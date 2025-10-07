Những chiếc xe từng xuất hiện cùng Shark Bình trên MXH: Từ xe thể thao đến siêu sang, có cả MPV độ nội thất kiểu "Chủ tịch"

Shark Bình – doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ – không chỉ được biết đến với những phát ngôn và thương vụ đầu tư gây chú ý, mà còn gây ấn tượng với gu xe sang và phong cách di chuyển đậm chất doanh nhân. Mỗi lần xuất hiện, ông đều đi cùng những chiếc xe có giá trị và tầm vóc khác nhau, từ sedan siêu sang đến xe thể thao hay MPV limousine tiện nghi.

Shark Bình là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư, công nghệ. Ảnh: Shark Tank

Trong số những mẫu xe từng đồng hành cùng Shark Bình, Mercedes-Maybach S600 là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Chiếc sedan hạng sang này từng được ông sử dụng trong lễ cưới với diễn viên Phương Oanh. Hiện tại, phiên bản đời mới của chiếc sedan siêu sang có giá niêm yết khoảng 14,448 tỷ đồng ở Việt Nam.

Chiếc Mercedes-Maybach S600 dùng làm xe hoa trong đám cưới của Shark Bình và diễn viên Phương Oanh. Ảnh: ST

Mẫu xe trang bị động cơ V12 6.0L cho công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 830 Nm. Mercedes-Maybach S600 có thể tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 5 giây.

Bên cạnh những mẫu xe Đức cao cấp, Shark Bình cũng từng xuất hiện bên cạnh Ford Mustang Convertible. Dòng xe này gợi lên hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng và cá tính hơn so với sự điềm tĩnh thường thấy. Mustang hiện có hai tùy chọn động cơ 2.3L EcoBoost và 5.0L V8, cho công suất từ 315 đến 480 mã lực, đi kèm giá bán dao động từ hơn 40.000 đến 66.000 USD tại thị trường quốc tế.

Chiếc xe chơi hiếm hoi xuất hiện bên cạnh shark Bình. Ảnh: Nguyễn Hoà Bình

Một lựa chọn khác thể hiện phong cách “chuyên nghiệp” của Shark Bình là Toyota Alphard độ limousine. Đây là mẫu MPV hạng sang được nhiều doanh nhân lựa chọn nhờ không gian rộng rãi, tiện nghi cao cấp và độ êm ái đặc trưng.

Nội thất xe được độ theo phong cách limousine. Ảnh: Nguyễn Hoà Bình

Ở dạng độ limousine, nội thất Alphard được mở rộng, bố trí ghế thương gia cùng hàng loạt trang bị xa xỉ, biến xe thành “chuyên cơ mặt đất” thực thụ. Dù không phô trương như siêu xe, Alphard lại phù hợp với hình ảnh một chủ tịch tập đoàn công nghệ cần di chuyển thoải mái, kín đáo nhưng vẫn sang trọng.

Ngoài những mẫu xe sang, vợ chồng Shark Bình thời gian gần đây thường xuyên sử dụng Kia Carnival phiên bản Royal trong những dịp đời thường. Mẫu MPV này được cho là phương tiện quen thuộc khi đưa Phương Oanh đi khám thai và sau đó là đưa hai con nhỏ đi chơi hoặc đến trường.

Shark Bình đưa bà xã Phương Oanh đi khám thai bằng chiếc Kia Carnival phiên bản Royal. Ảnh: Phương Oanh

Bên cạnh đó, cặp đôi cũng từng được bắt gặp di chuyển bằng Porsche Macan màu xanh. Trong một lần xuất hiện, Phương Oanh là người trực tiếp cầm lái chiếc xe này.

Bà xã Shark Bình tự tay cầm lái chiếc Porsche Macan. Ảnh: Phương Oanh

Nhìn tổng thể, dàn xe từng xuất hiện bên cạnh Shark Bình phản ánh rõ phong cách sống của ông – đa dạng nhưng có chọn lọc, kết hợp giữa yếu tố biểu trưng và sự thực dụng. Mercedes-Maybach S600 thể hiện quyền lực, Ford Mustang cho thấy cá tính, Toyota Alphard limousine mang lại sự tiện nghi, trong khi Kia Carnival Royal và Porsche Macan là những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày của gia đình.