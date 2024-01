Obito đua cực ''gắt" với MCK tại WeChoice Awards 2023, ''mở bát" dàn rapper tung MV đầu năm

Một trong những hạng mục đề cử Giải trí thuộc WeChoice Awards 2023 đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt đó chính là E.P/Album của năm. Ngay lúc này, hai dự án âm nhạc 99% của MCK và Đánh Đổi của Obito đang bước vào cuộc ganh đua cực ''gắt" cho ngôi vị Top 1 tại hạng mục đề cử này.

Nếu như album được coi là ''tự sự tuổi 25'' của MCK đang giữ 36.131 lượt vote thì album đánh dấu bước trưởng thành của Obito cũng đang sở hữu 27.433 lượt bình chọn từ độc giả. Dù khoảng cách vẫn khá an toàn với MCK nhưng nếu các fan của anh chàng ''lơ là" phút chốc thì rất có thể, Obito cùng Đánh Đổi sẽ lập tức soán ngôi.

Album 99% của MCK hiện đang dẫn đầu với 36.131 lượt bình chọn tại hạng mục E.P/Album của năm

Hãy bình chọn cho album 99% - MCK, album Đánh Đổi - Obito cùng các đề cử E.P/Album của năm khác TẠI ĐÂY

Cũng chỉ một ngày trước đó, anh chàng Obito đã cho ra mắt Teaser MV Tell The Kids I Love Them - một sản phẩm kết hợp cùng Shiki - producer hiện đang đứng vị trí #3 tại hạng mục The New Producer thuộc WeChoice Awards 2023.

Tell The Kids I Love Them cũng chính là ca khúc nằm trong album Đánh Đổi vừa được anh ra mắt vào tháng 10/2023. Theo chia sẻ của Obito, ca khúc này cũng chính là thông điệp mà anh dành cho ''những đứa trẻ" giống như anh. MV sẽ được chính thức ra mắt vào lúc 21h ngày 12/1 tới đây.

Teaser MV Tell The Kids I Love Them

Obito và Shiki trong Teaser MV Tell The Kids I Love Them