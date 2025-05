Cây xanh gãy đổ, ngập nhiều nơi do mưa gió

Rạng sáng 10-5, một trận mưa lớn kèm dông lốc đã xảy ra trên diện rộng tại TP Tuyên Quang và các huyện Yên Sơn, Hàm Yên của tỉnh Tuyên Quang.

Trận dông đã gây thiệt hại nặng về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh và gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt và giao thông của người dân.

Tại TP Tuyên Quang, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Quang) bị ngập sâu, khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Khu vực hồ Tân Quang ghi nhận hàng loạt cây xanh bị gió giật mạnh làm gãy đổ la liệt.

Tại huyện Hàm Yên, nhà ở và xưởng sản xuất của gia đình anh Bùi Xuân Bắc (thôn Tân Thành, xã Thái Hòa) bị tốc mái nghiêm trọng. Một cây lớn trước cổng chợ xã Đức Ninh bị bật gốc, đổ chắn lối đi. Mái tôn của một số hộ dân tại xã Thái Hòa bị gió cuốn bay xa hàng chục mét.

Đáng chú ý, đến 8 giờ sáng, tại Km173+200 (Quốc lộ 2, cung đoạn Tuyên Quang - Hà Giang) thuộc thị trấn Tân Yên (huyện Hàm Yên), nước ngập sâu hơn 1m khiến toàn bộ phương tiện không thể lưu thông, gây ra tình trạng ùn tắc.

Lực lượng chức năng đã phân luồng các phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế từ Quốc lộ 2 đi theo đường dẫn cầu Tân Thành, sau đó đi theo tuyến Tân Yên - Thái Sơn, qua Quốc lộ 3B tới ngã ba Km31 (Thái Sơn) và ngược lại để tránh ách tắc. Đến khoảng 9 giờ sáng, một số điểm đã giải tỏa xong ách tắc cục bộ.

Hiện chính quyền sở tại đang dọn dẹp cây xanh và khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo miền Bắc còn mưa to, gió lớn trong hai ngày 10 và 11-5. Do đó, người dân cần tiếp tục theo dõi cảnh báo thời tiết và chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm có thể tiếp diễn.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh mưa gió gây thiệt hại tại tỉnh Tuyên Quang sáng 10-5 theo Tuyên Quang TV và người dân chia sẻ:

Cũng trong sáng 10-5, trận mưa lớn, kéo dài trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã gây ngập cục bộ ở nhiều huyện, thành phố, nhiều tuyến đường nước chảy mạnh như sông, khiến người dân di chuyển, sinh hoạt khó khăn.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, từ khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, cơn mưa to kèm gió lớn làm nhiều vị trí trên các tuyến đường quốc lộ 13 (đoạn qua địa bàn TP Thuận An, Thủ Dầu Một), đường ĐT 743 (TP Dĩ An), ĐT 746 (TP Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên) bị ngập, nước chảy mạnh.

Đáng chú ý, mưa lớn vào lúc tờ mờ sáng trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. Cùng thời điểm, địa bàn này bị cúp điện, khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trên địa bàn TP Dĩ An cũng bị ngập nặng cục bộ nhiều nơi, nhất là ở khu vực núi Châu Thới, suối Lồ Ồ, và đường Vàm Suối phường Bình An, một số khu vực gần tuyến suối, vùng trũng tại phường Bình Thắng, Tân Đông Hiệp... Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo TP Dĩ An đã yêu cầu lực lượng chức năng các phường hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là ở các khu vực có suối chảy qua các tuyến quốc lộ và các công trình đang thi công ngăn dòng chảy...

Đến 8 giờ 30 sáng cùng ngày, cơn mưa vẫn chưa dứt, nhiều tuyến đường lớn nước rút chậm, nhiều phương tiện phải dừng chờ bên đường đợi ngớt mưa mới tiếp tục di chuyển để đảm bảo an toàn.