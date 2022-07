Triệu phú tự thân 64 tuổi tiết lộ: Nghèo không phải do số, mà do bạn đã mắc 5 sai lầm tai hại, hủy hoại cơ hội làm giàu của chính mình

Chia sẻ với CNBC, Grant Cardone - triệu phú 64 tuổi nhận định, thế hệ millennials hiện nay đang gặp khó khăn về tài chính hơn bất kỳ thế hệ nào khác vì vật giá leo thang, lạm phát biến động, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, cùng với nhiều khoản nợ nần khác… Nhưng điều đó cũng có thể trở thành động lực để làm giàu.

“Nhiều năm trước, trước khi tôi xây dựng được khối tài sản hàng triệu đô la của mình, tôi đã mắc kẹt trong một công việc mà bản thân không hề yêu thích. Tôi kiếm được 3.000 đô la một tháng nhưng vẫn muốn tăng lên đến mức 4.000 đô la. Đó là mục tiêu quan trọng nhất mà tôi từng đạt được trong đời”, Grant Cardone chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, ông đã là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "The 10X Rule: The Only Difference Between Success and Failure" (tên tiếng Việt: "Quy Tắc X10: Khác Biệt Duy Nhất Giữa Thành Công Và Thất Bại").

Grant Cardone cũng là Giám đốc điều hành của bảy công ty tư nhân. Ông đi khắp thế giới để tư vấn cho các công ty trong danh sách Fortune 500, các chủ doanh nghiệp nhỏ, công ty khởi nghiệp và cả cơ quan chính phủ về việc mở rộng kinh doanh. Năm 2017, Grant Cardone được Forbes đưa vào danh sách 25 Marketing Influencers to Watch (tạm dịch: Influencer hàng đầu về marketing).

Vị triệu phú tự thân tiết lộ, mình đã đạt được mục tiêu đó khi đưa ra các quyết định kiếm tiền thông minh hơn. Và nếu thế hệ millennials muốn trở nên giàu có, họ cần phải ngừng phạm phải 5 sai lầm lớn sau:

1. Sử dụng tín dụng cho những việc không tạo ra thu nhập

Theo báo cáo Modern Wealth năm 2019 của Schwab, thế hệ millennials đang chi trung bình 478 đô la mỗi tháng cho các khoản “không cần thiết” (tức là ăn uống, giải trí, đồ xa xỉ và kỳ nghỉ).

“Một trong những quy tắc tiền bạc hàng đầu của tôi là chỉ sử dụng thẻ tín dụng của mình cho các giao dịch lớn, với điều kiện, nó sẽ giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Chi tiền cho một lớp học sẽ giúp bạn giỏi hơn ở một lĩnh vực nào đó, hoặc thuê không gian văn phòng để điều hành công ty mới là những quyết định chi tiêu thông minh”, Grant Cardone nhận định. “Điều đó có ý nghĩa hơn hẳn việc bỏ ra một khoản tiền khổng lồ cho những chiếc túi xách, quần áo hàng hiệu…”

2. So sánh tiền của mình với tiền của những người khác

Tài sản của người khác dù ít hay nhiều đều không liên quan tới bạn. Vì họ đâu trả hóa đơn, đóng tiền hưu trí cho bạn, cũng chẳng giúp bạn cảm thấy thanh thản hơn. Hơn 2/3 số người trong thế hệ Y đang có thu nhập chỉ vừa đủ sống. Có thể bạn không phải là một trong số đó, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn khá hơn.

So sánh giá trị của bạn với người khác là một cái bẫy tinh thần. Tốt nhất bạn nên tập trung vào mục tiêu tài chính của bản thân, thay vì cứ lãng phí thời gian vào việc suy nghĩ tới ví tiền của người khác có ít hơn hay nhiều hơn.

Hãy tự đặt ra mục tiêu cho mình, tìm hiểu về nó và lập kế hoạch để đạt được. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tích lũy được triệu USD, bạn cần đạt thu nhập bao nhiêu hàng năm và hàng tháng? Công việc hiện tại có đáp ứng nhu cầu đó hay không? Nếu không, bạn sẽ tìm kiếm công việc khác hay sẽ đảm nhận thêm công việc phụ để tăng thu nhập? Sau khi có kế hoạch cho mình, hãy hành động.

