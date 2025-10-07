Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi

Cây chổi là vật ai cũng có trong nhà. Nhưng ít ai biết, chỉ từ vị trí đặt chổi cũng có thể phản ánh cách một gia đình quản lý năng lượng, nề nếp và… cả vận khí của chính họ. Trong phong thuỷ, những vật liên quan đến việc "dọn dẹp" luôn mang ý nghĩa tống khứ điều xấu, mở đường cho nguồn năng lượng mới. Vì thế, để chổi đúng chỗ không chỉ là chuyện gọn gàng mà còn là cách giữ khí lành trong nhà.

Ảnh minh hoạ

V ì sao phong thuỷ quan tâm đến… cây chổi?

Theo phong thuỷ, nhà ở là nơi lưu giữ và luân chuyển năng lượng. Những góc tối, ẩm thấp, bụi bặm thường là nơi khí xấu tích tụ. Chổi chính là công cụ giúp "làm sạch dòng khí" đó. Tuy nhiên, khi công cụ ấy được để sai chỗ – đặc biệt ở các hướng lưu thông mạnh như cửa chính, hành lang, bếp – nó có thể vô tình chặn lại luồng sinh khí, khiến năng lượng tích cực không được lưu thông trọn vẹn.

Nói cách khác, chổi không xấu, nhưng là vật mang tính "xả khí". Nếu để đúng nơi, nó giúp nhà sạch và năng lượng lưu thông. Nếu để sai, nó có thể làm rối dòng khí, khiến không gian luôn nặng nề, tài vận khó tụ.

Người giàu để chổi như thế nào

Không cần tin tuyệt đối vào phong thuỷ, nhưng quan sát nhiều ngôi nhà thành đạt, bạn sẽ thấy điểm chung: mọi vật dụng đều có trật tự và quy củ , kể cả cây chổi.

(1) Luôn cất chổi ở góc kín, không để lộ

Người giàu thường để chổi trong tủ đồ, kho nhỏ hoặc khu giặt phơi – nơi ít người qua lại. Họ tránh để chổi dựng ở góc tường phòng khách, cạnh cửa ra vào hay hành lang. Vì cửa chính là nơi "đón khí tốt", đặt chổi ở đó chẳng khác nào đặt một vật "xả" ngay chỗ "nạp", khiến năng lượng tốt bị ngắt quãng.

(2) Đầu chổi luôn hướng xuống đất

Đây không phải kiêng kỵ mà là nguyên tắc đơn giản: đầu chổi hướng xuống giúp giữ dáng, tránh vương bụi và không để năng lượng dơ lan tỏa. Việc dựng ngược đầu chổi lên còn khiến bụi rơi xuống nền, tạo cảm giác lộn xộn – điều phong thuỷ gọi là "rối khí".

(3) Không đặt chổi trong khu vực bếp và phòng ngủ

Hai khu vực này tượng trưng cho "tài khố" (bếp) và "khí dưỡng" (phòng ngủ). Chổi – vật tẩy rửa – nếu đặt tại đó sẽ làm mất sự cân bằng giữa năng lượng tĩnh và động. Người giàu thường quy định riêng khu cất chổi, tách biệt hoàn toàn khỏi nơi sinh hoạt chính.

3. Ba lỗi phong thuỷ phổ biến liên quan đến chổi

Nhiều gia đình không để ý đến những thói quen nhỏ, vô tình làm mất đi sự ổn định của dòng năng lượng trong nhà.

(1) Để chổi cũ quá lâu

Chổi cũ dễ giữ bụi và vi khuẩn – về phong thuỷ, đó là "khí nặng". Cứ mỗi 6 tháng, nên thay chổi mới để làm mới năng lượng không gian. Việc này cũng mang ý nghĩa dọn dẹp tâm lý – như bỏ đi điều cũ, đón khởi đầu mới.

(2) Dùng chung chổi quét trong và ngoài nhà

Sự phân tách không chỉ là vấn đề vệ sinh mà còn về năng lượng: khu trong là nơi ở, khu ngoài là nơi tiếp xúc với môi trường. Người kỹ tính luôn tách riêng dụng cụ vệ sinh hai vùng để tránh "lẫn khí".

(3) Đặt chổi sát cửa chính

Cửa chính là "miệng khí" của ngôi nhà. Một cây chổi dựng sát cửa chẳng khác gì vật cản khiến dòng khí bị "đứt mạch". Dù không tin phong thuỷ, chỉ riêng việc nhìn thấy chổi ngay cửa mỗi khi về nhà cũng tạo cảm giác lộn xộn, thiếu thư thái – điều mà người giàu luôn tránh.

4. Mẹo nhỏ để chổi giúp giữ năng lượng

Chọn chổi gọn, nhẹ, dễ vệ sinh: vật dụng càng gọn gàng thì dòng năng lượng càng trôi chảy.

Cố định vị trí cất chổi: khi mọi vật có "nhà" riêng, không gian cũng trở nên ngăn nắp – đó chính là nền tảng của phong thuỷ tốt.

Thường xuyên phơi nắng hoặc vệ sinh cán chổi: cách đơn giản để "tái tạo năng lượng dương" cho vật dụng tẩy rửa.

Nếu nhà có nhiều tầng, nên để chổi mỗi tầng riêng: tránh mang khí từ tầng này sang tầng khác, giữ sự cân bằng trong bố cục nhà.

Thói quen nhỏ phản ánh tư duy lớn. Người giàu không coi phong thuỷ là chuyện mê tín, mà là nghệ thuật quản lý không gian và năng lượng . Một căn nhà sạch, trật tự, không có vật dụng bị "vứt quên" - đó chính là phong thuỷ tốt nhất.

Còn những ngôi nhà để chổi lăn lóc, đồ đạc chất đống, bụi bặm ở mọi góc – không chỉ ảnh hưởng đến vận khí mà còn gây căng thẳng tâm lý. Khi đầu óc rối, quyết định sai, vận may dĩ nhiên cũng khó đến.

Phong thuỷ, suy cho cùng, là cách để sống có ý thức hơn. Mỗi lần cất chổi gọn gàng, bạn không chỉ dọn nhà mà còn đang dọn lại tâm trí mình sạch sẽ, sáng sủa và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp.