Quần áo phơi bị ẩm sau mưa: "Cứu" cả mẻ đồ mà không tốn thêm tiền điện, nước

Quần áo bị ẩm do trời mưa không nhất thiết phải giặt lại.

Cả mẻ quần áo dễ rơi vào tình trạng ẩm ướt sau những ngày mưa dai dẳng. Trước khi bấm máy giặt hay sấy lại, bạn hãy kiểm tra xem đồ chỉ chậm khô hay đã đến mức cần phải giặt lại.

Trời mưa kéo dài khiến quần áo phơi mãi không khô là nỗi phiền toái của không ít gia đình. Nhiều chiếc chỉ còn ẩm nhẹ ở phần cạp quần, nách áo hay lớp vải bên trong. Có chiếc lại bị mưa hắt trúng nên đành gom vội vào nhà.

Nhìn cả giá đồ ngổn ngang chưa khô, nhiều người hay có thói quen quăng tất cả vào máy giặt lại cho nhanh. Tuy nhiên, nếu quần áo không bị bẩn thì việc này chỉ khiến nhà bạn tốn thêm tiền điện, nước.

Đồ còn ẩm, việc đầu tiên không phải là giặt lại

Sau cơn mưa, bạn nên phân loại từng món thay vì coi cả mẻ đồ đều ướt giống nhau. Quần áo không bị nước mưa hắt trực tiếp, không có vết bẩn và không hôi hám thì chỉ cần làm khô nốt phần còn ẩm. Bạn hãy giũ mạnh tay, gỡ các lớp vải đang dính chặt vào nhau rồi phơi giãn khoảng cách để không khí đi qua được cả mặt trước lẫn mặt sau.

Điểm cần tránh là gom đồ ẩm rồi vứt xó trong chậu hoặc vội vàng gấp cất tủ vì thấy mặt ngoài đã gần khô. Cơ quan quản lý Ashfield tại Anh cảnh báo rằng, việc chất đống đồ ướt chính là nguyên nhân hàng đầu sinh ra nấm mốc trong nhà. Với chất liệu dày như quần jean, khăn tắm hay áo jacket, lớp vải bên ngoài tạo cảm giác khô nhưng phần ruột bên trong vẫn tích nước.

Tạo đường thoát cho hơi ẩm

Nếu trời vẫn mưa và phải phơi đồ trong nhà, treo tất cả đồ lên giá phơi không giúp quần áo khô nhanh hơn. Điều cần thiết là khoảng cách giữa các món đồ và sự lưu thông của không khí. Bạn nên chọn những góc thoáng gió nhất để treo đồ và giữ khoảng cách giữa các móc.

Nếu trời tạnh ráo, việc mở nhẹ cửa sổ sẽ giúp không khí luân chuyển rất tốt. Mặc dù vậy, bạn không nên mở cửa nếu ngoài trời đang mưa to hay không khí quá nồm ẩm. Lúc này, bạn chỉ cần chọn góc nhà thoáng nhất để phơi, tránh rải đồ ẩm khắp phòng ngủ hay phòng khách.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho biết, việc hong quần áo ướt trong nhà làm tăng độ ẩm tương đối. Cho nên, giải pháp tiết kiệm điện nước chỉ hiệu quả khi nhà bạn có chỗ thoáng gió tự nhiên. Nếu thấy kính cửa sổ bắt đầu đọng nước hoặc căn phòng ngột ngạt và ẩm ướt, bạn nên chuyển đồ sang chỗ khác thay vì cố nhồi nhét thêm quần áo.

Khi nào cần phơi tiếp, lúc nào nên giặt lại?

Điểm mấu chốt nằm ở lý do vì sao quần áo bị ẩm. Nếu đồ chỉ chậm khô do thời tiết ẩm ướt, bề mặt vẫn sạch và thơm tho thì bạn cứ yên tâm phơi cho đến khi khô hoàn toàn. Ngược lại, áo quần bị nước mưa hắt ướt, bám bụi bẩn hoặc đã bốc mùi do để ẩm lâu ngày thì bắt buộc phải mang đi giặt lại.

Bạn cũng cần phân biệt rõ nước mưa thông thường với nước ngập hay nước lũ. Theo Hiệp hội Sản phẩm Tẩy rửa Mỹ, quần áo tiếp xúc nước lũ chứa rất nhiều vi khuẩn độc hại nên phải xử lý bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Những trường hợp "ẩm sau mưa" như vậy không thể áp dụng mẹo phơi thoáng thông thường.

Trước khi cất, kiểm tra cả những chỗ lâu khô

Khi quần áo có vẻ đã khô, bạn hãy sờ kỹ phần cạp quần, mép túi, cổ áo, nách áo cùng các đường may dày. Nếu thấy còn gợn ẩm, bạn nên phơi thêm chứ đừng gấp cất ngay. Với một mẻ đồ chỉ chậm khô vì thời tiết, vài thao tác đơn giản như tách đồ, treo thưa và đổi sang vị trí thoáng gió sẽ giúp mẻ đồ khô hẳn mà không tốn thêm tiền điện, nước.

Sau mỗi trận mưa, điều quan trọng là "bắt đúng bệnh" cho mẻ quần áo. Nếu quần áo vẫn sạch thì chỉ cần xử lý độ ẩm, còn đồ đã bẩn hay bốc mùi thì nên giặt lại ngay. Việc tiết kiệm chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn áp dụng đúng lúc và đúng cách.