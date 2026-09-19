8 cách lưu trữ khiến nhiều người phải thốt lên “sao mình không nghĩ ra sớm hơn”: Toàn đồ quen thuộc nhưng dùng đúng chỗ lại cực tiện

Không phải cứ mua thêm tủ, thêm hộp hay những món đồ lưu trữ đắt tiền thì nhà mới gọn. Đôi khi, thứ giúp giải quyết một góc nhà bừa bộn lại là giá sách, tấm lưới, băng keo giấy hay thậm chí một món vốn chẳng liên quan gì đến việc cất đồ

Nhà càng nhiều đồ, bài toán lưu trữ càng dễ trở thành một vòng luẩn quẩn: thiếu chỗ cất thì mua thêm hộp, mua hộp xong lại phải tìm chỗ đặt hộp. Trong khi đó, nhiều người lại chọn một cách hoàn toàn khác: lấy những vật dụng vốn được thiết kế cho mục đích này để giải quyết vấn đề ở một khu vực khác.

Những cách làm kiểu "dùng sai công năng" này nghe qua có phần kỳ lạ, nhưng khi nhìn vào hiệu quả thực tế, không ít người chỉ còn biết tự hỏi: Tại sao mình không nghĩ ra sớm hơn?

1. Giá sách không chỉ để sách, cho vào ngăn kéo lại thành vách chia cực tiện

Một trong những ý tưởng đơn giản nhất là sử dụng giá đỡ sách trong suốt để chia ngăn kéo quần áo. Thay vì xếp chồng áo len, đồ giữ nhiệt, khăn hoặc những món đồ mềm lên nhau, mỗi loại được dựng đứng trong từng khoang riêng.

Điểm hay nhất là khi lấy một món ra, những món còn lại không đổ nghiêng hay bị kéo theo. Ngăn kéo vì thế luôn giữ được trạng thái tương đối gọn, đồng thời người dùng cũng nhìn thấy gần như toàn bộ quần áo bên trong.

Cách tương tự còn có thể áp dụng trong bếp. Giá sách trở thành vách ngăn để dựng đĩa, bát sâu hoặc những loại dụng cụ có kích thước tương đồng. Thay vì chồng nhiều lớp rồi mỗi lần lấy phải nhấc cả chồng lên, từng nhóm đồ được tách riêng, dễ lấy và dễ trả về đúng vị trí hơn.

2. Màng tĩnh điện: Một món nhỏ nhưng giải quyết được khá nhiều việc trong nhà

Khu vực tường phía trên bếp thường là nơi bám dầu mỡ nhanh nhất. Nếu bếp sử dụng gạch sáng màu, chỉ sau một thời gian nấu nướng, việc lau chùi có thể trở thành "nỗi ám ảnh".

Một số gia đình chọn dán lớp màng tĩnh điện trong suốt lên phần tường gần bếp. Khi bám nhiều dầu mỡ, thay vì kỳ cọ trực tiếp trên bề mặt gạch, chỉ cần bóc lớp màng cũ và thay lớp mới.

Màng tĩnh điện còn được tận dụng trên những chiếc tủ lạnh mặt kính không thể gắn nam châm. Người dùng có thể tạo một khoảng ghi chú để viết danh sách thực phẩm, thực đơn trong tuần, đồ cần mua hoặc lời nhắn cho các thành viên trong nhà.

Thậm chí, một miếng màng trắng kích thước lớn còn có thể biến bức tường thành bảng ghi chú hoặc bảng học tập. Khi cần thay nội dung, chỉ việc xóa đi và viết lại.

3. Ống hút biến thành khay giữ cọ trang điểm

Cọ trang điểm nhỏ, dài và rất dễ nằm lộn xộn trong ngăn kéo. Nếu đựng chung trong một hộp, mỗi lần cần tìm đúng cây cọ lại phải lục cả đống.

Một cách xử lý khá thú vị là cắt ống hút trong suốt thành những đoạn phù hợp rồi đặt chúng sát nhau bên trong hộp hoặc ngăn kéo. Mỗi đoạn trở thành một "ô" nhỏ giữ riêng từng chiếc cọ.

Ưu điểm là không cần khoan, dán hay đóng cố định. Cọ đứng thẳng, dễ phân loại, dễ lấy mà không chiếm thêm diện tích bên ngoài.

Đây cũng là kiểu mẹo cho thấy đôi khi một món đồ gần như không có giá trị lưu trữ nếu đứng riêng, nhưng chỉ cần thay đổi cách sử dụng, nó lại giải quyết được đúng một vấn đề rất cụ thể.

4. Kẹp tài liệu cũng có thể trở thành "tủ hồ sơ" cho quần áo

Với những bộ váy ít mặc, trang phục biểu diễn hoặc quần áo có thiết kế cầu kỳ, treo tất cả lên thanh tủ vừa chiếm diện tích vừa dễ khiến tủ trở nên chật chội.

Một số người đã áp dụng cách gấp từng bộ rồi cất chúng vào các túi hoặc kẹp tài liệu cỡ lớn giống như lưu hồ sơ. Bên ngoài có thể gắn hình ảnh món đồ để khi cần không phải mở từng túi ra tìm.

