Trung Quốc, EU đẩy mạnh săn lùng một mặt hàng ngon, bổ, rẻ của Việt Nam: cả thế giới ưa chuộng, thu về gần 300 triệu USD từ đầu năm

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng vượt kỳ vọng, đạt 292 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu phục hồi tại nhiều thị trường lớn như Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và đặc biệt là EU – khu vực đang mở rộng tiêu thụ mạnh các sản phẩm chế biến tiện lợi. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong ngành surimi toàn cầu mà còn mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026.

Thị trường truyền thống như Hàn Quốc và Thái Lan tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong xuất khẩu chả cá & surimi Việt Nam, lần lượt đạt 71 triệu USD và 67 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2025. Điều này phản ánh vai trò chủ đạo của các thị trường châu Á trong tổng xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam.

Xuất khẩu sang EU tăng mạnh trong năm 2025, 73% so với cùng kỳ năm 2024, với nhu cầu chủ yếu tập trung vào các sản phẩm chế biến tiện lợi, đóng gói nhỏ gọn.

Đồng thời, Trung Quốc – một thị trường khổng lồ – tiếp tục là điểm đến đầy tiềm năng cho surimi Việt Nam, với mức tăng trưởng mạnh về giá trị đạt 44%.

Ngoài ra, Việt Nam đang mở rộng sang các thị trường mới như Tây Ban Nha, Đài Loan, Colombia... thể hiện nỗ lực đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào một vài khu vực chính.

Hiện có hơn 50 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu chả cá và surimi, trong đó một số doanh nghiệp dẫn đầu như Dalu Surimi, Kicoimex, Coimex… chiếm tỷ trọng đáng kể.

Trên thị trường thế giới, nhu cầu surimi đang có xu hướng gia tăng. Các sản phẩm chả cá và surimi là lựa chọn kinh tế hơn so với nhiều loại hải sản khi giá cá thông thường tăng, đặc biệt ở những khu vực người tiêu dùng thu nhập trung bình. Hơn nữa, các sản phẩm từ surimi như thanh cua, chả cá tiện lợi, viên cá lẩu… rất phù hợp với xu hướng tiêu dùng nhanh, tiện lợi – điều này đang tiếp sức cho thị trường surimi toàn cầu.

Tuy nhiên, nguồn cung toàn cầu cũng đang chịu áp lực cạnh tranh gia tăng. Điểm nổi bật là Nga – quốc gia xuất khẩu cá minh thái lớn – được dự báo tăng mạnh sản lượng surimi. Mặc dù vậy, thị trường vẫn có khả năng hấp thụ nguồn cung mới nếu doanh nghiệp Việt biết tận dụng lợi thế chi phí và chất lượng.

Bên cạnh cơ hội, ngành chả cá & surimi Việt Nam đang đối mặt với một số rủi ro đáng kể. Về chi phí nguyên liệu, giá nguyên liệu để sản xuất surimi (cá trắng, phụ phẩm) có thể biến động lớn. Nếu không kiểm soát được chi phí, lợi nhuận doanh nghiệp có thể bị thu hẹp.

Yêu tố về logistics và chi phí vận chuyển biến động tác động mạnh tới xuất khẩu nhóm sản phẩm này. Đặc biệt khi xuất khẩu vào các thị trường xa như châu Âu, chi phí vận chuyển, bảo quản (ví dụ đông lạnh) có thể là gánh nặng.

Bên cạnh đó, thị trường EU, Bắc Mỹ hay Nhật Bản thường yêu cầu chứng nhận cao về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt phải đầu tư để đáp ứng.

Cạnh tranh tại các thị trường ngày càng gia tăng. Ngoài Nga, nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Trung Quốc,… cũng đẩy mạnh sản xuất surimi/chả cá, tạo sức ép lên thị phần và giá bán.

Dự báo, với đà phục hồi nhu cầu toàn cầu, xuất khẩu chả cá & surimi Việt Nam có khả năng tiếp tục tăng trưởng tích cực.

