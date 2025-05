Miền Bắc chính thức đón không khí lạnh giữa tháng 5, nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu?

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khi lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số địa phương thuộc khu vực vùng núi phía Bắc trong sáng ngày 10/5 và sẽ tiếp tục ảnh hưởng các khu vực khác trong thời gian tới. Cụ thể.

Trên đất liền: khoảng chiều và đêm 10/5, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

- Gió: Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4

- Nhiệt độ: Từ đêm 10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ.

Trên biển:

- Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc cấp 4-5, từ đêm 10/5 mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Thiên tai đi kèm:

Ngày và đêm 10/5 ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 10/5 đến sáng 11/5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa rào, dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, biển động mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia khuyến cáo ngư dân nên hạn chế ra khơi khi có cảnh báo gió mạnh cũng như cập nhật thông tin liên tục để phòng tránh rủi ro.