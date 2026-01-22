Gia tăng các ca ngừng tuần hoàn ngoại viện

Riêng Khoa Hồi sức nội khoa và Chống độc đã tiếp nhận 9 ca trong vòng một tháng, cho thấy nguy cơ gia tăng các tình huống cấp cứu đe dọa tính mạng, đặc biệt vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Theo các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực, ngừng tuần hoàn là tình trạng tim ngừng bơm máu, khiến máu không thể lưu thông đến các cơ quan trong cơ thể. Nếu không được cấp cứu ngay lập tức, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Chỉ sau vài phút thiếu oxy, tế bào não đã có thể tổn thương không hồi phục.

Ngừng tuần hoàn có thể xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Một số trường hợp khác có thể xuất hiện triệu chứng cảnh báo như đau tức ngực, hồi hộp, khó thở, da tái xanh. Khi ngừng tuần hoàn thực sự xảy ra, người bệnh thường mất ý thức, không đáp ứng khi lay gọi, ngừng thở hoặc thở ngáp, không bắt được mạch cảnh hoặc mạch bẹn.

Ngừng tuần hoàn ngoại viện là tình trạng tim ngừng đập xảy ra ngoài cơ sở y tế như tại nhà, nơi công cộng hoặc trên đường đi. Theo các chuyên gia, nếu người chứng kiến phát hiện sớm và tiến hành cấp cứu ban đầu đúng cách, cơ hội sống sót của người bệnh có thể được cải thiện đáng kể.

Cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện: Những việc cần làm ngay

Khi phát hiện người nghi ngờ ngừng tuần hoàn, cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và đồng thời tiến hành các biện pháp hồi sinh tim phổi cơ bản.

Trước hết, đặt người bệnh nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, kiểm tra phản ứng và mạch. Nếu không có mạch, cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay. Ép tim phải đủ mạnh, đủ sâu và liên tục, hạn chế tối đa việc gián đoạn.

Song song với ép tim, cần mở thông đường thở và hỗ trợ hô hấp bằng thổi ngạt hoặc bóp bóng qua mặt nạ nếu có điều kiện. Việc cấp cứu cần được duy trì liên tục cho đến khi tim người bệnh đập trở lại hoặc khi nhân viên y tế chuyên nghiệp đến tiếp nhận.

Theo các bác sĩ, ép tim sớm và đúng kỹ thuật là yếu tố then chốt quyết định khả năng sống còn của người bệnh. Mỗi phút chậm trễ đều làm giảm đáng kể cơ hội cứu sống.

Khuyến cáo cho cộng đồng

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, người dân nên chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu, đặc biệt là kỹ thuật hồi sinh tim phổi (CPR). Việc biết cách phát hiện sớm và xử trí ban đầu ngừng tuần hoàn không chỉ giúp cứu sống người khác mà còn có thể bảo vệ chính bản thân và gia đình trong những tình huống khẩn cấp.

Ngừng tuần hoàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Phát hiện sớm – cấp cứu đúng – gọi hỗ trợ kịp thời chính là "chìa khóa vàng" để giành lại sự sống cho người bệnh.