Cách này đặc biệt phù hợp với những trang phục không sử dụng thường xuyên. Tủ quần áo nhìn gọn hơn, đồng thời từng món cũng được tách riêng, hạn chế bụi bẩn và việc phải lục tung cả tủ.

Tất nhiên, những món quá dày hoặc dễ nhăn vẫn phù hợp với cách treo truyền thống hơn.

5. Tấm lưới giá rẻ có thể biến thành hệ thống lưu trữ rất linh hoạt

Tấm lưới kim loại vốn là món đồ khá đơn giản nhưng lại có khả năng "biến hình" đáng nể.

Trong bếp, chúng có thể được ghép lại thành giỏ kéo để đựng chai lọ, gia vị hoặc đồ dùng nhỏ. Với những khoảng tủ đã bỏ trống hoặc không có ngăn kéo, đây là cách tận dụng không gian với chi phí thấp hơn so với việc đặt đóng thêm hệ tủ hoàn chỉnh.

Ở khu vực để dụng cụ vệ sinh, các tấm lưới có thể được gắn vào thành tủ, sau đó kết hợp với móc để treo chổi, khăn, bàn chải và những món đồ nhỏ.

Điểm quan trọng là phải tính đến tải trọng. Nếu treo vật nặng, hệ lưới cần được cố định chắc chắn bằng vít hoặc liên kết phù hợp, thay vì chỉ buộc tạm.

6. Đồ công nghiệp đôi khi lại cực hợp để làm nội thất DIY

Một số vật liệu vốn được sử dụng trong sản xuất hoặc công nghiệp lại có độ bền rất cao và có thể tận dụng làm đồ lưu trữ.

Khung nhôm kết hợp với ván chắc chắn chẳng hạn có thể trở thành một hệ ngăn kéo để cất dụng cụ, phụ tùng hay các món đồ nhỏ. Thiết kế kiểu này thường không quá cầu kỳ nhưng bền và dễ sửa đổi theo nhu cầu.

Thậm chí những chiếc hộp cũ có kết cấu chắc cũng có thể được biến thành chậu cây hoặc vật trang trí. Nếu xử lý khéo, thành phẩm không chỉ rẻ mà còn tạo cảm giác khá hiện đại.

Dĩ nhiên, khi tận dụng vật liệu cũ cần kiểm tra độ an toàn, khả năng chịu lực cũng như đặc tính vật liệu trước khi đưa vào sử dụng trong nhà.

7. Băng keo giấy thay luôn máy in nhãn

Nhiều người mua rất nhiều hộp lưu trữ nhưng vài tháng sau lại quên bên trong đang chứa thứ gì. Máy in nhãn có thể giải quyết vấn đề này, nhưng thực tế không phải gia đình nào cũng cần mua thêm một thiết bị chỉ để in vài dòng chữ.

Một cuộn băng keo giấy cùng cây bút đã đủ.

Chỉ cần xé một đoạn, viết tên đồ rồi dán lên hộp, lọ hoặc ngăn kéo. Khi đổi công năng, bóc ra và viết nhãn mới. Băng keo giấy thường dễ tháo hơn nhiều loại sticker có keo mạnh và cũng không tạo cảm giác quá cầu kỳ.

Đây có lẽ là một trong những mẹo rẻ nhất nhưng lại đặc biệt hiệu quả với những gia đình thích phân loại đồ.

8. Giá đẩy hàng trong siêu thị được mang vào… tủ lạnh

Ý tưởng cuối cùng có lẽ cũng là một trong những cách khiến nhiều người bất ngờ nhất.

Các giá đẩy sản phẩm thường thấy trong cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị có cơ chế tự động đẩy sản phẩm phía sau tiến lên khi món phía trước được lấy đi.

Một số người đưa chính loại giá này vào tủ lạnh để xếp lon nước, hộp đồ uống hoặc những sản phẩm có kích thước tương tự. Mỗi khi lấy một lon phía trước, những lon phía sau sẽ tự động tiến lên.

Kết quả là hàng đồ uống luôn ngay ngắn mà gần như không cần sắp xếp lại.

Nhà gọn đôi khi không cần mua thêm đồ, chỉ cần nghĩ khác về những món đã có

Điểm chung của những cách lưu trữ trên không nằm ở việc sử dụng món đồ nào, mà ở tư duy: đừng giới hạn một vật dụng trong đúng công năng mà nhà sản xuất đặt tên cho nó.

Giá sách có thể trở thành vách chia ngăn kéo, tấm lưới có thể trở thành giỏ kéo, băng keo giấy thay nhãn chuyên dụng, còn một món thiết bị của cửa hàng tiện lợi hoàn toàn có thể xuất hiện trong tủ lạnh gia đình.

Tất nhiên, không phải mẹo nào cũng phù hợp với mọi căn nhà. Một giải pháp lưu trữ tốt không phải là giải pháp trông "thông minh" nhất, mà là giải pháp giúp đồ đạc dễ nhìn thấy, dễ lấy, dễ cất lại và không khiến việc dọn nhà trở nên phức tạp hơn.

Và đôi khi, cách tiết kiệm diện tích tốt nhất không phải mua thêm một chiếc tủ. Chỉ là nhìn lại những món đồ quen thuộc trong nhà và tự hỏi: Nó còn có thể được dùng theo cách nào khác?