Vì sao nên cho vài giọt dầu ăn vào nồi khi nấu cơm? Nhiều người ước biết sớm hơn

Chỉ thêm một chút dầu ăn khi nấu cũng có thể làm nồi cơm khác đi đáng kể.

Nấu cơm là việc quá quen thuộc, đến mức nhiều gia đình gần như chỉ làm theo một công thức cố định: vo gạo, thêm nước rồi bấm nút. Thế nhưng có một mẹo khá thú vị mà không phải ai cũng từng thử: sau khi cho gạo và nước vào nồi, thêm một lượng rất nhỏ dầu ăn rồi mới nấu. Nghe qua có vẻ hơi lạ. Cơm vốn đâu phải món chiên xào, cho dầu vào liệu có khiến cơm béo và ngấy? Thực tế, nếu chỉ sử dụng một lượng nhỏ, mục đích chính không phải để tạo vị béo mà là giúp thay đổi phần nào kết cấu và bề mặt của hạt cơm.

Dầu ăn có thể giúp hạt cơm tơi, dễ tách hơn

Muốn hiểu mẹo này, trước tiên phải nhìn vào thứ tạo nên độ dẻo và dính của cơm: tinh bột. Khi gạo được nấu cùng nước và nhiệt, tinh bột hút nước, trương nở và hồ hóa. Tùy từng giống gạo, lượng nước cũng như cách nấu, cơm sau khi chín có thể rất dẻo, mềm hoặc tương đối tơi. Khi thêm một lượng nhỏ dầu, chất béo có thể tạo hiệu ứng bôi trơn trên bề mặt, nhờ đó các hạt cơm sau khi chín dễ tách nhau hơn và ít kết thành từng mảng. Đây cũng là lý do chất béo thường xuất hiện trong một số cách nấu cơm mà người nấu muốn hạt cơm rời và tơi. Hiệu quả sẽ dễ nhận thấy hơn với những loại gạo vốn có kết cấu tương đối tơi. Khi mở nắp và xới lên, các hạt có thể rời nhau rõ hơn thay vì dính thành từng khối. Tuy nhiên, dầu không phải "phép màu" có thể cứu một nồi cơm bị nhão. Nếu cho quá nhiều nước hoặc loại gạo vốn rất dẻo, vài giọt dầu không thể biến cơm thành từng hạt săn chắc.

Hạt cơm trông bóng và đẹp mắt hơn

Đây là một thay đổi khá dễ quan sát. Một lớp dầu rất mỏng có thể khiến bề mặt hạt cơm có độ bóng nhẹ. Kết hợp với việc các hạt dễ tách nhau hơn, nồi cơm khi xới lên cũng có cảm giác đẹp mắt và tơi hơn. Nhưng chữ "một chút" ở đây rất quan trọng. Bạn không cần rót dầu thành một lớp trên mặt nước và càng không nên nghĩ rằng càng nhiều dầu thì cơm càng bóng, càng ngon. Cho quá tay có thể khiến cơm có cảm giác nhờn, nặng vị, thậm chí làm mất đi mùi thơm tự nhiên của loại gạo gia đình đang ăn. Nếu muốn thử, mọi người nên bắt đầu bằng một lượng rất nhỏ dầu ăn có mùi vị nhẹ, sau đó mới điều chỉnh tùy lượng gạo và khẩu vị của gia đình. Mục đích chỉ là tạo một lớp chất béo mỏng hỗ trợ kết cấu, chứ không phải biến dầu thành một nguyên liệu chính của nồi cơm.

Có giúp cơm bớt dính đáy nồi không?

Dầu có thể hỗ trợ giảm bám dính trong một số trường hợp, nhưng không nên coi đây là cách xử lý chính khi cơm thường xuyên dính đáy. Chất béo có tác dụng bôi trơn nên một lượng nhỏ có thể hạn chế phần nào việc hạt cơm bám vào nhau hoặc bám vào bề mặt nồi. Tuy nhiên, cơm dính đáy còn phụ thuộc vào lượng nước, loại gạo, cách nấu, thời gian giữ ấm và tình trạng của lòng nồi. Đặc biệt, nếu chiếc nồi cơm trước đây sử dụng bình thường nhưng gần đây cơm liên tục bám chặt xuống đáy, mọi người không nên chỉ tăng lượng dầu để khắc phục. Lúc này cần xem lại cách nấu và tình trạng lòng nồi, nhất là khi bề mặt chống dính đã có dấu hiệu xuống cấp.

Nên cho dầu vào lúc nào?

Cách thực hiện thực ra không có gì phức tạp. Sau khi vo gạo, cho gạo và lượng nước phù hợp vào nồi như bình thường. Trước khi bắt đầu nấu, thêm một lượng nhỏ dầu ăn, sau đó nấu cơm như mọi ngày. Khi cơm chín, cũng không nhất thiết phải lập tức mở nắp và xới. Có thể để cơm nghỉ trong nồi thêm một lúc ngắn rồi mới dùng dụng cụ xới nhẹ từ dưới lên. Hơi nước lúc này tiếp tục phân bố trong nồi, giúp độ ẩm của cơm ổn định hơn. Quan trọng hơn, đừng quên rằng loại gạo và tỷ lệ nước vẫn quyết định phần lớn chất lượng nồi cơm. Dầu chỉ là một yếu tố hỗ trợ. Nếu lượng nước không phù hợp thì thêm dầu cũng khó tạo ra kết cấu như mong muốn.

Không phải loại cơm nào cũng cần mẹo này

Đây cũng là điều đáng lưu ý trước khi biến mẹo nhỏ thành một “công thức bắt buộc”. Nếu gia đình thích cơm mềm dẻo, hạt quyện vào nhau hoặc loại gạo đang sử dụng vốn ngon nhất khi có độ dính nhất định thì hoàn toàn không cần thêm dầu. Ngược lại, mẹo này phù hợp hơn khi bạn muốn hạt cơm tơi, dễ tách và có độ bóng nhẹ. Vì vậy, chuyện thêm một chút dầu vào nồi cơm không phải bí quyết thần kỳ khiến mọi loại gạo đều ngon hơn. Nó đơn giản là tận dụng đặc tính của chất béo để tác động tới bề mặt hạt cơm, từ đó hỗ trợ tạo kết cấu tơi hơn. Nếu trước giờ gia đình vẫn nấu cơm theo cách thông thường và thấy ngon, chẳng có lý do gì phải thay đổi. Nhưng nếu thích kiểu cơm tơi, hạt rời và trông bóng đẹp hơn, đây lại là một mẹo rất đơn giản đáng để thử trong lần nấu tiếp theo.