Trước khi thắp hương nên làm gì đầu tiên?

Một việc rất đơn giản trước khi thắp hương lại thường bị nhiều gia đình bỏ qua.

Thắp hương vào ngày Rằm, mùng Một, ngày giỗ hay những dịp quan trọng là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Mỗi nhà có một nếp riêng, người chuẩn bị hoa quả, người thay nước, người lau lại bàn thờ rồi mới thắp hương. Vì vậy, nếu hỏi đâu là việc bắt buộc tất cả mọi người phải làm đầu tiên thì thực tế không có một quy định cứng nhắc như vậy. Thế nhưng, trước khi châm một nén hương, có một việc rất thực tế mà gia đình nào cũng nên dành vài phút thực hiện. Điều này không nằm ở chuyện mâm lễ phải lớn hay nhỏ, cũng chẳng liên quan đến việc phải chuẩn bị bao nhiêu món.

Việc đầu tiên: Quan sát và làm gọn khu vực bàn thờ

Trước khi lấy hương ra thắp, mọi người nên nhìn lại toàn bộ khu vực bàn thờ một lượt, đặc biệt là khoảng xung quanh bát hương và những vị trí sẽ có ngọn lửa, tàn hương hoặc nguồn nhiệt. Sau nhiều ngày sinh hoạt, trên bàn thờ có thể xuất hiện những thứ rất bình thường như hoa đã khô, lá rụng, giấy, bao bì từ đồ lễ hoặc những vật được đặt tạm rồi quên lấy xuống. Nếu có ý định thắp thêm nến hoặc đèn, gia đình càng cần để ý xem xung quanh có vật gì dễ bén lửa hay không. Việc làm gọn lúc này không có nghĩa lần nào thắp hương cũng phải bê toàn bộ đồ thờ xuống để tổng vệ sinh. Đôi khi, mọi người chỉ cần dành một chút thời gian đưa những vật không cần thiết ra khỏi khu vực, dọn phần hoa lá khô và bảo đảm nơi đặt hương, nến được ổn định, thông thoáng.

Lý do rất đơn giản: sau bước này, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng lửa.

Đừng để đến khi hương đã cháy mới bắt đầu dọn đồ xung quanh

Đây là một thói quen nhỏ nhưng đáng để thay đổi. Có người thắp hương xong mới phát hiện cạnh bát hương còn một mảnh giấy, cành hoa khô hoặc món đồ cần di chuyển. Lúc ấy, việc đưa tay qua khu vực đang có hương cháy vừa bất tiện, vừa có thể làm đổ hương hoặc khiến tàn hương rơi xuống những vật xung quanh. Bởi vậy, những gì cần sắp xếp nên được xử lý trước khi châm lửa. Gia đình cũng nên kiểm tra xem bát hương, chân nến hoặc đèn đang được đặt chắc chắn hay không, thay vì đợi đến lúc sử dụng mới chỉnh lại.

Đặc biệt, nếu bàn thờ nằm trong không gian nhỏ hoặc phía trên có tủ, rèm, đồ trang trí, mọi người càng nên để ý khoảng cách giữa nguồn lửa và những vật xung quanh. Đây đơn giản là một bước chuẩn bị để việc thắp hương diễn ra an toàn hơn, chứ không phải một quy tắc phong thủy.

Sau đó mới chuẩn bị những thứ gia đình vẫn thường dùng

Khi khu vực bàn thờ đã gọn gàng, mọi người có thể tiếp tục những công việc quen thuộc của gia đình mình như thay nước sạch, chỉnh lại bình hoa, chuẩn bị hoa quả hoặc lễ vật nếu có. Không nhất thiết lần nào thắp hương cũng phải có một mâm lễ đầy đủ. Tùy ngày, điều kiện và nếp sinh hoạt, mỗi gia đình sẽ có cách chuẩn bị khác nhau. Có ngày chỉ thắp một nén hương, có dịp lại chuẩn bị mâm cơm và hoa quả chu đáo hơn. Vì thế, không nên biến những bước chuẩn bị này thành một danh sách bắt buộc, càng không cần lo lắng rằng thiếu một món nào đó sẽ mang lại điều không may. Trong đời sống thờ cúng của người Việt, sự thành kính và cách gìn giữ không gian thờ tự vẫn quan trọng hơn chuyện mâm lễ phải nhiều hay ít.

Nếu bàn thờ có nhiều chân hương thì sao?

Thấy bát hương đã khá đầy, một số người có thể tiện tay rút bớt chân hương ngay trước khi thắp. Tuy nhiên, đây lại là việc không nhất thiết phải thực hiện mỗi lần. Gia đình có thể lựa chọn thời điểm phù hợp để vệ sinh và sắp xếp bàn thờ theo nếp riêng. Nếu chân hương chưa gây cản trở hoặc tạo tình trạng mất an toàn, mọi người không cần lần nào chuẩn bị thắp hương cũng phải động tới bát hương. Ngược lại, điều đáng để ý hơn là những chân hương quá dài, nghiêng ra ngoài hoặc phần tàn hương có khả năng rơi xuống vật dễ cháy. Nếu khu vực đã quá chật chội, gia đình nên chủ động sắp xếp vào thời điểm phù hợp thay vì tiếp tục cắm thêm ngày này qua ngày khác.

Và trước khi rời bàn thờ, hãy nhìn lại thêm một lần

Sau khi đã thắp hương, mọi người thường chắp tay một lúc rồi quay trở lại công việc đang làm. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi khu vực này, gia đình nên dành thêm vài giây quan sát xem hương đã đứng chắc chưa, có tàn lửa rơi bất thường hay không và nến, đèn nếu sử dụng có đang ở trạng thái an toàn hay không. Đặc biệt, không nên để nguồn lửa đang cháy mà không được để ý trong những tình huống có nguy cơ, nhất là khi xung quanh có nhiều vật dễ bắt lửa.

Sau cùng, trước khi thắp hương, gia đình không cần phải nhớ một chuỗi nghi thức phức tạp. Việc đầu tiên đơn giản chỉ là nhìn lại khu vực bàn thờ, làm gọn những thứ không cần thiết và bảo đảm nơi sắp có lửa được an toàn. Hoa quả có thể nhiều hoặc ít, lễ vật có thể khác nhau giữa mỗi nhà, nhưng một không gian thờ cúng được giữ sạch sẽ, trang nghiêm và an toàn vẫn là điều thiết thực nhất.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo