3 loài vật bất ngờ đến nhà báo hiệu chuyện rất tốt

Những "vị khách không mời" này được cho là điềm may khi bất ngờ xuất hiện trong nhà.

Có những chuyện trong nhà xảy ra rất tình cờ nhưng qua cách nhìn của người xưa lại mang thêm một tầng ý nghĩa thú vị. Chẳng hạn, một con vật vốn chẳng phải thú nuôi của gia đình bỗng xuất hiện trước cửa, quanh quẩn ngoài sân rồi thậm chí tìm đường vào nhà. Thay vì lập tức cho rằng đây là chuyện chẳng lành, ông bà ngày trước đôi khi lại nhìn sự xuất hiện ấy theo hướng hoàn toàn ngược lại. Từ những quan sát về tập tính, đặc điểm của từng loài cho đến những câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ, một số con vật dần trở thành hình ảnh gắn với những điều tốt đẹp. Thậm chí, mỗi loài lại mang một ý nghĩa khác nhau, từ chuyện gia đình sắp đón một cuộc gặp đáng vui cho tới những mong ước về cuộc sống đủ đầy, thuận lợi.

Dĩ nhiên, đó vẫn là những quan niệm dân gian mang ý nghĩa văn hóa và biểu tượng, không phải dấu hiệu có khả năng dự báo tương lai. Một con vật tìm đến nhà trước hết vẫn có thể vì thức ăn, nơi trú, điều kiện môi trường hoặc đơn giản là vô tình đi lạc. Nhưng nếu nhìn câu chuyện dưới góc độ văn hóa dân gian, 3 loài vật dưới đây quả thực được người xưa dành cho những cách lý giải khá thú vị.

1. Chó lạ tìm đến nhà: Người xưa thường liên tưởng tới may mắn, có lộc

Trong dân gian Việt Nam có một câu nói khá quen thuộc: mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Chính vì vậy, nếu một chú chó lạ bất ngờ chạy vào sân, quanh quẩn trước cửa hoặc tìm đến nhà rồi ở lại, nhiều người lớn tuổi thường không xem đây là chuyện đáng lo. Trái lại, sự xuất hiện của chó được liên tưởng tới may mắn, tài lộc và những điều thuận lợi. Cách nhìn ấy cũng phần nào xuất phát từ mối quan hệ gần gũi giữa chó và con người. Từ lâu, chó không chỉ là vật nuôi mà còn giúp trông coi nhà cửa, báo động khi có người lạ. Hình ảnh một chú chó khỏe mạnh, quấn quýt với gia đình vì thế dễ được gắn với sự bảo vệ, đông vui và cuộc sống ổn định.

Dẫu vậy, nếu một con chó lạ thực sự xuất hiện trước cửa, mọi người cũng đừng vội nghĩ rằng tài lộc đang tìm tới. Con vật có thể đang bị lạc, đói, khát hoặc đơn giản tìm được một nơi khiến nó cảm thấy an toàn. Bởi vậy, thay vì giữ chó lại chỉ vì sợ mất lộc, gia đình nên quan sát tình trạng của con vật. Nếu chó có vòng cổ hoặc dấu hiệu từng được nuôi, mọi người có thể tìm cách xác định chủ nhân. Đồng thời, gia đình cũng nên thận trọng khi tiếp xúc với một con vật lạ, đặc biệt không để trẻ nhỏ tự ý ôm, vuốt ve khi chưa biết tình trạng sức khỏe và tính khí của nó. Còn câu chuyện có lộc, nếu yêu thích những quan niệm xưa, mọi người có thể đơn giản xem đó như một lời chúc vui khi một vị khách bốn chân ghé nhà.

