Trong phòng khách của một gia đình trẻ có chiếc bàn dài mà cả nhà đều tranh nhau dùng: Chỉ tiếc là không mua sớm hơn

Từng cho rằng một chiếc bàn dài giữa phòng khách vừa tốn diện tích vừa không cần thiết, gia đình này chỉ thay đổi suy nghĩ sau nửa năm sử dụng. Từ chỗ là món nội thất bị nghi ngờ, nó nhanh chóng trở thành nơi cả nhà cùng học, làm việc, ăn uống và trò chuyện mỗi ngày.

Có một thời gian, phòng khách gần như mặc định phải có đủ bộ ba: sofa, bàn trà và kệ tivi. Sofa đặt giữa nhà, bàn trà phía trước, tivi đối diện – một công thức quen thuộc đến mức nhiều người khi sửa nhà cũng chẳng nghĩ tới phương án khác.

Thế nhưng cách sinh hoạt của các gia đình trẻ đang thay đổi. Tivi được bật ít hơn, điện thoại, máy tính bảng, máy chiếu và laptop trở thành thiết bị giải trí chính. Phòng khách vì thế cũng dần không còn chỉ là nơi "ngồi xem tivi", mà được yêu cầu đảm nhiệm nhiều chức năng hơn.

Một gia đình trẻ đã thử thay đổi theo cách khá đơn giản: bỏ chiếc bàn trà cũ, giảm bớt đồ nội thất truyền thống và đặt một chiếc bàn dài ở trung tâm phòng khách. Sau vài tháng, họ thừa nhận điều tiếc nhất là đã không làm việc này sớm hơn.

Bàn trà từng là nơi bừa bộn nhất nhà

Trước khi cải tạo, phòng khách của gia đình này cũng được bố trí theo kiểu quen thuộc. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng sinh hoạt, chiếc bàn trà dần biến thành nơi tập kết đủ thứ: điều khiển tivi, cốc nước, đồ ăn vặt, giấy tờ và hàng loạt món đồ lặt vặt.

Sofa cũng không được sử dụng nhiều như tưởng tượng. Ngoài những lúc nằm nghỉ hoặc lướt điện thoại sau giờ làm, các thành viên hiếm khi thực sự ngồi cùng nhau ở đây. Tivi thậm chí chỉ được bật vài lần trong năm.

Cuối cùng, chủ nhà quyết định bỏ bàn trà, thay đổi hệ tủ tivi bằng giá sách chạy dài và đưa vào phòng khách một chiếc bàn gỗ dài.

Hiệu quả thấy rõ gần như ngay lập tức. Không gian bớt đồ, thoáng hơn, trong khi số việc có thể thực hiện tại phòng khách lại nhiều lên. Trẻ có chỗ ngồi cố định để làm bài, học trực tuyến; người lớn có thể làm việc ngay bên cạnh. Chiếc bàn có bánh xe nên khi cần còn có thể đẩy sang vị trí khác để giải phóng khoảng trống.

Từ một món đồ từng bị cho là "chiếm diện tích", chiếc bàn dần trở thành nơi được sử dụng nhiều nhất nhà.

1. Một chiếc bàn nhưng thay được nhiều món nội thất

Ưu điểm lớn nhất của bàn dài là tính đa năng.

Buổi sáng, đây có thể là bàn ăn. Ban ngày trở thành bàn làm việc, bàn học. Cuối tuần, trẻ có thể dùng để vẽ, làm thủ công hoặc chơi trò chơi. Khi có khách, chiếc bàn lại biến thành nơi uống trà, ăn uống và trò chuyện.

Thay vì chia căn nhà thành quá nhiều khu vực với nhiều chiếc bàn nhỏ, gia đình gom các hoạt động vào một mặt bàn lớn. Theo chia sẻ trong bài gốc, chiếc bàn dài có thể đảm nhiệm cùng lúc vai trò của bàn ăn, bàn làm việc, bàn trà và bàn chơi cho trẻ.

Cách bố trí này đặc biệt phù hợp với căn hộ có diện tích vừa và nhỏ. Nếu phòng khách đủ rộng nhưng phòng làm việc chật, thay vì cố dành riêng một phòng kín cho mỗi người, gia đình có thể tận dụng khu vực sáng và thoáng nhất nhà để làm việc chung.

Điểm thú vị nằm ở chỗ mọi người vẫn có không gian riêng nhưng không hoàn toàn tách biệt. Người lớn làm việc, trẻ con học bài, thỉnh thoảng cả nhà có thể nói chuyện hoặc nghỉ giữa giờ cùng nhau. Phòng khách từ nơi ít sử dụng trở thành không gian sinh hoạt thực sự.

2. Khi có khách, ngồi quanh bàn đôi khi thoải mái hơn sofa

Sofa nghe có vẻ là lựa chọn lý tưởng để tiếp khách, nhưng với nhóm đông người, cách ngồi này không phải lúc nào cũng thuận tiện.

