Bí quyết giảm “sương mù não” trong những ngày mưa rét

Hình minh họa: Pixabay

Những ngày mưa rét kéo dài ở miền Bắc không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm nhiều người rơi vào trạng thái “sương mù não” – cảm giác đầu óc nặng nề, khó tập trung, phản xạ chậm và suy nghĩ kém linh hoạt. Đây không phải là bệnh lý riêng lẻ, mà là phản ứng sinh lý – thần kinh khi cơ thể phải thích nghi đồng thời với nhiệt độ thấp, độ ẩm cao và thiếu ánh sáng tự nhiên.

Về mặt sinh học, thời tiết mưa rét khiến mạch máu ngoại biên co lại để giữ nhiệt, làm giảm lưu lượng máu lên não. Ánh sáng yếu hơn làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến quá trình tiết melatonin và cortisol – hai hormone chi phối sự tỉnh táo. Bên cạnh đó, thói quen ít vận động, ở lâu trong không gian kín cũng góp phần làm não bộ “chậm nhịp”. Để hạn chế tình trạng này, có thể áp dụng một số bí quyết đơn giản nhưng có cơ sở khoa học rõ ràng.

Trước hết, cần ưu tiên ánh sáng buổi sáng, ngay cả khi trời âm u. Việc mở rèm sớm, bật đèn có ánh sáng trắng trung tính hoặc ngồi gần cửa sổ giúp não bộ nhận tín hiệu “bắt đầu ngày mới”, từ đó điều chỉnh đồng hồ sinh học và tăng mức độ tỉnh táo. Nhiều người có xu hướng ngủ nướng trong ngày mưa rét, nhưng việc dậy muộn lại làm tình trạng brain fog kéo dài hơn.

Bí quyết thứ hai là làm ấm cơ thể đúng điểm, thay vì chỉ mặc nhiều lớp quần áo. Giữ ấm cổ, bàn chân và vùng bụng giúp hệ tuần hoàn hoạt động ổn định hơn, duy trì dòng máu lên não. Khi cơ thể không phải liên tục “chống lạnh”, não bộ sẽ tiết kiệm năng lượng cho các hoạt động nhận thức như ghi nhớ và tập trung.

Vận động nhẹ trong nhà đóng vai trò quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Chỉ cần 5–10 phút giãn cơ, đi lại, hoặc vài động tác đơn giản cũng đủ kích thích tuần hoàn, tăng cung cấp oxy cho não. Nhiều nghiên cứu cho thấy, vận động ngắn nhưng đều đặn có hiệu quả cải thiện sự tỉnh táo tốt hơn so với ngồi yên liên tục trong không gian kín, đặc biệt trong thời tiết lạnh ẩm.

Chế độ ăn uống trong ngày mưa rét cũng ảnh hưởng trực tiếp đến brain fog. Ăn quá nhiều đồ nóng, nhiều tinh bột hoặc dầu mỡ dễ gây buồn ngủ và nặng đầu. Thay vào đó, nên chia nhỏ bữa ăn, bổ sung thực phẩm giàu protein, vitamin nhóm B và omega-3 – các dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh. Uống nước ấm đều đặn giúp tránh tình trạng mất nước nhẹ, một nguyên nhân âm thầm gây giảm khả năng tập trung.

Một yếu tố ít được chú ý là không khí trong nhà. Ngày mưa rét, nhiều gia đình đóng kín cửa để giữ ấm, khiến nồng độ CO₂ tăng và oxy giảm, từ đó làm não bộ thiếu tỉnh táo. Việc mở cửa thông gió ngắn theo từng khung giờ, hoặc sử dụng quạt thông gió, giúp cải thiện chất lượng không khí mà không làm cơ thể nhiễm lạnh.

Cuối cùng, cần duy trì nhịp sinh hoạt ổn định, hạn chế làm việc trí óc căng thẳng kéo dài trong những ngày thời tiết bất lợi. Não bộ cần nhiều thời gian hơn để xử lý thông tin khi môi trường lạnh và thiếu sáng, vì vậy việc xen kẽ các khoảng nghỉ ngắn giúp giảm tình trạng quá tải thần kinh.

“Sương mù não” trong ngày mưa rét thường mang tính tạm thời, nhưng nếu kéo dài nhiều ngày kèm theo đau đầu dữ dội, chóng mặt, rối loạn trí nhớ rõ rệt hoặc thay đổi hành vi, cần được thăm khám để loại trừ các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Chủ động điều chỉnh sinh hoạt ngay từ những ngày mưa lạnh đầu tiên là cách hiệu quả để bảo vệ sự minh mẫn của não bộ và duy trì hiệu suất học tập, làm việc.