Công an TP HCM truy nã bị can Nguyễn Ngọc Điệp

Ngày 23-4, Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1982, quê Cà Mau) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bị can Nguyễn Ngọc Điệp

Vụ án được xác định xảy ra tại Sở Y tế TP HCM, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi Công an TP HCM khởi tố bị can, Nguyễn Ngọc Điệp đã bỏ trốn nên bị truy nã.

Theo điều tra, Điệp đã làm giả 6 giấy xác nhận quá trình thực hành; 2 thông báo chấm dứt hợp đồng của các bệnh viện quận 12, quận 3, quận 2 và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.

Theo Công an TP HCM, người dân khi phát hiện bị can Điệp thì báo công an gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM số 674 đường Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10), số điện thoại: 0693187783.