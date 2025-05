Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Sỹ Hồng (SN 1976, trú xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Cụ thể, theo tin tức từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình, ngày 4/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định truy nã số 2633/QĐTN-PC02 đối với Nguyễn Sỹ Hồng (tên gọi khác: không có); Sinh ngày 17/6/1976; Nơi thường trú: thôn Thượng Phúc, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Quê quán: xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tội danh bị khởi tố: Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự. Họ tên bố: Nguyễn Thanh Hoãn; Họ tên mẹ: Lê Thị Liên.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Hồng.

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình; Địa chỉ: Số 228, đường Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Điện thoại: 069.2760.169 hoặc báo cho cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Cơ quan công an đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp tin và có phần thưởng giá trị với người đã cung cấp tin bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo pháp luật.

Để thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho người phạm tội sớm có cơ hội đoàn tụ gia đình và hòa nhập cộng đồng; Công an tỉnh - VKSND tỉnh - TAND tỉnh Thái Bình kêu gọi gia đình vận động, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, quần chúng Nhân dân và gia đình động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đối tượng ra đầu thú.