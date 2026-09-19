4 loại cây ăn quả có thể "dẫn" rắn tới nhà: Khi trồng cần hết sức chú ý

Vì sao một cây ăn quả lại có thể thu hút rắn?

Trồng cây ăn quả trong nhà, nếu không chú ý có thể khiến rắn "ghé thăm" (Ảnh: Southern Reside)

Nhiều gia đình thích trồng cây ăn quả trong sân vườn vừa để lấy bóng mát, vừa có trái cây sạch. Tuy nhiên, theo Times of India, một số loại cây nếu mọc quá rậm rạp hoặc không được chăm sóc thường xuyên có thể vô tình tạo môi trường thuận lợi cho rắn xuất hiện.

Điều đáng lưu ý là bản thân cây không phải “mồi nhử” khiến rắn tìm đến. Rắn thường xuất hiện ở những nơi có chỗ trú ẩn, độ ẩm phù hợp và nguồn thức ăn như chuột, chim, ếch hoặc các động vật nhỏ. Tán lá rậm, cành thấp sát mặt đất hay quả chín rụng lâu ngày có thể tạo ra những điều kiện này.

4 loại cây ăn quả có thể thu hút rắn

Times of India chỉ ra 4 loại cây ăn quả khá quen thuộc với nhiều gia đình có thể vô tình tạo môi trường thuận lợi cho rắn tìm đến.

1. Cây xoài

Cây xoài (Ảnh: Love to Know)

Xoài là loại cây được nhiều nhà trồng trong vườn bởi tán rộng, cho bóng mát và có trái thơm ngon. Tuy nhiên, chính những đặc điểm này cũng có thể khiến khu vực quanh gốc cây trở thành nơi rắn dễ ẩn náu nếu không được chăm sóc hợp lý.

Tán xoài dày tạo nhiều bóng râm, trong khi cành thấp và lá rụng có thể khiến mặt đất quanh gốc trở nên kín, khó quan sát.

Quả xoài chín còn thu hút chim, dơi và một số động vật nhỏ. Đáng chú ý hơn, những quả rụng xuống đất nếu không được thu dọn kịp thời có thể khiến chuột kéo tới. Khi khu vực quanh cây có nhiều con mồi, rắn cũng có thể tìm đến để săn thức ăn.

Vì vậy, với những gia đình trồng xoài gần nhà, nên thường xuyên nhặt bỏ quả rụng, phát quang khu vực bên dưới và tỉa bớt những cành quá thấp. Việc giữ khoảng đất quanh gốc thông thoáng giúp giảm những vị trí rắn có thể ẩn mình.

2. Cây dừa

Cây dừa (Ảnh: Gardening Know How)

Dừa thường được trồng ở những khu vườn rộng, đặc biệt tại vùng có khí hậu nóng ẩm. Thân cây cao không phải là vấn đề chính, nhưng khu vực dưới gốc dừa có thể trở thành nơi trú ẩn của rắn nếu cỏ, cây bụi hoặc lá khô mọc và tích tụ quá dày.

Theo Times of India, lớp thực vật rậm rạp quanh gốc có thể che chắn rắn khỏi kẻ săn mồi cũng như thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, dừa và khu vực quanh cây cũng có thể thu hút chuột hoặc một số động vật nhỏ. Đây lại là nguồn thức ăn của nhiều loài rắn.

Do đó, nếu trồng dừa trong khuôn viên nhà, gia đình nên giữ khu vực quanh gốc sạch và thoáng, không để cỏ dại, lá khô hoặc đồ đạc chất thành đống. Khi môi trường không có nhiều chỗ kín đáo để ẩn nấp, khả năng rắn lưu lại cũng giảm đi.

3. Cây chuối

Cây chuối (Ảnh: Homes and Gardens)

Khóm chuối rậm rạp là một trong những vị trí cần đặc biệt chú ý. Lá chuối lớn, các cây thường mọc sát nhau, tạo thành khu vực nhiều bóng râm và có độ ẩm cao. Đây là những điều kiện có thể tạo nơi ẩn náu thuận lợi cho rắn, nhất là khi dưới gốc có nhiều lá già, thân cây mục hoặc cỏ mọc um tùm.

Ngoài ra, quả chuối cũng có thể thu hút một số động vật nhỏ. Sự xuất hiện thường xuyên của chúng có thể khiến khu vực này trở thành nơi rắn tìm đến săn mồi.

Nếu có điều kiện, nên trồng chuối cách xa cửa nhà và lối đi chính. Gia đình cũng cần thường xuyên cắt bỏ lá già, dọn sạch lá rụng, phát quang cỏ xung quanh và không để bụi chuối phát triển quá dày.

4. Cây ổi

Cây ổi (Ảnh: Epic Gardening)

Ổi là cây dễ trồng, nhanh cho quả nên xuất hiện ở nhiều khu vườn gia đình. Tuy nhiên, những cây ổi có nhiều cành thấp cùng tán lá dày có thể tạo chỗ che phủ cho rắn.

Một nguy cơ khác đến từ quả ổi chín rụng xuống đất. Nếu không được nhặt bỏ, chúng có thể thu hút chuột và các động vật nhỏ khác. Đây chính là những con mồi có thể khiến rắn xuất hiện quanh khu vực trồng cây.

Để hạn chế nguy cơ, nên tỉa những cành sát mặt đất, thu hoạch quả chín kịp thời và thường xuyên nhặt bỏ quả rụng. Phần cỏ quanh gốc cũng cần được cắt ngắn, không để cành lá, vật dụng cũ hay rác vườn chất đống.

Điều quan trọng là những loại cây trên không tự chúng “gọi” rắn đến nhà. Nguy cơ chủ yếu xuất hiện khi cây cối quá rậm rạp, khu vực quanh gốc có nhiều chỗ ẩn nấp hoặc thu hút những động vật vốn là thức ăn của rắn. Vì vậy, thay vì chặt bỏ cây, gia đình nên chú ý giữ sân vườn thông thoáng, thu gom quả rụng, cắt cỏ thường xuyên và hạn chế chuột quanh nhà.

Nguồn: Times of India