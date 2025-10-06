Trung thu 2025: 4 cấm kỵ không làm, 3 tuyệt đối không ăn kẻo "họa từ miệng vào"

Trăng rằm tháng Tám sáng tỏ, lòng người nôn nao hướng về ngày đoàn viên. Trung thu - dịp lễ lớn trong văn hóa Việt, là thời khắc gia đình quây quần bên mâm cơm, nhâm nhi bánh trung thu, ngắm trăng tròn và sẻ chia yêu thương. Nhưng đừng vội nghĩ rằng cứ tụ họp, ăn uống là đủ! Trung thu không chỉ là ngày vui, mà còn ẩn chứa những kiêng kỵ truyền thống, những điều "phải làm" và "tuyệt đối tránh" để giữ trọn phúc lành. Nhớ kỹ: "4 việc không làm, 3 món không ăn" để ngày lễ được trọn vẹn, bình an!

4 điều tuyệt đối không làm trong ngày trung thu

1. Tránh cãi vã, tranh chấp

Cuộc sống thường nhật vốn không thiếu những phút giây căng thẳng, những mâu thuẫn dễ khiến người ta nổi nóng. Nhưng vào ngày trung thu, hãy kiềm chế. Đây là dịp đoàn viên, cả nhà quây quần bên nhau, cười nói rôm rả, tận hưởng niềm vui hiếm có. Một cuộc cãi vã, dù nhỏ, cũng có thể phá hủy bầu không khí hạnh phúc, làm tan vỡ ý nghĩa đoàn viên. Hãy giữ tâm thế hòa nhã, bỏ qua những chuyện không vui, vì "hòa khí sinh tài", gia đình êm ấm mới là điều quý giá nhất.

2. Không để người yếu sức ra ngoài ngắm trăng

Ngắm trăng, ăn bánh trung thu là "đặc sản" của ngày rằm tháng Tám. Cả gia đình quây quần bên bàn tròn, chia sẻ chiếc bánh thơm ngon, ngắm vầng trăng sáng, cảm nhận sự viên mãn. Nhưng hãy cẩn trọng! Những người sức khỏe yếu, như người già, trẻ nhỏ hay người vừa ốm dậy, không nên ra ngoài ngắm trăng. Đêm trung thu trời se lạnh, nhiệt độ có nơi chỉ còn mười mấy độ, gió đêm buốt giá dễ khiến họ cảm lạnh, sốt cao hoặc ho khan. Một người bệnh, cả nhà lo lắng, niềm vui đoàn viên vì thế mà tan biến. Hãy giữ người thân trong nhà ấm áp, an toàn, để ngày lễ trọn vẹn.

3. Không tặng quà số lẻ

Trung thu là dịp thăm hỏi, tặng quà để thắt chặt tình thân. Nhưng khi tặng quà, hãy nhớ: không bao giờ tặng số lẻ. Trong văn hóa phương Đông, số lẻ tượng trưng cho sự cô đơn, lẻ loi, mang ý nghĩa không may mắn. Tặng quà lẻ trong ngày lễ lớn như trung thu dễ khiến người nhận hiểu lầm, thậm chí phật ý, cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Ngược lại, quà tặng số chẵn mang ý nghĩa "đôi lứa", "song hỷ", phù hợp với không khí đoàn viên. Một món quà đúng lễ nghĩa không chỉ thể hiện tấm lòng mà còn gửi gắm lời chúc phúc trọn vẹn.

4. Không thức khuya quá mức

Dù trung thu là dịp để cả nhà cùng ngắm trăng, trò chuyện thâu đêm, nhưng đừng lấy đó làm cớ để thức khuya quá đà. Nhiều người đi xa về quê đoàn tụ, cơ thể đã mệt mỏi sau hành trình dài. Thức khuya thêm sẽ khiến sức khỏe kiệt quệ, dễ sinh bệnh. Hơn nữa, mùa thu đêm dài, trời lạnh, thức quá muộn dễ khiến cơ thể nhiễm lạnh, hôm sau uể oải, mất tinh thần. Hãy giữ thói quen sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ để đảm bảo sức khỏe, tận hưởng ngày lễ tràn đầy năng lượng.

3 món tuyệt đối không ăn trong ngày trung thu

1. Không ăn bánh trung thu bị sứt mẻ

Bánh trung thu tròn đầy, tượng trưng cho sự viên mãn, đoàn viên. Ăn bánh trung thu trong ngày rằm là để cầu mong "hoa tốt, trăng tròn, phúc đầy nhà". Nếu ăn bánh bị sứt mẻ, thiếu khuyết, sẽ phá hủy ý nghĩa tốt đẹp này, khiến người ăn cảm thấy không thoải mái, mất đi điềm lành. Hãy chọn những chiếc bánh nguyên vẹn, thơm ngon để giữ trọn tinh thần ngày lễ.

2. Không ăn cua chết

Trăng rằm tháng Tám, cua béo, thịt chắc, gạch vàng, là món quà được nhiều người chọn để biếu tặng người thân. Nhưng hãy cẩn thận: tuyệt đối không ăn cua đã chết. Cua chết dễ sinh vi khuẩn, gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Dù tiếc của, cũng đừng vì tiết kiệm mà ăn cua không còn tươi. Trước khi chế biến, hãy kiểm tra kỹ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

3. Không ăn lê

Lê là loại trái cây ngọt ngào, bổ dưỡng, được nhiều người yêu thích. Nhưng trong ngày trung thu, ăn lê là điều tối kỵ! Từ "lê" đồng âm với "ly", mang ý nghĩa chia ly, trái ngược hoàn toàn với tinh thần đoàn viên của ngày lễ. Để giữ trọn niềm vui và ý nghĩa tốt đẹp, hãy tránh ăn lê trong ngày này, thay vào đó chọn những loại trái cây mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo