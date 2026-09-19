Cardigan màu kem, áo xanh khói và giày Mary Jane: Bản phối old money ngọt ngào, lạ mắt

Không rực rỡ như xanh cobalt, cũng không dịu dàng theo kiểu xanh pastel quen thuộc, xanh khói đang là một trong những gam màu thú vị nhất để làm mới tủ đồ đầu thu.

Sắc xanh pha chút xám tạo cảm giác trầm, mát mắt và có chiều sâu; đặc biệt phù hợp với những cô gái muốn mặc nữ tính nhưng không quá "bánh bèo", nổi bật mà vẫn giữ được nét tinh tế.

Bộ trang phục trong ảnh là một gợi ý đáng tham khảo cho cách đưa xanh khói vào trang phục thường ngày. Nhân vật chọn áo blouse dáng rộng, chất vải mỏng nhẹ với phần cổ nhún mềm và tay loe. Thiết kế không ôm sát cơ thể, tạo chuyển động bay bổng khi bước đi, trong khi hàng cúc chạy dọc thân áo giúp tổng thể vẫn gọn gàng.

Sắc xanh xám của chiếc áo cũng không hề kén da như nhiều người vẫn nghĩ: chỉ cần chọn tông màu đủ trầm, nó có thể làm da trông sáng hơn và tạo cảm giác dịu mắt trong tiết trời se lạnh.

Điểm thú vị nằm ở cách phối các lớp trang phục. Thay vì mặc blouse theo công thức quen thuộc cùng quần jeans hoặc chân váy, cô gái khoác thêm cardigan màu kem có điểm thêu hoa nổi bật. Lớp áo sáng màu làm nền cho sắc xanh, đồng thời mang lại nét hoài cổ, thủ công rất riêng. Cách kết hợp này nhắc chúng ta rằng một set đồ đẹp không nhất thiết phải có quá nhiều món đắt tiền, mà cần sự đối thoại về màu sắc và chất liệu: xanh khói mềm mại, kem ấm áp, nâu trầm cổ điển.

Phần dưới là chiếc quần short tối màu có lớp bèo xếp, vừa tạo độ tương phản với chiếc blouse nhẹ bẫng, vừa giúp bộ đồ bớt an toàn. Nếu ngại kiểu quần nhiều chi tiết, có thể thay bằng chân váy chữ A màu nâu chocolate, quần short vải tweed hoặc quần đen dáng suông. Điều quan trọng là giữ phần thân dưới ở gam tối để phần áo xanh trở thành điểm nhấn chính.

Cặp tất trắng đi cùng giày Mary Jane là chi tiết nhỏ nhưng quyết định tinh thần của cả bộ trang phục. Tất trắng khiến đôi giày da tối màu bớt nghiêm nghị, đồng thời tạo nét trẻ trung, có chút nghịch ngợm. Khi áp dụng công thức này, nên ưu tiên tất cổ lửng, chất cotton mỏng vừa phải và giày mũi tròn để đôi chân trông thanh thoát hơn. Một chiếc túi xách mini màu nâu rượu vang cũng là lựa chọn hợp lý, giúp nối màu với giày mà không làm bộ đồ trở nên nặng nề.

Với những ngày đi cà phê, xem triển lãm hay dạo phố cuối tuần, bạn có thể hoàn thiện set đồ bằng kính râm gọng sáng và búi tóc gọn. Đây là kiểu phối không quá cầu kỳ, nhưng đủ sức khiến những món đồ quen thuộc trong tủ trở nên mới mẻ: một chiếc áo xanh khói, cardigan màu kem, chút nâu trầm và đôi tất trắng đã tạo nên vẻ ngoài vừa lãng mạn, vừa có cá tính riêng.

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