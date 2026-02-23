Triệu Lộ Tư dùng miếng dán nhỏ xíu dưỡng da mắt hết mệt mỏi, lên hình 3 giây cửa hàng bán sạch 30 nghìn bộ

Sau kỳ nghỉ Tết dài, khi guồng quay công việc vừa trở lại, không ít dân văn phòng bắt đầu thấm cảm giác mỏi mắt, khô mắt vì phải ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ liền. Đúng thời điểm này, một sản phẩm chăm sóc mắt đến từ Trung Quốc một lần nữa viral trở lại chỉ nhờ vài giây xuất hiện cùng Triệu Lộ Tư.

Trong teaser của một chương trình thực tế năm 2025 nữ diễn viên gây chú ý với hình ảnh cực kỳ đời thường - không trang điểm, cô ngồi trong xe và dán hai miếng patch nhỏ dưới mắt. Khoảnh khắc này chỉ kéo dài khoảng 3 giây nhưng đủ để tạo nên "cơn địa chấn" doanh số cho Houchen.

Triệu Lộ Tư dùng miếng dán mắt khi ghi hình (Ảnh Xiaohongshu).

Thương hiệu này sau đó đã đăng video cho thấy lượng đơn hàng tăng đột biến, nhân viên làm việc không ngơi nghỉ khi hơn 30.000 set được bán sạch chỉ trong chưa đầy nửa ngày. Một lần nữa, cái gọi là hiệu ứng Triệu Lộ Tư lại chứng minh sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc: từ mỹ phẩm, thực phẩm cho đến những món đồ chăm sóc cá nhân, chỉ cần cô xuất hiện cùng là khả năng viral gần như chắc chắn.

Sản phẩm này không nằm ngoài hiệu ứng sol-out mang tên Triệu Lộ Tư (Nguồn Rosy Huang).

Sản phẩm mà Triệu Lộ Tư sử dụng là miếng dán mắt thảo dược Houchen Herbal Eye Protection Patch. Khác với các loại eye patch hydrogel quen thuộc thiên về dưỡng ẩm hay chống lão hóa, dòng patch này được phát triển theo hướng chăm sóc sức khỏe mắt, đặc biệt phù hợp với người phải nhìn màn hình nhiều. Công thức kết hợp các chiết xuất thảo dược tự nhiên như nhân sâm, trà xanh, hoa cúc cùng lutein - dưỡng chất quan trọng cho thị lực và nhiều thành phần Trung y khác như bạch cúc, tang diệp, đương quy hay quyết minh tử.

Theo nguyên lý Đông y, miếng dán được đặt quanh vùng huyệt đạo mắt nhằm thúc đẩy lưu thông khí huyết, hỗ trợ điều hòa các kinh mạch liên quan đến thị lực. Nhờ đó, sản phẩm được cho là giúp giảm mỏi mắt, cải thiện tuần hoàn, giảm bọng mắt và quầng thâm, làm dịu tình trạng khô hay đỏ mắt, đồng thời mang lại cảm giác mát lạnh thư giãn. Đây cũng là lý do khiến sản phẩm trở nên viral đúng thời điểm, khi nhiều người vừa quay lại công việc sau Tết và bắt đầu tìm giải pháp cho tình trạng mỏi mắt.

Miếng dán mắt thảo dược Houchen Herbal Eye Protection Patch (Ảnh Xiaohongshu).

Cách dùng cũng khá đơn giản, chỉ cần dán từ 2 đến 4 miếng quanh vùng mắt trong khoảng 20 phút, phù hợp cho một lần nghỉ giữa giờ làm việc. Một số người còn sử dụng vào buổi tối trước khi ngủ để mắt được nghỉ ngơi sâu hơn sau ngày dài căng thẳng.

Đây không phải lần đầu Triệu Lộ Tư khiến một sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cơ thể bùng nổ doanh số. Nhưng lần này, sự kết hợp giữa sức ảnh hưởng của nữ diễn viên và nhu cầu thực tế của người dùng khiến câu chuyện càng trở nên thuyết phục. Khi đôi mắt bị quá tải trong thời đại số, những món đồ chăm sóc nhỏ gọn như vậy dễ dàng chiếm được cảm tình. Và biết đâu, sau 3 giây trên màn hình, đây lại là món must-have tiếp theo trong túi đồ của dân văn phòng.