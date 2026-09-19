Mỹ nhân Vbiz gương mặt ngọt ngào như búp bê Barbie, mỗi lần lên đồ là một lần thị phạm mặc đẹp

Cả visual lẫn style của mỹ nhân này đều đạt 10/10 điểm.

Trong dàn mỹ nhân Vbiz, nhan sắc của Hoa hậu Thanh Thủy luôn có một sức hút rất riêng với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào tựa pha lê. Người đẹp sinh năm 2002 ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang Miss International vào năm 2024. Sau thành tích đáng nhớ tại đấu trường quốc tế, cái tên Thanh Thủy vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen, xuất hiện ở đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Bên cạnh visual sáng bừng, gu thời trang của Thanh Thủy ghi điểm chẳng kém cạnh nhờ theo đuổi phong cách sành điệu, trendy và thời thượng. Nàng Hậu luôn biết cách biến hóa linh hoạt, khi điệu đà, nữ tính, lúc lại trẻ trung, năng động. Ngắm loạt outfit của Thanh Thủy, chị em chẳng những được “đãi mắt” mà còn có thể bỏ túi thêm cả loạt item xinh xắn để F5 tủ đồ.

Mới đây, Thanh Thủy tung loạt ảnh khoe style dạo phố vừa điệu đà vừa xinh xắn. Nàng Hậu lựa chọn một mẫu váy dài với thiết kế trễ vai, khéo khoe bờ vai thanh mảnh mà vẫn giữ được vẻ nữ tính, duyên dáng. Thiết kế xanh đen mang gam màu trầm, dễ mặc được cô kết hợp cùng đôi giày thể thao dáng ballet màu trắng, vừa tạo sự cân bằng về màu sắc vừa giúp tổng thể thêm phần trẻ trung, mềm mại. Chị em những ngày xuống phố muốn diện đẹp nhưng không muốn mất quá nhiều thời gian lên đồ có thể lưu ngay công thức này của Thanh Thủy.

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Thanh Thủy tiếp tục gợi ý cho chị em một set váy áo cực xinh với gam trắng tinh khôi, điểm xuyết những chi tiết ren họa tiết nhỏ vừa đủ để tổng thể thêm phần duyên dáng mà không bị cầu kỳ. Áo sơ mi ngắn tay kết hợp cùng chân váy tạo nên vẻ ngoài thướt tha, thanh lịch, diện đi chơi hay đi làm đều rất hợp. Set đồ này cũng ghi điểm ở độ dễ phối, chị em chỉ cần mix cùng một đôi giày bệt hoặc cao gót là đã có ngay diện mạo chỉn chu, nữ tính mà chẳng cần đau đầu khoản mix&match.

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Style của Thanh Thủy hiếm khi khiến dân tình thất vọng. Trong một outfit, nàng Hậu khoe diện mạo cực xinh với sơ mi kẻ xanh mix cùng chân váy trắng dáng lửng. Cô khéo léo chọn cách phối áo hở eo để tạo điểm nhấn cho vòng 2, trong khi chân váy dáng bí mang đến nét nữ tính, duyên dáng. Hoàn thiện set đồ bằng đôi cao gót trắng, Thanh Thủy có ngay một tổng thể vừa năng động, trẻ trung lại vẫn đầy ngọt ngào, thanh lịch.

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Đầm hai dây luôn có sức hấp dẫn riêng, bao năm vẫn chẳng hề lỗi mốt. Diện đẹp với thiết kế này, Thanh Thủy lựa chọn mẫu dáng ngắn, cổ vuông với tông vàng gà con ngọt ngào, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn. Phần thân váy ôm vừa vặn giúp tổng thể trông gọn gàng, trong khi những đường xếp ly xòe nhẹ ở chân váy tạo độ bồng bềnh, mềm mại, khiến diện mạo càng thêm nữ tính. Kiểu váy này khá dễ ứng dụng, có thể diện cùng sandal, giày bệt hoặc cao gót tùy hoàn cảnh, chị em hoàn toàn có thể cân nhắc bổ sung một thiết kế tương tự vào tủ đồ.

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