Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng nghèo

Người Việt tin rằng lời nói không chỉ để giao tiếp, mà còn mang theo vận khí. Có những từ nghe rất hiền, rất nhẹ, thậm chí còn tạo cảm giác dễ chịu, an toàn, như thể giúp ta thoát khỏi mệt mỏi hay áp lực. Nhưng chính những từ ấy, nếu lặp đi lặp lại quá nhiều, lại âm thầm định hình một lối sống buông xuôi, nghèo nàn cả vật chất lẫn tinh thần.

Trong tiếng Việt, có một từ như vậy. Đó là từ “thôi” . Ví dụ: Thôi kệ, Thôi vậy, Thôi đi, Thôi cố làm gì cho mệt, Thôi chia tay đi.”

Ảnh minh họa.

Những câu nói này quen đến mức ta buông ra gần như vô thức, như một cách tự trấn an bản thân mỗi khi gặp khó khăn. Nhưng ít ai nhận ra, “thôi” là từ của sự dừng lại, của việc khép lại cánh cửa nỗ lực, cánh cửa kết nối và cả cánh cửa cơ hội.

Càng nói nhiều chữ “thôi”, con người ta càng quen với việc bỏ cuộc sớm.

1. “Thôi” - từ của buông bỏ thụ động

Khác với “không” là phủ định trực diện, “thôi” nghe mềm hơn, dễ chấp nhận hơn. Nhưng chính vì vậy, nó nguy hiểm hơn. “Thôi” không phải là quyết định dứt khoát, mà là sự rút lui trong im lặng. Nó cho ta cảm giác mình đã cố gắng đủ rồi, dù thực tế có khi ta mới chỉ chạm ngưỡng khó khăn đầu tiên.

Một người quen nói “thôi” sẽ hình thành trong não bộ một lối mòn: gặp khó - bỏ qua - chấp nhận - tự an ủi - không thay đổi. Và từ đó, mọi thứ bắt đầu đứng yên.

2. Trong công việc, chữ “thôi” khiến người ta nghèo dần lúc nào không hay

Người hay nói “thôi” thường tự nhủ: “Thôi cố làm gì, lương thế này đủ sống rồi", “Thôi không học thêm nữa, lớn tuổi rồi", “Thôi đừng đổi việc, ổn định cho lành.”

Chỉ một chữ, nhưng nó dập tắt động lực học hỏi, tinh thần cầu tiến và khả năng bứt phá. Ta dừng nâng cấp bản thân, dừng tìm cơ hội mới, dừng bước ra khỏi vùng an toàn và cũng nghèo đi. Nghèo khổ ở đây không chỉ là thiếu tiền, mà là nghèo khát vọng, nghèo lựa chọn, nghèo khả năng thay đổi số phận.

3. Trong tình cảm, “thôi” là con đường ngắn nhất dẫn đến cô đơn

Nếu trong công việc, “thôi” làm ta nghèo, thì trong các mối quan hệ, nó khiến ta cô đơn: “Thôi vậy cũng được", “Thôi chia tay đi, mệt quá", “Thôi kệ bạn ấy, nói mãi không nghe.”

Ảnh minh họa.

“Thôi” trở thành cách dễ nhất để né tránh đối thoại, né tránh sửa chữa, né tránh việc cùng nhau đi qua giai đoạn khó khăn. Thay vì kiên nhẫn, ta chọn buông tay. Thay vì giải quyết, ta chọn bỏ qua.

Ban đầu, điều đó mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng về lâu dài, các mối quan hệ lần lượt rời đi. Cô đơn không đến trong một ngày. Nó được tích lũy từ rất nhiều lần nói “thôi”.

4. Trong quan niệm dân gian, “thôi” là lời tự đóng cửa đón lộc

Người xưa có câu “lời nói gói vàng”, nhưng cũng tin rằng lời nói có thể đẩy lộc đi xa. Vì vậy, trong nhiều việc quan trọng, người Việt rất kiêng nói những từ mang ý nghĩa dừng lại, chấm dứt.

“Thôi” chính là một từ như vậy. Nói “thôi” nhiều giống như tự nhủ: đến đây là đủ, không cần thêm nữa. Mà lộc, theo quan niệm dân gian, chỉ đến với người còn mở cửa, còn mong cầu, còn dám tiến lên.

Người thành công hiếm khi nói “thôi”

Quan sát kỹ sẽ thấy, những người sống tốt, khá giả và có nhiều mối quan hệ bền chặt thường không dùng chữ “thôi” như một phản xạ. Họ nói: “ Thử cách khác xem", “Nghỉ một chút rồi làm tiếp", “Mình nói chuyện lại cho rõ ràng nhé.”

Nhờ vậy, họ không chỉ tích lũy tiền bạc, mà còn tích lũy niềm tin, mối quan hệ và sự gắn bó. Ngược lại, người hay nói “thôi” nhìn lại thường thấy mình không giữ được gì lâu dài.

Ảnh minh họa.

Bài học không phải là ép mình lúc nào cũng phải gồng lên, mà là đừng buông bỏ quá sớm chỉ vì mệt. Chỉ cần thay đổi vài câu nói, năng lượng sống cũng thay đổi theo.

Không phải vì nó xấu, mà vì ta dùng nó để buông bỏ quá sớm, để né tránh nỗ lực và khép lại những mối quan hệ còn có thể cứu vãn. Cuộc đời đôi khi rẽ sang hướng khác chỉ vì một chữ. Và nếu bớt nói “thôi”, có lẽ bạn sẽ giữ lại được nhiều điều đáng giá hơn: cơ hội, tiền bạc và cả những người thật sự quan trọng trong đời.

