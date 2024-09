11 vụ tai nạn do cây gãy đổ trong mưa dông ở Hà Nội

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội, cơn mưa dông do ảnh hưởng của bão số 3 vào chiều 6/9 gây ra 11 vụ tai nạn do cây đổ.

Tại quận Hoàng Mai, cây phượng đổ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt đè trúng 2 người đi xe máy. Chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng cùng người dân đến hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Công an quận Hoàng Mai xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường triển khai đưa người bị thương đi cấp cứu, cắt cây đổ để tránh ảnh hưởng đến giao thông. Tuy nhiên, do thương tích nặng, một người không qua khỏi, nạn nhân còn lại đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, do gió và mưa lớn, khoảng 15h cùng ngày đã xảy ra sự cố gãy, đổ cây trước cửa nhà số 11 Hàng Cá, phường Hàng Đào. Qua xác minh ban đầu, 3 người bị cây gãy, đổ vào người bị thương. Lực lượng chức năng đưa 3 nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Cây phượng đổ trong trận mưa lớn đè thương vong 2 người đi xe máy.

Dự báo mưa bão còn đang tiếp tục tiến vào đất liền, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các phương tiện không nên đi vào những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn vì mưa bão, gió giật thường đi kèm hiện tượng sét.

Người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh. Những loại cây dễ đổ là loại cây có rễ chùm như xà cừ, muồng... Người dân cũng nên cẩn thận với các khu vực có công trường thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn.

Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, người dân gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” trên thiết bị di động thông minh để được kịp thời hỗ trợ.