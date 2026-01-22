Trời lạnh đến mấy cũng không còn sợ tay chân lạnh buốt nếu ăn đúng 5 món "sưởi ấm từ bên trong" này

Mùa lạnh, điều khiến nhiều người sợ nhất chính là tình trạng tay chân lạnh buốt. Cảm giác dù đã mặc rất nhiều lớp áo nhưng cơ thể vẫn không hề ấm lên. Lúc này, ngoài việc giữ ấm bên ngoài, bạn có thể thử “bồi bổ bằng thực phẩm”, xây dựng nền tảng từ bên trong để tạo cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong ra ngoài.

Khi thời tiết lạnh, tình trạng tay chân lạnh sẽ càng rõ rệt hơn. Nguyên nhân là do nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại nhằm giảm thất thoát nhiệt, từ đó làm các chi ở xa tim như tay và chân trở nên lạnh hơn. Giữ ấm bên ngoài rất quan trọng, nhưng chế độ ăn uống hợp lý cũng có thể giúp cơ thể ấm lên từ bên trong.

5 loại thực phẩm giúp giữ ấm

Mỗi mùa đều có những loại thực phẩm phù hợp riêng. Vào mùa lạnh, không nên ăn nhiều thực phẩm có tính mát như các loại quả họ bầu bí, hải sản… Thay vào đó, nên ưu tiên các thực phẩm mang tính ôn bổ để cơ thể ấm hơn.

- Thịt đỏ: N hư thịt bò, thịt cừu, thịt heo… rất giàu protein, giúp cơ thể tạo cơ bắp và chứa nhiều sắt. Tuy nhiên, thịt cũng có chất béo, vì vậy để đảm bảo sức khỏe, nên chọn phần thịt ít mỡ hoặc thịt nạc để bồi bổ.

- Gừng: Khi trời lạnh, một bát canh khoai lang nấu gừng là món giúp làm ấm cơ thể rất hiệu quả. Gừng chứa các hợp chất polyphenol có vị cay như gingerol, shogaol, zingerone… có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và trao đổi chất, giúp cơ thể ấm lên từ bên trong.

- Nhãn khô (long nhãn): Nhãn khô là thực phẩm có tính ấm. Theo Đông y, nhãn khô có tác dụng bổ tỳ, dưỡng huyết. Khi tay chân lạnh, có thể nấu trà nhãn khô với đường nâu và táo đỏ để uống. Tuy nhiên cần lưu ý, nhãn vốn là loại quả có hàm lượng đường cao, sau khi phơi khô lượng đường càng nhiều hơn, vì vậy phải dùng ở mức vừa phải.

- Quế: Trong Đông y, quế có tính cay, ngọt và nóng, giúp cải thiện tình trạng cơ thể lạnh, tay chân lạnh, đồng thời hỗ trợ giảm đau bụng kinh ở phụ nữ. Nếu bạn có thói quen uống cà phê, có thể cho một chút bột quế vào để tăng hương thơm và giúp cơ thể ấm hơn. Tuy nhiên, những người có cơ địa dễ nóng trong hoặc phụ nữ mang thai thì không nên dùng quế.

- Thực phẩm màu đen: Mỗi mùa lại có những loại thực phẩm phù hợp. Giống như mùa thu thường gắn với thực phẩm màu trắng, thì mùa đông (lạnh) thích hợp với thực phẩm màu đen như mè đen, đậu đen, mộc nhĩ đen… Đây đều là những thực phẩm có tính ấm, không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn có tác dụng bổ thận.

Nguyên nhân khiến tay chân lạnh vào mùa lạnh

Mỗi khi mùa lạnh đến, tay chân lạnh như “que kem” không chỉ do nhiệt độ môi trường mà còn có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề. Muốn cải thiện tình trạng này, cần hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ.

- Tuần hoàn máu kém: Khi mạch máu bị tắc nghẽn hoặc cơ thể bị thiếu máu, máu khó lưu thông đến các chi xa, gây ra tình trạng tuần hoàn kém và tay chân lạnh.

- Rối loạn thần kinh tự chủ: Thần kinh tự chủ có mối liên hệ chặt chẽ với trạng thái cơ thể. Nếu bạn thường xuyên bị lạnh tay chân, kèm theo căng thẳng, sinh hoạt thất thường, cần giảm bớt áp lực, có thể thông qua vận động hoặc bổ sung các thực phẩm giúp ổn định thần kinh.

- Ăn quá nhiều đồ lạnh: Thói quen uống đồ lạnh hoặc ăn các thực phẩm có tính hàn như đậu xanh, cua, các loại quả họ bầu bí, dưa hấu, lê… có thể khiến tình trạng tay chân lạnh trầm trọng hơn, đặc biệt là vào mùa lạnh khi nhiệt độ đã thấp sẵn. Khi đó, nên ăn các thực phẩm có tính ôn bổ để cải thiện cảm giác lạnh.

- Thể lực suy giảm: Đừng chỉ đổ lỗi cho thời tiết. Mùa lạnh nhiều người lười vận động, thích nằm trong chăn, nhưng điều này lại khiến tay chân càng lạnh hơn. Duy trì thói quen vận động vào mùa lạnh rất quan trọng, vì cơ bắp giúp sinh nhiệt. Tập luyện đều đặn, tăng khối lượng cơ sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm tình trạng lạnh tay chân.

3 cách giúp cải thiện tình trạng tay chân lạnh

- Vận động: Thiếu vận động và thể lực kém đều làm tăng nguy cơ tay chân lạnh. Cách tốt nhất để cải thiện là tập luyện đều đặn. Nếu ngại trời lạnh, bạn có thể tập các bài tập đơn giản tại nhà, tập cơ core hoặc tận dụng đồ vật xung quanh để tạo bài tập có tải, giúp cải thiện tuần hoàn máu.

- Bổ sung đủ dinh dưỡng: Người bị thiếu máu thường dễ lạnh tay chân hơn. Cần bổ sung đủ sắt để cải thiện tình trạng này, có thể ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, gừng và các thực phẩm có tính ấm. Ngoài ra, vitamin E giúp máu lưu thông tốt hơn, vitamin B hỗ trợ giảm căng thẳng thần kinh và giãn mạch máu ngoại vi.

- Ngâm chân: Mạch máu ở chân là nơi xa tim nhất. Khi lưu thông máu chậm hoặc bị cản trở, tay chân dễ bị lạnh. Ngâm chân giúp tăng tốc độ lưu thông máu, đồng thời thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng. Thời gian ngâm khoảng 10-15 phút, nhiệt độ nước 40-42 độ C là phù hợp.

Cuối cùng, thời tiết lạnh, con người thường ăn nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn cần chú ý kiểm soát lượng calo để tránh tăng cân. Đặc biệt, nhiều người thích uống đồ nóng, socola… Nếu không kiểm soát tốt, sau mùa lạnh rất dễ phải bước vào một “giai đoạn giảm cân đầy vất vả” đấy.