3. Giả vờ giàu có

“Điều này tương tự như quan điểm đầu tiên của tôi về việc chi tiêu cho những thứ không tạo ra thu nhập. Tôi không cấm bạn thỉnh thoảng nuông chiều bản thân (chỉ là đừng làm điều này thường xuyên và trả bằng thẻ tín dụng). Tuy nhiên, bạn sẽ mắc sai lầm lớn nếu để người ta dụ dỗ mình tiêu nhiều tiền hơn”, Grant Cardone nhận định.

Mạng xã hội lúc nào cũng ngập tràn những bữa tối xa hoa, tiệc tùng, xe hơi, quần áo hàng hiệu và kỳ nghỉ dưỡng sang trọng. Nhưng chi tiền cho tất cả những điều đó cũng không biến họ thành “người giàu có”. Họ chỉ đang gồng mình để khoe mẽ, cố gắng gây ấn tượng với người khác bằng lối sống xa hoa phù phiếm, với những khoản chi từ thẻ của bố mẹ, hoặc thẻ tín dụng của bản thân.

Sống như vậy không phải là một lối sống khôn ngoan - trừ khi bạn là KOL (người có sức ảnh hưởng) trên mạng xã hội và kiếm cả triệu USD từ công việc này.

4. Tìm kiếm sự thoải mái thay vì tự do

Sự thoải mái tương phản với sự giàu có. Toàn bộ tầng lớp trung lưu đều cảm thấy thỏa mãn khi tìm kiếm sự thoải mái: Họ hài lòng với thu nhập 50.000 đô la, hai tuần nghỉ phép mỗi năm, sở hữu bảo hiểm y tế và một ngôi nhà.

Nhưng những người giàu có không chỉ tìm kiếm sự thoải mái. Thay vào đó, họ cố gắng kiếm được nhiều tiền vì nó mang lại cho họ nhiều tự do và an toàn hơn những gì họ cần. Có quá nhiều người thuộc thế hệ millennials hài lòng với hiện tại, trong khi đáng nhẽ họ có thể đạt được những mục tiêu cao hơn.

Nếu bạn chỉ tìm kiếm sự thoải mái, có lẽ bạn sẽ không bao giờ đạt được tự do tài chính. Thoải mái quá sớm chỉ mang đến cho bạn một cuộc sống ở mức trung, trong khi đó, tự do mang lại cho bạn một cuộc sống giàu có. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan.

5. Không kiếm đủ tiền

Tiết kiệm và đầu tư là những điều tất yếu phải thực hiện, nhưng việc gia tăng thu nhập để kiếm được nhiều tiền hơn cũng rất quan trọng. Lợi nhuận bạn kiếm được từ các khoản đầu tư của mình sẽ tăng lên nhanh hơn nếu thu nhập của bạn tăng lên và có nhiều vốn để đầu tư hơn.

Ngay cả khi bạn đã có một mức thu nhập cao, bạn luôn có thể kiếm được nhiều hơn. Sai lầm lớn nhất của thế hệ millennials là không làm việc chăm chỉ để nâng cao thu nhập. Hãy cố gắng phấn đấu để được tăng lương. Hoặc tìm một công việc có mức lương khá hơn. Hoặc làm thêm nghề tay trái.

Chia sẻ trong cuốn sách "Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh", Grant Cardone viết: Để thực sự thành thạo bất cứ thứ gì, bạn phải dốc hết sức mình cống hiến cho nó. Nếu bán hàng là nghề của bạn, bạn phải cống hiến bản thân, sức lực, hết thảy nguồn lực cho nghề bán hàng. Nếu bán hàng không phải là nghề của bạn, bạn nên khắc cốt ghi tâm rằng thành công của bạn sẽ vẫn phụ thuộc vào kỹ năng này, vì vậy bạn nên tìm hiểu, học hỏi nó.

“Lời khuyên của tôi cho những người thuộc thế hệ millennials, những người muốn vươn lên là hãy cố gắng đạt được thu nhập ít nhất là 100.000 đô la một năm. Đừng cho phép bản thân hài lòng với hiện trạng”, vị triệu phú tự thân 64 tuổi chia sẻ.

