Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn

Tại buổi họp báo của Bộ Công an vừa diễn ra, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, đã xác nhận cơ quan chức năng đang xác minh đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx.



Ngay sau khi có phản ánh từ dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, xác minh thông tin và làm rõ dấu hiệu vi phạm (nếu có). Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của cá nhân, cho biết bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.



AntEx được giới thiệu từ tháng 9/2021 là hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam”, với tham vọng phát triển sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và các ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, giá trị token AntEx lao dốc, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Ngày 6/10, lực lượng công an đã xuất hiện tại tòa nhà 18 Tam Trinh – trụ sở của CTCP Tập đoàn NextTech. Quá trình này kéo dài khoảng 4 tiếng, sau đó lực lượng chức năng mang theo nhiều thùng đựng tài liệu.



Ngày 7/10, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech Group (được biết đến với tên gọi Shark Bình), đã được mời lên làm việc để làm rõ các nội dung trong đơn tố giác.



Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981, là người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn NextTech, được công chúng biết đến rộng rãi từ chương trình Shark Tank Việt Nam.

NextTech tiền thân là Công ty CP Giải pháp phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), ra đời năm 2001 với vốn ban đầu chỉ 2 triệu đồng. Sau quá trình mở rộng, đến tháng 2/2013, doanh nghiệp đổi tên thành NextTech Group.

Shark Bình lúc khởi nghiệp.

Đến tháng 6/2020, ông Bình nắm 70% vốn, giữ chức Chủ tịch HĐTV. Bà Đào Lan Hương – vợ cũ của ông – từng là Phó Chủ tịch, sở hữu 30% cổ phần, nhưng đã rút vốn hoàn toàn vào năm 2020. Sau đó, ông Nguyễn Huy Hoàng – người có cùng địa chỉ thường trú với ông Bình trở thành cổ đông mới.



Cuối năm 2020, khi NextTech tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 500 tỷ đồng, cơ cấu ghi nhận: ông Bình 70%, ông Hoàng 10%, và ông Đào Minh Phú 20%. Đến tháng 12/2022, ông Đào Minh Phú được ghi nhận là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, vốn điều lệ giảm mạnh còn 4,2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm Shark Bình 70%, ông Hoàng 30%, xuất hiện thêm cổ đông mới Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải (0,5%).



Không chỉ NextTech, Công ty CP Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng – một mắt xích trong hệ sinh thái của ông Bình – cũng điều chỉnh mạnh vốn điều lệ. Ngân Lượng thành lập năm 2012 với vốn 52,7 tỷ đồng, từng tăng lên gần 370 tỷ, nhưng đầu năm 2024 giảm hơn 85%, chỉ còn 52 tỷ đồng.



Giữa lúc dư luận quan tâm, ngày 8/10, Công ty CP Công nghệ Vi Mô (Vimo) – đơn vị trong hệ sinh thái NextTech – đã ra thông báo chính thức, khẳng định AntEx là dự án đầu tư cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình, không thuộc phạm vi hoạt động của Công ty Vi Mô.



Vimo cũng nhấn mạnh ông Bình không tham gia điều hành công ty, và mọi hoạt động hiện nay do ông Đỗ Công Diễn – người đại diện pháp luật – phụ trách. Các dịch vụ như mPOS, TingBox, Vimo vẫn vận hành bình thường, không bị ảnh hưởng bởi các thông tin liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình hay dự án AntEx.