tàng Palazzo Maffei viết trên mạng xã hội khi chia sẻ đoạn video, kèm theo thông điệp kêu gọi công chúng nâng cao ý thức tôn trọng giá trị nghệ thuật.

Giám đốc bảo tàng, bà Vanessa Carlon cho biết: "Đôi khi chúng ta mải mê chụp hình mà quên mất hậu quả. Dù đây có thể là tai nạn, nhưng việc hai người rời đi trong im lặng, đó không thể gọi là vô tình".

May mắn, chiếc ghế đã được đội ngũ bảo tồn phục chế thành công và hiện đã trở lại trưng bày. Tuy nhiên, sự việc để lại bài học sâu sắc về cách cư xử nơi công cộng, đặc biệt là tại không gian văn hóa nghệ thuật.

Bảo tàng cho biết họ đã liên hệ với cảnh sát địa phương để truy tìm cặp đôi trong video. Việc công bố đoạn clip cũng nằm trong chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ và tôn trọng các giá trị nghệ thuật.

Palazzo Maffei là một trong những bảo tàng nghệ thuật tư nhân nổi bật tại Italy, chính thức mở cửa từ năm 2020, hiện trưng bày khoảng 650 tác phẩm quý giá, trải dài từ nghệ thuật cổ đại đến hiện đại. Sự cố lần này không chỉ là hồi chuông cảnh báo với khách tham quan, mà còn nhấn mạnh sự mong manh của những giá trị văn hóa nếu thiếu đi sự tôn trọng cần thiết.