Một người dùng được dẫn lại trong bài chia sẻ rằng khi đến nhà hàng xóm, mọi người ngồi dàn trên sofa nên lúc trò chuyện thường phải nghiêng hoặc xoay người. Trong khi đó, ở nhà cô, khách thường ngồi quanh chiếc bàn dài, uống trà và ăn nhẹ, tạo cảm giác tự nhiên hơn.

Đây cũng là điểm đáng cân nhắc với các gia đình hay tụ tập bạn bè. Khi mọi người ngồi đối diện nhau quanh bàn, việc ăn uống, trò chuyện hoặc chơi trò chơi thuận tiện hơn nhiều.

Và việc đặt bàn dài không nhất thiết đồng nghĩa với phải bỏ sofa hoàn toàn. Nếu diện tích cho phép, sofa vẫn có thể giữ lại sát tường. Một chiếc bàn có bánh xe hoặc thiết kế nhẹ giúp gia chủ linh hoạt thay đổi bố cục theo từng thời điểm.

3. Phòng khách nhìn có vẻ ít đồ hơn nhưng lại dùng được nhiều hơn

Một trong những lo ngại phổ biến nhất khi đặt bàn dài trong phòng khách là cảm giác "mất diện tích".

Thực tế lại phụ thuộc rất nhiều vào cách bố trí.

Bàn trà, kệ tivi, ghế phụ và nhiều món nội thất nhỏ tuy kích thước không lớn nhưng khi cộng lại có thể tạo ra nhiều điểm cản trở. Một chiếc bàn lớn nhưng thay thế được ba, bốn chức năng đôi khi giúp căn phòng gọn hơn.

Nếu lắp bánh xe hoặc chọn mẫu dễ di chuyển, bàn có thể được đẩy sát tường khi cần khoảng trống. Khu vực giữa phòng khi đó đủ rộng để trẻ vui chơi, vận động, đồng thời robot hút bụi cũng dễ dàng di chuyển hơn.

Điều này cũng phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong thiết kế nhà hiện nay: thay vì hỏi "phòng khách cần có những món gì?", nhiều người bắt đầu hỏi "gia đình mình thực sự làm gì trong phòng khách?".

Hai câu hỏi nghe khá giống nhau nhưng có thể dẫn tới hai căn nhà hoàn toàn khác biệt.

4. Nội thất càng đơn giản càng dễ sử dụng lâu dài

Gia đình trong câu chuyện lựa chọn bàn gỗ nguyên khối, kiểu dáng rất đơn giản, gần như không có chi tiết trang trí cầu kỳ. Vân gỗ tự nhiên giúp chiếc bàn dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất và ít bị phụ thuộc vào xu hướng.

Đây cũng là lý do bàn dài đang xuất hiện ngày càng nhiều trong những không gian theo phong cách tối giản, tự nhiên hoặc Japandi.

Một mặt bàn rộng, chân chắc chắn và kiểu dáng trung tính có thể sử dụng trong nhiều năm, kể cả khi công năng căn nhà thay đổi. Hôm nay nó là bàn làm việc; vài năm sau có thể trở thành bàn học của trẻ hoặc bàn ăn cho cả gia đình.

So với việc mua nhiều món nội thất có chức năng rất cụ thể, một sản phẩm linh hoạt thường dễ thích nghi hơn với cuộc sống lâu dài.

5. Có thể tiết kiệm tiền nếu biết mình thực sự cần gì

Bài gốc cũng đề cập một lợi ích khác: thay vì mua sofa lớn, bàn trà, kệ tivi, bàn làm việc và nhiều bàn phụ riêng biệt, gia đình có thể tập trung ngân sách cho một chiếc bàn tốt cùng những chiếc ghế phù hợp.

Tất nhiên, không phải căn nhà nào cũng nên bê một chiếc bàn dài hai mét vào giữa phòng khách. Gia đình thường xuyên xem tivi, thích nằm sofa hoặc phòng khách quá nhỏ vẫn cần cân nhắc kỹ kích thước và lối đi.

Nhưng câu chuyện này cho thấy một nguyên tắc đáng để tham khảo khi mua nội thất: đừng chọn đồ vì "nhà nào cũng có", hãy chọn theo cách gia đình mình thực sự sống.

Nếu cả nhà gần như không xem tivi nhưng mỗi tối đều cần chỗ làm việc, học bài, ăn nhẹ hoặc trò chuyện, một chiếc bàn lớn có thể đáng giá hơn chiếc bàn trà đẹp nhưng quanh năm chỉ để điều khiển và đồ lặt vặt.

Sau nửa năm thay đổi, chiếc bàn dài từ món đồ từng bị chủ nhà cho rằng không cần thiết lại trở thành vị trí được mọi thành viên sử dụng nhiều nhất. Có lúc mỗi người ngồi một góc làm việc riêng, có lúc cả gia đình quây quần ăn uống, trò chuyện.

Và có lẽ đó cũng là lý do xu hướng "phòng khách không lấy tivi làm trung tâm" ngày càng được quan tâm: căn nhà không nhất thiết phải tuân theo một công thức nội thất cố định. Quan trọng hơn cả vẫn là mỗi mét vuông có thực sự phục vụ cuộc sống của những người đang ở trong đó hay không.