"Trùm affiliate" Mai Phương Bùi bị tố quảng cáo bất chấp, “đi cấy tế bào gốc nhưng nói da đẹp nhờ uống nghệ”

Mai Phương Bùi bị tố nói dối để quảng cáo, gắn link sản phẩm bán hàng

Mới đây, cộng đồng mạng rần rần tranh cãi trước bài đăng của hot girl Mai Phương Bùi. Theo đó, cô khoe làn da đẹp, căng bóng của mình kèm dòng trạng thái: “Không một ngày nào ngừng uống nghệ và sữa ong chúa. Và đây là tôi khi 30 tuổi. Mọi người có thể chê tôi xấu chứ không thể chê da tôi xấu”. Phía dưới phần bình luận, Mai Phương Bùi gắn link affiliate 2 sản phẩm mà cô nhắc đến.

Điều này khiến những người yêu làm đẹp bất ngờ tranh cãi rần rần. Bởi không ít người cho rằng, để có một làn da căng bóng giống như Mai Phương Bùi, thường sẽ phải sử dụng thêm các phương pháp làm đẹp khác, không thể chỉ dựa vào việc uống các thực phẩm chức năng. Chưa kể, một số người cũng bày tỏ đường link affiliate mà Mai Phương Bùi gắn để quảng cáo cũng là sản phẩm không thực sự uy tín.

Bài đăng gây tranh cãi của Mai Phương Bùi

Cách Mai Phương Bùi trả lời bình luận khi được hỏi về các phương pháp can thiệp làm đẹp khác cũng bất nhất, khiến netizen bùng tranh cãi

Đáng chú ý, khi có netizen vào hỏi thẳng trực tiếp về việc tiêm meso, Mai Phương Bùi khẳng định mình chưa bao giờ sử dụng phương pháp này. Song ở một bình luận khác, cô lại cho biết mình có tiêm tế bào gốc, có sử dụng một số phương pháp can thiệp khác.

Cộng đồng mạng lập tức chia làm nhiều ý kiến trái chiều. Một bên phản đối việc quảng cáo sai sự thật của hot girl. Phía còn lại cho rằng do cách diễn đạt của Mai Phương Bùi đang chưa rõ ràng, khiến nhiều người hiểu nhầm.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Mặt đi tiêm tế bào gốc, spa thẩm mỹ viện, peel da,... giờ lại nói da đẹp do uống nghệ và sữa ong chúa để gắn link… Lời nói có sức ảnh hưởng thì nên nói chuẩn. Chưa kể sữa ong chúa nếu ai uống không hợp còn dễ nổi mụn, review có tâm chút đi. Ai tin chứ tôi không tin nhé”. - “Làn da căng bóng như này không chỉ đến từ việc uống nghệ với sữa ong chúa mỗi ngày được đâu. Chắc chắn là có can thiệp rồi. Không ai phản đối việc đó cả nhưng gắn link bán hàng thì cần rõ ràng, đừng cố tình lập lờ gây hiểu nhầm”. - “Nói là uống nghệ đẹp nhưng gắn link sản phẩm nghệ lạ hoắc, chưa chắc bạn này đã uống. Đẹp giỏi thì thừa nhận nhưng không phải chỉ đến từ vài ba sản phẩm gắn link affiliate đâu mọi người ơi. Mua hàng cũng nên chọn lọc, nghiên cứu kỹ đi mọi người”. - “Bạn này vướng nhiều ồn ào như này thật mà không rút kinh nghiệm trong cách chia sẻ, diễn đạt. Mình thì hiểu là bạn đó kết hợp nhiều phương pháp nhưng để gắn link nên viết úp mở để thu hút”. - “Nên viết rõ ra bản thân đã dùng những gì, sử dụng nghệ và sữa ong chúa như thế nào, bổ trợ thêm ra sao,... Chứ ghi ngắn gọn như vậy dễ hiểu nhầm là chỉ dùng 2 sản phẩm đó mà da được căng bóng thì không đúng rồi”.

Võ Hà Linh tham chiến “check var”, Mai Phương Bùi lên tiếng

Không chỉ cư dân mạng tranh cãi, Võ Hà Linh - người vẫn được gọi là “chiến thần” review cũng vào cuộc. Cô thẳng thắn đăng tải một đoạn status: “Mình chưa thấy sữa ong chúa với nghệ nào uống thôi mà căng bóng được da. Mình nói thật, mọi người biết thì chỉ mình với. Thực tế lên đi mọi người”.

Phía dưới phần bình luận, Võ Hà Linh cũng cho biết bản thân đã trải nghiệm một số sản phẩm thực phẩm chức năng để hỗ trợ làm đẹp. Cô cho hay các sản phẩm này mang lại hiệu quả kém, có tác dụng nhưng không quá nhiều.

Võ Hà Linh cũng "vào cuộc"

Võ Hà Linh cũng bày tỏ rằng nếu dùng phương pháp gì đều nên công khai, nói đúng sự thật với người tiêu dùng. Còn nếu chỉ uống thực phẩm chức năng mà da căng bóng thì vốn dĩ sẽ không có ai da xấu cả.

Ngay sau khi Võ Hà Linh đăng bài, Mai Phương Bùi cũng đã lên tiếng về bài đăng gây tranh cãi của mình.

Cô cho biết bản thân đã nhận nhiều đóng góp của mọi người về bài đăng khoe da cũng như cách diễn đạt gây hiểu nhầm. Mai Phương Bùi bày tỏ bản thân còn nhiều thiếu sót, vẫn luôn chia sẻ về việc chăm sóc da hay những địa chỉ làm đẹp chứ không hề giấu giếm. Hot girl sinh năm 1996 cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm để tránh gây ra ồn ào.

Mai Phương Bùi chính thức lên tiếng, cho rằng bản thân diễn đạt chưa đúng gây hiểu nhầm

Hiện tại, các bài đăng liên quan đến drama này, Mai Phương Bùi đều đã chỉnh sửa và hạn chế phần bình luận.

Hot girl Mai Phương Bùi sinh năm 1996, Hà Nội, là cái tên nổi đình đám trong giới kinh doanh thời trang. Cô từng bắt đầu kinh doanh từ khi còn đang đi học, tập bán từ những món đồ phụ kiện như kính, túi xách,... Sau đó phát triển lớn mạnh hơn khi khởi nghiệp buôn bán quần áo online.

Vốn sở hữu ngoại hình ưa nhìn nên Mai Phương Bùi được nhiều người yêu thích. Những món đồ cô sử dụng đều được hội chị em hỏi và mua theo. Cũng chính vì vậy mà thời gian gần đây khi tập trung thêm vào việc làm affiliate, Mai Phương Bùi cũng liên tục khoe doanh thu khủng.

Cô từng khiến nhiều người bất ngờ khi khoe 1 tháng gắn link làm affiliate bán được hơn 16 tỷ đồng cho sàn thương mại điện tử khiến ai cũng phải trầm trồ. Tuy nhiên, sau ồn ào lần này nhiều người cũng bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về nhiều vấn đề khác.