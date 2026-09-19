Lời khuyên dành cho những ai đang nấu ăn bằng bếp từ

Bếp từ ngày càng xuất hiện phổ biến trong căn bếp của nhiều gia đình nhờ khả năng làm nóng nhanh, dễ vệ sinh và tiện sử dụng.

Bếp từ, với nhiều ưu điểm vượt trội như nấu nhanh, sạch sẽ và an toàn, đang ngày càng trở nên phổ biến trong các căn bếp hiện đại của nhiều gia đình. So với bếp gas, bếp từ tiện lợi hơn do người dùng không còn phải thường xuyên thay bình gas, kiểm tra van khóa gas trước khi ra khỏi nhà hay dành thời gian vệ sinh kiềng và đầu đốt.

Mặc dù dễ sử dụng nhưng khi nấu ăn bằng bếp từ, chúng ta vẫn cần phải sử dụng đúng cách để giữ độ bền cho bếp và đảm bảo an toàn cho gia đình. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích dành cho những gia đình sử dụng bếp từ để nấu ăn.

1. Tránh đặt nhiệt độ cao ngay từ khi bắt đầu nấu ăn

Khi dùng bếp gas, mọi người thường để lửa to lúc bắt đầu để nồi, chảo nóng nhanh. Khi chuyển sang dùng bếp từ, nhiều người vẫn mang theo thói quen này. Họ có xu hướng đặt bếp ở mức nhiệt cao hoặc sử dụng chế độ tăng công suất ngay từ đầu.

Tuy nhiên, do bếp từ dùng điện, mức nhiệt hoặc công suất sẽ được hiển thị bằng các con số trên bảng điều khiển. Bếp từ có khả năng làm nóng rất nhanh, đặc biệt là ở mức công suất lớn. Điều này có thể khiến dầu ăn hoặc các loại gia vị dễ bị cháy trước khi người nấu kịp xử lý.

Lời khuyên là mọi người nên bắt đầu với mức nhiệt thấp hoặc trung bình sau đó tăng nhiệt từ từ tùy theo từng món ăn.

2. Không sử dụng nồi, chảo có đáy bị cong, vênh cho bếp từ

Khi chuyển từ bếp gas sang bếp từ, nhiều gia đình có thói quen tận dụng những chiếc nồi, chảo cũ có phần đáy bị cong, vênh. Tuy nhiên, không phải dụng cụ nấu ăn nào cũng tương thích với bếp từ.

Bếp từ cần dụng cụ có đáy phẳng và làm từ vật liệu có khả năng tương tác với từ trường, chẳng hạn như gang hoặc một số loại thép không gỉ. Đặc biệt, phần đáy của nồi chảo phải bằng phẳng để đảm bảo quá trình truyền nhiệt đồng đều trong quá trình nấu nướng.

Nếu đáy nồi bị cong, gồ ghề hoặc không tiếp xúc đều với mặt bếp, bếp từ sẽ không hoạt động hoặc nếu hoạt động sẽ tạo ra những điểm nóng không đều, khiến gia vị hoặc thực phẩm dễ bị cháy hoặc không chín.

Vì vậy, khi sử dụng bếp từ, mọi người nên ưu tiên các loại nồi, chảo dùng được cho bếp từ, có đáy phẳng và tương đối dày giúp món ăn được nấu chín hoàn hảo.

3. Lưu ý tới kích thước đáy của nồi, chảo khi dùng bếp từ

Trên mặt bếp từ thường có những vòng tròn đánh dấu khu vực nấu. Thế nhưng nhiều người lại không để ý kích thước của vòng tròn này và đường kính đáy nồi, chảo.

Nếu đáy nồi quá nhỏ so với vòng tròn này, cảm biến của một số loại bếp thậm chí có thể không nhận diện được nồi. Ngược lại, nếu dụng cụ nấu có đường kính lớn hơn đáng kể so với vòng tròn trên bếp, nhiệt độ sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực giữa đáy nồi mà không phân bố đầy đủ tới các cạnh. Điều này có thể khiến thực phẩm chín không đều.

Lời khuyên dành cho các gia đình là nên lựa chọn nồi, chảo có kích thước đáy tương ứng với vùng nấu trên bếp từ.

4. Không kéo lê nồi, chảo trên mặt bếp từ

Bề mặt bếp từ khá nhạy cảm và thường được làm từ kính hoặc vật liệu gốm kính. Việc kéo lê nồi, chảo trực tiếp trên mặt bếp có thể tạo ra các vết xước hoặc làm ảnh hưởng đến lớp bề mặt.

Những vết xước ban đầu có thể chưa tác động ngay đến bếp nhưng việc thường xuyên kéo lê dụng cụ nấu có thể khiến mặt bếp xuống cấp theo thời gian và ảnh hưởng đến quá trình truyền nhiệt khi nấu nướng.

Do đó, thay vì đẩy hoặc kéo nồi trên mặt kính, mọi người nên nhấc dụng cụ nấu lên khi cần di chuyển. Sau khi nấu xong, có thể nhấc nồi khỏi bếp, đặt lên mặt bàn hoặc tấm lót chịu nhiệt rồi mới tiến hành chia thức ăn.

5. Tránh sử dụng quá nhiều nước khi nấu ăn bằng bếp từ

Quá trình bay hơi và thất thoát nhiệt của bếp từ sẽ có sự khác biệt nhất định so với bếp gas. Lời khuyên dành cho những ai vừa chuyển từ bếp gas sang bếp từ là cần giảm lượng nước hoặc dầu so với thói quen trước đây

Do mức nhiệt độ của bếp từ thường cao hơn bếp gas, nước sẽ sôi nhanh hơn và ít bốc hơi hơn. Nếu vẫn sử dụng cùng một lượng nước, thực phẩm có thể trở nên mềm nhão hơn hoặc nước sốt khó đạt được độ sánh mong muốn.

Bên cạnh đó, khi sử dụng bếp từ, mọi người cũng nên kiểm tra độ chín của thực phẩm sớm hơn so với khi nấu bằng bếp gas để tránh tình trạng món ăn bị quá lửa.

6. Tránh vệ sinh bề mặt bếp từ ngay sau khi nấu xong

Dù nấu món gì, việc thức ăn hoặc chất lỏng bắn, trào ra mặt bếp là điều khó tránh khỏi. Nhiều người có thói quen. Tuy nhiên với bếp từ, mọi người cần lưu ý không nên lau hoặc vệ sinh bếp ngay sau khi nấu vì thời điểm này bề mặt bếp còn nóng. Thay vào đó, hãy chờ mặt bếp nguội rồi dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển xốp để lau sạch các vết bẩn.

Ngoài ra, do bề mặt bếp từ thường được làm bằng kính hoặc gốm kính và khá dễ trầy xước, mọi người cũng tránh sử dụng các dụng cụ cứng, búi thép hoặc chất tẩy rửa có tính mài mòn mạnh để tránh làm hỏng bề mặt bếp.

Việc hiểu rõ đặc tính của bếp từ và thay đổi một số thói quen nhỏ khi sử dụng loại bếp này có thể giúp quá trình nấu nướng dễ dàng và hiệu quả hơn.

Theo Real Simple