2. Chim khách xuất hiện gần nhà: Gắn với tin vui và khách quý

Nếu chó gắn với câu chuyện tài lộc thì chim khách lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Trong quan niệm dân gian, chim khách xuất hiện và cất tiếng kêu gần nhà thường được liên tưởng tới việc sắp có khách tới hoặc nhận được tin vui. Bởi vậy mới có chuyện ngày trước, nghe tiếng chim khách ríu rít ngoài sân, người trong nhà đôi khi vui miệng đoán rằng hôm nay chắc có khách. Chẳng ai biết vị khách ấy có thực sự xuất hiện hay không, nhưng qua thời gian, hình ảnh chim khách đã trở thành một biểu tượng vui vẻ. Từ chuyện có người ghé thăm, ý nghĩa của nó còn được mở rộng thành khách quý, gặp gỡ người thân hoặc nhận được một tin tức đáng mừng.

Tất nhiên, chim khách không bay đến để báo trước rằng chuông cửa sắp reo. Một con chim xuất hiện quanh nhà có thể chỉ đang tìm kiếm thức ăn, nghỉ chân hoặc hoạt động trong khu vực sống quen thuộc của nó. Thế nhưng đây cũng chính là điều thú vị của những quan niệm dân gian. Một tiếng chim rất bình thường trong tự nhiên, qua cách quan sát và trí tưởng tượng của nhiều thế hệ, lại trở thành lý do khiến người ta vui vẻ chờ đợi một cuộc gặp. Vì thế, nếu chim khách bất ngờ xuất hiện gần nhà, gia đình không cần cố tìm xem tin vui nào sắp tới. Nếu thích, mọi người cứ coi đó là một hình ảnh vui trong ngày, còn chuyện có khách hay không thì hãy để... tiếng chuông cửa trả lời.

3. Cóc vào nhà: Thường được gắn với tài lộc và sự sung túc

Cóc lại là một vị khách khiến nhiều người có phần bất ngờ hơn. Nhất là sau những ngày mưa hoặc ở những ngôi nhà gần khu vực có nhiều cây cối, đôi khi mọi người có thể bắt gặp một chú cóc ngồi ở góc sân, trước cửa hoặc thậm chí nhảy vào trong nhà. Trong văn hóa dân gian Việt Nam, cóc vốn là con vật khá đặc biệt. Câu nói con cóc là cậu ông Trời cho thấy loài vật nhỏ bé này từ lâu đã có một vị trí riêng trong trí tưởng tượng dân gian. Bên cạnh đó, hình tượng cóc trong phong thủy cũng thường được liên hệ với tài lộc và sự sung túc. Vì vậy, khi cóc tự nhiên tìm đến nhà, một số người xem đây là hiện tượng mang ý nghĩa tốt.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ một con cóc thật ngoài tự nhiên với các linh vật cóc được sử dụng trong phong thủy. Không thể lấy toàn bộ ý nghĩa của một linh vật rồi khẳng định rằng cứ có cóc thật nhảy vào nhà là gia đình sắp có tiền. Lý do cóc xuất hiện thực tế đơn giản hơn nhiều. Cóc ưa những nơi có điều kiện phù hợp, thường hoạt động mạnh hơn khi môi trường ẩm và cũng tìm tới những khu vực có nguồn thức ăn như côn trùng. Vì vậy, sau mưa hoặc ở sân vườn, việc bắt gặp chúng không phải chuyện quá khó hiểu. Nếu cóc vô tình đi vào nhà, gia đình cũng không cần giữ lại để cầu may. Mọi người có thể hạn chế để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi trêu chọc, đồng thời tạo điều kiện để con vật rời khỏi khu vực sinh hoạt một cách an toàn.

Sau cùng, chó lạ, chim khách hay cóc tìm đến nhà đều có những lớp ý nghĩa thú vị trong quan niệm dân gian, từ tài lộc, khách quý cho tới tin vui. Những câu chuyện ấy có thể được xem như một phần văn hóa truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến một hiện tượng rất bình thường trong cuộc sống trở nên thú vị hơn. Tuy vậy, gia đình không nên vì một con vật xuất hiện mà chờ đợi tài lộc, cũng chẳng cần lo lắng nếu chúng rời đi. Ngoài đời, mỗi vị khách đều có lý do tự nhiên để tìm đến một nơi nào đó. Nếu những quan niệm xưa mang lại một chút niềm vui, mọi người có thể đón nhận chúng như một lời chúc tốt lành, thay vì xem đó là lời dự báo về tương lai.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo