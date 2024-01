Trung Quân tiết lộ cầm cố hết nhà cửa để làm Live Concert 1589, nếu thắng WeChoice Awards sẽ làm tiếp show trong năm nay!

Sau khoảng thời gian gây tò mò, Trung Quân đã chính thức phát hành album đầu tay - Album Người Đang Yêu với tổng cộng 9 ca khúc: Gặp Em Lúc Tan Vỡ, Yêu Em, Người Đang Yêu, Anh Vẫn Vậy Em Đổi Thay, Chia Tay, Tốt Cho Cả Hai, Đi Qua Thương Nhớ, Chờ Cơn Mưa và Một Ngày Khác. Không chỉ phát hành trên các nền tảng số, album Người Đang Yêu còn được ra mắt phiên bản vật lý với đầy đủ ấn phẩm đính kèm: Đĩa CD, Photobook, sticker đến “card bo góc” - hay photocard - được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và concept. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tổ chức một buổi showcase kết hợp triển lãm ảnh hoành tráng để giới thiệu album đầu tay quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám của showbiz như: Uyên Linh, Mai Tiến Dũng, Ngô Kiến Huy, Phượng Vũ, Khổng Tú Quỳnh, Luna Đào,...

Trung Quân tại họp báo ra mắt album.

Ngô Kiến Huy.

Phạm Hồng Phước.

Mai Tiến Dũng.

Uyên Linh.

Trong không gian lấy cảm hứng từ vòng đời loài bướm - hình tượng được Trung Quân xây dựng xuyên suốt cho album Người Đang Yêu, nam ca sĩ từng bước dẫn dắt khán giả vào những giai đoạn khác nhau của tình yêu. Giọng ca Gặp Em Lúc Tan Vỡ đã mang đến bữa tiệc âm nhạc thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn, khoe trọn chất giọng nội lực và ngày càng chín muồi theo thời gian qua loạt ca khúc: Đi Qua Thương Nhớ, Người Đang Yêu và Yêu Em.

Chia sẻ về buổi showcase Người Đang Yêu cũng như album nhạc đầu tiên sau 15 năm ca hát, Trung Quân hài hước cho hay: “Mọi người nói Quân là nam ca sĩ đầu tiên ở showbiz đi hát hơn chục năm trời mới… ‘chịu’ ra mắt album! (Cười). Nhưng vì ở thời điểm hiện tại, Quân mới thực sự thấy mình đã ‘hoá bướm’, đã đủ tự tin lẫn trải nghiệm để mang tới cho mọi người một chân dung âm nhạc rõ ràng nhất, một Trung Quân ‘là mình’ nhất sau 15 năm. Cảm ơn mọi người, nhất là những khán giả đã theo dõi chặng đường của Quân từ những ngày đầu đến hiện tại vì đã kiên nhẫn với ‘chú bướm’ này”.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng nói về hình tượng con bướm gắn liền từ live-concert 1589 cho đến album Người Đang Yêu: “Hình ảnh Bướm Mặt Trăng của The Masked Singer Vietnam đã đem đến cho Trung Quân một linh vật may mắn và một chủ đề quá hay ho để khai thác. Dường như ngay khoảnh khắc chọn mascot thì hình tượng con đã ‘vận vào người rồi nên mình không ngại gì sử dụng nhiều chút (cười). Bên cạnh đó album này là Người Đang Yêu. Thì con bướm là hình ảnh phù hợp khi nó gợi liên tưởng tới một người đang yêu có thể tự do, bay bổng nhưng cũng có thể bị nhốt ở trong lồng. Mình thật sự rất biết ơn hình tượng con bướm đã đến vào đúng lúc Trung Quân đang loay hoay không biết phải làm gì”.

Trung Quân được tổ chức sinh nhật bất ngờ tại sự kiện.

Trung Quân trình diễn loạt ca khúc từ album mới.

Album Người Đang Yêu mang màu sắc ballad chủ đạo - một thế mạnh của Trung Quân sau nhiều năm ca hát. Được sản xuất bởi Producer/Nhạc sĩ Phạm Hải Âu - người “đỡ đầu” cho những bản hit đầu tiên từng “làm mưa làm gió” của Trung Quân như Trót Yêu, Dấu Mưa,... Album Người Đang Yêu mở ra một không gian âm nhạc bồi hồi và đầy hoài niệm, đặc biệt là với những khán giả đã yêu quý Trung Quân từ ngày đầu hoạt động nghệ thuật. Song song đó, sự kết hợp cùng các nhạc sĩ được giới trẻ yêu thích như Xesi, Hoàng Thống hay Bùi Công Nam trở thành những điểm nhấn mới mẻ, thú vị cho album Người Đang Yêu.

