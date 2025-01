Trứng bị nứt vỏ, ăn được hay vứt đi?

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trứng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất hành tinh và có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, trứng cũng dễ hỏng giống như thịt sống, thịt gia cầm và cá. Vì lý do an toàn, trứng phải được xử lý an toàn, làm lạnh kịp thời và nấu chín kỹ.

Bạn nên làm gì nếu trứng mua về nhà bị nứt? Thật tiếc nếu vứt trứng đi nhưng có thực sự an toàn khi ăn trứng bị nứt vỏ?

Lisa Steele, blogger của "Fresh Eggs Daily" và là chuyên gia về gà ở Maine (Hoa Kỳ), nói với Fox News Digital: “Về cơ bản, nó phụ thuộc vào thời điểm quả trứng nứt”.

Steele cho biết cô sẽ không ăn những quả trứng bị nứt từ trước khi bạn mua nó vì người tiêu dùng không biết vết nứt đó đã xuất hiện bao lâu.

Đó là lý do tại sao việc kiểm tra trứng xem có vết nứt hay không trước khi mua là điều quan trọng, vì vỏ và màng bảo vệ trứng khỏi các vi khuẩn có hại như salmonella.

Lena Abraham, tác giả của trang web công thức nấu ăn SimplyRecipes, cũng cho rằng khi quyết định có nên ăn một quả trứng nứt hay không, trước tiên bạn nên cân nhắc thời điểm nó bị vỡ. Cô nói: Nếu bạn vô tình mua một hoặc hai quả trứng nứt, hãy vứt nó đi hoặc ủ phân.

Trứng có vết nứt lớn có nguy cơ cao nhất. Một nghiên cứu của Đại học Tufts (Hoa Kỳ) cho thấy trứng có vết nứt lớn có nhiều khả năng chứa vi khuẩn salmonella hơn trứng có vết nứt nhỏ.

Steele cũng nói với Fox News Digital rằng trứng dễ bị nứt hơn trong mùa đông do nhiệt độ lạnh hơn.

Về phần mình, Steele cho biết cô sẽ ăn một quả trứng do vô tình làm vỡ nhưng chỉ khi lớp vỏ còn nguyên vẹn. Cô nói: “Màng đó bảo vệ trứng khỏi vi khuẩn.

Về việc tự đập trứng, Steele cho biết: “Bạn có thể đập trứng vào một cái bát nhỏ, dùng màng bọc thực phẩm hoặc nắp đậy lại, sử dụng trong vòng hai ngày và đảm bảo nấu (trứng) ở nhiệt độ ít nhất 160 độ F (khoảng 71 độ C)”.

Cô nhấn mạnh, nếu màng vỏ trứng cũng bị rách thì ăn không an toàn nhưng có thể ủ phân. Cô nói: “Canxi trong vỏ trứng rất tốt cho đất".

USDA cũng cho biết vi khuẩn có thể xâm nhập vào trứng qua các vết nứt trên vỏ, vì vậy đừng bao giờ mua trứng có vết nứt. Nhưng USDA cho biết những quả trứng vô tình bị nứt trong quá trình nấu "là an toàn".

USDA khuyến nghị nên đập trứng mới nứt và bảo quản chúng trong hộp sạch có nắp đậy kín trong tủ lạnh tối đa hai ngày.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm vỡ nhiều trứng hơn mức bạn có thể ăn trong vài ngày? Abraham gợi ý nên thử các công thức nấu ăn như làm cho bữa sáng và đồ ăn nhẹ bằng trứng có thể bảo quản trong tủ lạnh và hâm nóng lại khi bạn không có thời gian làm bữa sáng.

Nguồn và ảnh: Fox News Digital