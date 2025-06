Người đàn ông mất tích không rõ lý do, 1 tuần sau được tìm thấy trong tình trạng không thể ngờ

Mới đây, một câu chuyện hi hữu đã xảy ra tại Thái Lan khiến cho những người chứng kiến trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ sợ hãi đến bất ngờ, cuối cùng là hết sức vui mừng.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại một khu rừng ngập mặn ở tỉnh Chumphon phía Nam Thái Lan. Một ngư dân địa phương 53 tuổi tên là Sila Wongpaen đã hốt hoảng bỏ chạy khỏi khu rừng ngập mặn trong cơn sốc. Người này đã chạy tới Đồn cảnh sát Ban Wisai Nue, khai rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể một người đàn ông ở khu rừng ngập mặn. Sau đó, anh ta dẫn cảnh sát, một nhóm y tế và một tổ chức cứu hộ đến hiện trường, nằm gần một trang trại nuôi tôm ở huyện Mueang Chumphon.

Người đàn ông đã mắc kẹt tại khu vực rừng ngập mặn được khoảng 1 tuần.

Lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế đã rất vất vả mới có thể tiếp cận hiện trường, mang theo một cáng và thiết bị y tế qua để đi qua lớp bùn dày. Họ chuẩn bị di chuyển người đàn ông nằm bất động lên cáng để chuyển đến bệnh viện phục vụ cho công tác khám nghiệm tử thi.

Tuy nhiên, điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là người đàn ông đột nhiên cử động và được xác nhận vẫn còn thở. Mặc dù quá yếu để nói, người này đã được các nhân viên y tế xác nhận vẫn còn sống.

Người đàn ông đang được đưa đi để khám nghiệm tử thi thì bất ngờ được xác nhận vẫn còn sống.

Đội cứu hộ ngay lập tức cung cấp oxy và đưa nạn nhân ra khỏi rừng ngập mặn để điều trị khẩn cấp tại bệnh viện. Một người đàn ông 68 tuổi, Saluay Kattamart, sau đó đã liên lạc với cảnh sát để xác định người sống sót là cháu trai 32 tuổi của mình, tên là Warawut Waraluck.

Warawut, một công nhân xây dựng tại cùng một công trường với ông Saluay, đã mất tích vào tối ngày 4/6 sau khi nhận được tiền lương của mình. Ông Saluay cho biết ông và các thành viên khác trong gia đình đã nộp đơn trình báo về trường hợp mất tích của cháu trai tại Đồn cảnh sát Wisai Nue, nhưng cảnh sát không tìm thấy manh mối nào.

Họ đã tìm kiếm anh Warawut, nhưng không ai trong cộng đồng nhìn thấy hoặc nghe thấy anh ta. Ông Saluay cho biết mình không biết Warawut đã bị mắc kẹt trong bùn lầy như thế nào nhưng tin rằng anh ta có thể đã đi lang thang vào rừng ngập mặn trong khi say rượu. Việc người đàn ông có thể sống sót trong tình trạng say xỉn, lại không có thức ăn như vậy đúng là một may mắn lớn. Ông Saluay giải thích rằng cháu trai mình là một người nghiện rượu, thường xuyên uống khoảng bốn chai rượu mỗi ngày. Anh Warawut vẫn đang ở trong bệnh viện, mặc dù chi tiết về tình trạng sức khỏe của người này chưa được công bố cho công chúng.

(Theo The Thaiger)