Đường dây âm nhạc trong Người Đang Yêu được phát triển dựa trên các cung bậc cảm xúc của tình yêu theo từng giai đoạn. Chính vì thế, dù đều thuộc thể loại ballad, nhưng ở mỗi “chương” trong Người Đang Yêu đều mang tâm thế và màu sắc khác biệt. Điển hình như ở ca khúc Yêu Em (sáng tác: Hoàng Thống) và Người Đang Yêu (sáng tác: Phạm Hải u), màu sắc âm nhạc lãng đãng, tình tứ đã gợi lên những rung động, hạnh phúc khi mới bước vào tình yêu. Trong khi đó, Anh Vẫn Vậy Em Đổi Thay - một sáng tác của Nguyễn Đình Vũ sở hữu giai điệu nhẹ nhàng nhưng lời hát lại đầy tính tự sự và không kém phần “nhói lòng”. Với Chia Tay (sáng tác: Nguyễn Công Thành) và Tốt Cho Cả Hai (Keyri Phan), Trung Quân “kể” về “giai đoạn chia tay” với tâm thế không quá bi luỵ hay giằng xé; song, để lại nhiều day dứt qua lối hát bỏ nhỏ, chất giọng thổn thức và những quãng cao được xử lý tinh tế, vừa vặn.

Bước tiếp vào giai đoạn hậu chia tay trong Đi Qua Thương Nhớ - ca khúc mang âm hưởng Rock, Trung Quân truyền tải nguồn năng lượng lẫn cảm xúc mạnh mẽ, tuôn trào của một người đang cố vượt qua những tổn thương. Đến với Chờ Cơn Mưa, ballad dần “chuyển màu”, mở ra cho cảm xúc người nghe một khoảng nghỉ. Cuối cùng, giọng ca Tình Nào Không Như Tình Đầu bỏ ngỏ “cánh cửa mới” ở Một Ngày Khác, một sáng tác đậm chất R&B của Xesi - Gen Z từng “gây bão” mạng xã hội với hit Tuý Âm. Đặc biệt, đây cũng là một phép thử mới cho cả Xesi lẫn Trung Quân khi có màu sắc không trùng lặp với Tuý Âm. Qua đó, nam ca sĩ một lần nữa flex quãng giọng “khủng” cùng sự kết hợp điêu luyện giữa cảm xúc và kỹ thuật khi thể hiện trọn vẹn những phân đoạn cao trào liên tiếp không ngừng.

Trung Quân cùng ekip thực hiện album.

Trung Quân đã có một năm 2023 vừa qua vô cùng rực rỡ, ghi dấu ấn đậm nét với Live Concert 1589 tổ chức ở Hà Nội và TP.HCM. 2 đêm nhạc thu hút gần 15 nghìn khán giả và vé được bán hết trong thời gian rất ngắn. Live Concert 1589 gây dấu ấn trong năm 2023 là một đêm nhạc quy tụ những vocalist hàng đầu, cũng như hé lộ những khía cạnh ít thấy của Trung Quân. Live Concert 1589 hiện cũng đang dẫn đầu hạng mục bình chọn cho "Liveshow/ Concert của năm" tại WeChoice Awards 2023 với hơn 100 nghìn lượt bình chọn, vượt qua vị trí thứ 2 là Show Của Đen của Đen Vâu.

Tại buổi họp báo, phía đại diện truyền thông cũng đặt câu hỏi về việc liệu Trung Quân có dự định tổ chức một live concert trong năm nay. Tại đây, anh Hà Thanh Phúc, giám đốc sản xuất của Live Concert 1589 cũng đại diện Trung Quân, hài hước cho biết: "Nếu được top 1 WeChoice thì Trung Quân sẽ làm show tiếp trong năm nay. Thú thật là show 15 năm kinh phí cao quá, anh em phải 'cầm cố' hết nhà. Thế nên cũng phải xem lần này Quân bán được bao nhiêu đĩa...". Trung Quân cũng hài hước kêu gọi toàn bộ khán giả có mặt tại buổi showcase lấy điện thoại ra để bình chọn cho anh.

Bạn có thể bình chọn cho Live Concert 1589 của Trung Quân tại đây!