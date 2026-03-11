Trứng ăn cùng những thứ này "bổ ngang tổ yến", nhất món số 1 mâm cơm nhà nào cũng có

Lợi ích "vàng" khi ăn trứng thường xuyên

Giàu dinh dưỡng: 2 quả trứng cỡ trung bình cung cấp 1/4 nhu cầu protein hàng ngày của chúng ta và cung cấp vitamin A, vitamin D, vitamin B, phốt pho, selen, iốt, một số loại vitamin rất thiếu trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Rất tốt cho mắt: Trứng cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho thị lực, bao gồm vitamin A, rất cần thiết cho thị lực tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Trứng cũng chứa lutein và zeaxanthin, chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng cấp tính (AMD), cả hai đều có thể gây mù lòa.

Ảnh minh họa

Tốt cho não: Quả trứng tuy bé nhưng lại rất giàu choline, một chất dinh dưỡng cần thiết cho chất dẫn truyền thần kinh trong não, rất quan trọng đối với trí nhớ và chức năng nhận thức. Ngoài ra, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lượng choline cao hơn làm chậm quá trình suy giảm nhận thức xảy ra tự nhiên khi chúng ta già đi và có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Ngoài ra, trứng cung cấp nhiều vitamin B hỗ trợ sức khỏe tinh thần và chức năng nhận thức.

Tốt cho xương: Trứng chứa nhiều protein, rất cần thiết cho xương và cơ khỏe mạnh. Nhưng chúng cũng là một trong số ít thực phẩm có chứa vitamin D tự nhiên, hỗ trợ chức năng cơ và giúp cơ thể hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe.

Hai quả trứng cỡ trung bình cung cấp 3,2mcg vitamin D - tương đương 1/3 lượng khuyến nghị hàng ngày 10mcg của Dịch vụ Y tế Quốc gia chính phủ Anh (NHS UK) cho mọi người trên 1 tuổi.

Món ngon từ trứng

Cách làm trứng và cà chua

Sự kết hợp giữa trứng và cà chua không chỉ tạo nên màu sắc bắt mắt cho món ăn mà còn mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe nhờ khả năng tối ưu hóa hấp thụ Lycopene.

Cà chua rất giàu Lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa lão hóa, nhưng hoạt chất này chỉ tan tốt trong môi trường chất béo.

Đặc biệt khi nấu cùng trứng, lượng chất béo tự nhiên trong lòng đỏ sẽ đóng vai trò là dung môi hòa tan, giúp cơ thể hấp thụ Lycopene hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với việc ăn cà chua sống, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Cách làm món trứng và yến mạch

Yến mạch đã cung cấp carbohydrate hấp thụ chậm và chất xơ. Trứng cung cấp protein và chất béo. Nếu kết hợp cả hai tạo nên một bữa sáng no lâu. Sự kết hợp này làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa sự tăng đột biến đường huyết và giúp bạn no lâu mà không bị nặng bụng. Axit amin trong trứng cũng hoạt động cùng với chất xơ beta-glucan trong yến mạch để hỗ trợ sức khỏe đường ruột và quá trình trao đổi chất. Đó là một sự kết hợp đơn giản, không cầu kỳ - kiểu kết hợp giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt buổi sáng dài mà không bị mệt mỏi sau đó.

Ảnh minh họa

Cách làm món trứng và rau bina

Rau bina (cải bó xôi) rất giàu Lutein và Zeaxanthin, hai hoạt chất giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, nhưng chúng cần có chất béo để phát huy tối đa tác dụng.

Vitamin E và các acid béo trong lòng đỏ trứng khi kết hợp với rau bina sẽ tạo thành một bộ đôi hoàn hảo, không chỉ giúp đôi mắt sáng khỏe mà còn bổ sung thêm canxi và vitamin K để duy trì mật độ xương khớp, ngăn ngừa loãng xương hiệu quả.