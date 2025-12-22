Trước khi đi ngủ có 5 dấu hiệu này, coi chừng đột quỵ sắp ập đến

Đột quỵ có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào nhưng chúng ta cần cẩn trọng hơn khi trời lạnh. Bởi vào mùa lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ khiến các mạch máu co lại đột ngột, làm huyết áp tăng vọt và làm tăng độ nhớt của máu. Đây chính là "kẻ sát thủ âm thầm" thúc đẩy các cơn đột quỵ xảy ra, đặc biệt là vào thời điểm trước và trong khi ngủ. Nhồi máu não thường có tỷ lệ tử vong và tàn tật rất cao, vì vậy việc nhận diện sớm các tín hiệu cảnh báo là yếu tố sống còn để bảo vệ tính mạng.

Nếu cảm nhận được 5 khác lạ này trước khi đi ngủ buổi tối, xin bạn đừng chủ quan:

1. Cơn chóng mặt và đau đầu dữ dội

Nếu bạn cảm thấy những cơn đau đầu bỗng nhiên ập đến với cường độ ngày càng nặng trước khi đi ngủ, tuyệt đối không được chủ quan. Đây không phải là cơn đau đầu thông thường do căng thẳng mà thường là dấu hiệu của việc tắc nghẽn mạch máu não, dẫn đến thiếu máu và thiếu oxy cục bộ. Cơn đau có thể đi kèm với cảm giác choáng váng, khiến bạn đứng không vững ngay cả khi đang ở trong không gian quen thuộc.

Ảnh minh họa

2. Tê bì một bên cơ thể và nói ngọng

Một trong những dấu hiệu điển hình nhất của đột quỵ sắp khởi phát là tình trạng một bên tay, chân hoặc một bên mặt đột ngột bị tê bì, mất cảm giác. Do các dây thần kinh ở một bên não bộ bị chèn ép, người bệnh có thể cảm thấy khó chịu, tay không thể cầm nắm chắc đồ vật. Đi kèm với đó là triệu chứng nói ngọng, lời nói trở nên không rõ ràng dù bạn vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo.

3. Mờ mắt hoặc ngất xỉu tạm thời

Tình trạng đột ngột mờ mắt hoặc tối sầm mặt mày trước khi đi ngủ mà không cải thiện sau khi nghỉ ngơi là dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân thường do lượng máu cung cấp đến đoạn động mạch cảnh trong mắt không đủ, dẫn đến thiếu máu cục bộ võng mạc. Nếu bạn thấy thị lực giảm sút đột ngột ở một hoặc cả hai mắt, đó có thể là tín hiệu cho thấy mạch máu não đang gặp sự cố nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

4. Ngáp thường xuyên và buồn ngủ quá mức

Nhiều người lầm tưởng ngáp chỉ là dấu hiệu của sự mệt mổi, nhưng nếu bạn ngáp liên tục trước giờ đi ngủ kèm theo suy nhược toàn thân và chóng mặt, hãy cảnh giác với tình trạng thiếu oxy não. Khi các mạch máu não bị hẹp hoặc tắc nghẽn, não bộ sẽ phải kích thích phản ứng ngáp để cố gắng lấy thêm oxy, cho thấy hệ thống tuần hoàn đang hoạt động rất kém hiệu quả.

5. Chảy nước dãi thường xuyên khi ngủ

Chảy nước dãi khi ngủ không chỉ là thói quen xấu mà còn là dấu hiệu cho thấy thiếu máu cục bộ não đang diễn ra. Khi các cơ vùng mặt bị yếu đi do dây thần kinh bị ảnh hưởng, người bệnh thường có xu hướng chảy nước dãi về một bên miệng, đôi khi kèm theo tình trạng mặt bị xệ hoặc méo nhẹ. Nếu triệu chứng này xuất hiện cùng với những cơn đau đầu âm ỉ, nguy cơ đột quỵ đang ở rất gần.

Làm gì để phòng ngừa đột quỵ tốt hơn trong mùa lạnh?

Để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa tai biến, đặc biệt là trong mùa lạnh, bạn cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

- Duy trì chế độ ăn nhạt, giảm muối, ít đường và hạn chế tối đa các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ động vật.

- Tăng cường bổ sung các loại rau củ xanh và các loại gia vị tự nhiên vào bữa tối để hỗ trợ làm sạch mạch máu và thúc đẩy tiêu hóa.

Ảnh minh họa

- Giữ ấm cơ thể tuyệt đối khi đi ngủ, tránh để luồng gió lạnh lùa trực tiếp vào vùng đầu, cổ và ngực.

- Đảm bảo ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày và tránh thức quá khuya sau 11 giờ đêm.

- Vận động nhẹ nhàng mỗi ngày bằng các bài tập nhịp điệu như đi bộ hoặc chạy bộ để cải thiện lưu thông máu.

- Tránh những biến động cảm xúc quá mức hoặc căng thẳng cực độ trước khi đi ngủ để ổn định huyết áp.

- Thăm khám sức khỏe định kỳ và thực hiện tầm soát đột quỵ để sớm phát hiện các vấn đề về xơ vữa động mạch.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Daily Mail