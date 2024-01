"Bác Bống" Hồng Nhung vừa đăng kêu gọi, producer album của MCK lập tức lên thẳng top 1 tại WeChoice Awards!

Mới đây, diva Hồng Nhung đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ cô và producer Lope Phạm có mối quan hệ bác - cháu khá gắn bó. Hồng Nhung cho biết Lope Phạm khi ấy có biệt danh ở nhà là "Cún", thường hay "lẽo đẽo theo bác" từ bé. Và đến hôm nay, khi Lope Phạm trình làng album cũng như các thành tựu của mình, diva Hồng Nhung không khỏi tự hào.

Qua đó, diva Hồng Nhung cũng đích thân kêu gọi khán giả bầu chọn cho Lope Phạm tại các hạng mục của WeChoice Awards 2023. Cụ thể, tại WeChoice Awards 2023, Lope Phạm nhận về 1 đề cử cho bản thân tại hạng mục The New Producer. Anh cũng là producer đứng sau album 99% của MCK, đối thủ cực kì "nặng kí" cho hạng mục E.P/ Album Của Năm.

Bài đăng kêu gọi bầu chọn cho Lope Phạm hết sức dễ thương đến từ diva Hồng Nhung.

Bác Bống Hồng Nhung và cháu Lope Phạm.

Và cũng không bất ngờ mấy khi sau status của "bác" Bống, "cháu" Lope Phạm đã lập tức vươn lên vị trí dẫn đầu tại hạng mục The New Producer của WeChoice Awars 2023. Trước đó, Lope Phạm đều ngậm ngùi đứng sau ITSNK (producer cho album LoiChoi của Wren Evans) và Kewtiie (producer từ tổ đội GERDNANG của HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Negav,...). Hiện tại, Lope Phạm đã sở hữu hơn 70 nghìn lượt bình chọn, vươn lên vị trí số 1 và giữ cách biệt tương đối với ITSNK (#2) và Kewtiie (#3). Với sự hỗ trợ quá ấn tượng từ diva Hồng Nhung, Lope Phạm có khả năng không nhỏ giành chiến thắng ở hạng mục The New Producer !

Cập nhật tình hình bình chọn tại hạng mục The New Producer vào trưa 19/1/2024.

Lope Phạm từng nhận được sự chú ý của giới trẻ với một số sản phẩm âm nhạc cùng E.P cá nhân. Cho đến năm 2023, chàng producer Lope Phạm thực hiện dự án album đầu tay của MCK mang tên 99% đã ngay lập tức khiến sản phẩm trở thành hiện tượng. Thậm chí 8/16 ca khúc trong album này đều xuất sắc lọt top thịnh hành. Có thể nói, Lope Phạm chính là producer thế hệ mới khi tạo nên những dấu ấn âm nhạc không chỉ của riêng mình mà còn của các nghệ sĩ khác.

Lope Phạm.

Dấu ấn gây ấn tượng mạnh nhất của Lope Phạm trong năm 2023 phải kể đến dự án album đầu tay của MCK mang tên 99%. Sự hợp tác giữa Lope Phạm và bắt đầu từ cơ duyên khi chàng producer xin phép sử dụng vocal ca khúc Tại Vì Sao của MCK. Album 99% của MCK là tác phẩm thành công và đã góp phần quan trọng vào việc nâng tên tuổi của cả Lope Phạm và MCK. Album gồm 16 ca khúc và đều mang một câu chuyện riêng.

Sau khi ra mắt, album 99% vượt thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt 8/16 ca khúc đều xuất sắc lọt top trending YouTube. Không chỉ thế, album 99% còn giữ vị trí thứ 2 trong danh sách nghệ sĩ có lượt nghe nhiều nhất tại Spotify Việt Nam. Dự án này của Lope Phạm và MCK cũng trở thành Album được nghe nhiều nhất trên nền tảng này trong năm qua.

