Trường chuyên miền Trung năm nào cũng có thủ khoa, huy chương quốc tế, dàn cựu học sinh toàn gương mặt đình đám

Nhắc đến các trường THPT chuyên nổi bật nhất Việt Nam, phần đông sẽ nghĩ ngay đến những cái tên quen thuộc tại Hà Nội hay TP.HCM. Thế nhưng, nằm giữa miền Trung nắng gió, có một "địa chỉ vàng" trong làng học thuật luôn giữ vững vị thế là "niềm tự hào xứ Nghệ" suốt nhiều thập kỷ, chính là trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Hình ảnh quen thuộc của mỗi học sinh trường Phan.

Một góc trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Không quá lời khi nói rằng ngôi trường này là một "hiện tượng học thuật" của cả nước, với chuỗi thành tích đáng nể được tổng kết đều đặn mỗi năm. Trên fanpage chính thức, trường thường xuyên công bố thành quả mà học sinh gặt hái được và năm học 2024-2025 tiếp tục là một mùa bội thu thành tích của Chuyên Phan Bội Châu. Theo đó, học sinh nhà trường đã mang về 7 huy chương danh giá ở các bộ môn: Toán học, Vật lý, Hóa học và Tiếng Nga, bao gồm 4 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc.

Danh sách học sinh đạt giải quốc tế: Nguyễn Thế Quân (lớp 12A3) - Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á (APhO), Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO); Võ Trọng Khải (lớp 12A1) - Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế (IMO); Nguyễn Ngô Đức (lớp 12A4) - Huy chương Vàng Olympic Hóa học Mendeleev; Phan Quang Triết (lớp 12A3) - Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á (APhO); Trần Nguyên Khải (lớp 12A3) - Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO); Lưu Lê Thục Nhiên (lớp 12C6) - Huy chương Bạc Olympic Tiếng Nga Quốc tế.

Nguyễn Thế Quân giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á (APhO), Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO)



Võ Trọng Khải (lớp 12A1) xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế (IMO)



Trong kỳ thi Học giỏi giỏi quốc gia, đoàn học sinh của tỉnh Nghệ An đã đạt 96 giải, trong đó, có 9 giải Nhất, 29 giải Nhì, 37 giải Ba và 21 giải Khuyến khích. Tất cả học sinh đạt giải đều là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Đầu vào cạnh tranh cực gắt

Với chất lượng đào tạo cao, không ngạc nhiên khi tỉ lệ "chọi" vào trường mỗi năm luôn rất khốc liệt. Theo số liệu tổng hợp, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2025 - 2026 có 1.730 học sinh đăng ký vào NV1 và 1.050 học sinh đăng ký NV2 vào 15 lớp chuyên, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh là 400 em.

Trong đó, lớp chuyên có số lượng học sinh đăng ký đông nhất là chuyên Ngữ văn với 322 hồ sơ. Kế đó là lớp chuyên Toán 270 hồ sơ, chuyên Hoá học và chuyên tiếng Anh là 159 hồ sơ. Các lớp chuyên còn lại, chuyên Vật lý có 131 hồ sơ, chuyên Sinh học có 117 hồ sơ, chuyên Tin học thi môn Tin có 92 hồ sơ, thi môn Toán có 34 hồ sơ.

Khối chuyên ngữ, lớp chuyên tiếng Trung có 85 hồ sơ, chuyên tiếng Nga có 74 hồ sơ, chuyên tiếng Hàn có 58 hồ sơ, chuyên tiếng Nhật có 52 hồ sơ. Riêng với lớp chuyên Pháp có 34 hồ sơ đăng ký thi bằng tiếng Anh và 22 hồ sơ đăng ký thi bằng tiếng Pháp.

Hai lớp chuyên còn lại, chuyên Lịch sử có 68 hồ sơ và chuyên Địa lý có 53 hồ sơ. Dù số hồ sơ đăng ký vào các lớp chuyên này ít hơn nhiều lớp chuyên khác, nhưng số lượng thí sinh đăng ký NV2 vào các lớp chuyên này khá cao, với 154 em đăng ký NV2 vào lớp chuyên Lịch sử và 109 em đăng ký NV2 vào lớp chuyên Địa lý. Số lượng này chỉ thấp hơn số hồ sơ đăng ký NV2 vào lớp chuyên Toán 2 với 603 hồ sơ.

Học sinh cực năng đọng, nhiều người nổi tiếng từng theo học!

THPT chuyên Phan Bội Châu không chỉ nổi tiếng bởi bảng thành tích học thuật mà còn được biết đến như một ngôi trường năng động, sáng tạo. Các hoạt động ngoại khóa, CLB, chương trình giao lưu quốc tế… được tổ chức thường xuyên giúp học sinh phát triển toàn diện.

Trường cũng là cái nôi của nhiều gương mặt đình đám như: MC Khánh Vy, Thiện Khiêm - chàng trai từng "gây bão" cộng đồng mạng với profile học tiếng Anh đáng ngưỡng mộ (IELTS 8.0) khi còn học lớp chuyên Anh tại đây, Trần Thế Trung - nhà vô địch Olympia năm thứ 19, người đầu tiên đem vòng nguyệt quế về cho xứ Nghệ và cũng được biết đến với danh xưng Quán quân Olympia duy nhất không đi du học.

Từ Khánh Vy...

... đến Thiện Khiêm đều là học sinh của trường.

Với thành tích dày đặc, chất lượng đầu vào nghiêm ngặt và dàn cựu học sinh "có số có má", THPT chuyên Phan Bội Châu xứng đáng là một trong những trường cấp 3 hàng đầu Việt Nam. Đây không chỉ là nơi ươm mầm những tài năng học thuật mà còn là "bệ phóng" cho nhiều người trẻ ghi dấu ấn ở cả trong và ngoài nước.