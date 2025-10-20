Treo móc áo lên trần nhà kích hoạt hệ thống gây ngập lụt khách sạn, du khách bị đòi bồi thường 600 triệu

Mới đây, một vụ việc hi hữu đã xảy ra tại một khách sạn Trung Quốc. Hành động tưởng như vô hại của một du khách khi treo quần áo lên đầu phun nước chữa cháy trong phòng khách sạn đã không may kích hoạt hệ thống phun nước tự động, gây ngập lụt nghiêm trọng và thiệt hại đáng kể. Vụ việc sau đó đã trở thành một cuộc tranh chấp pháp lý, khi khách sạn yêu cầu bồi thường một số tiền lớn lên đến 16 ngàn nhân dân tệ (gần 600 triệu đồng).

Khi hệ thống phun nước tự động được kích hoạt, khoảng 10 tấn nước đã bất ngờ tràn ra, làm lụt 2 tầng của khách sạn và hư hỏng nhiều thiết bị. Mặc dù nhân viên khách sạn đã nhanh chóng đóng van nước, nhưng thiệt hại đã xảy ra không thể phủ nhận. Khách sạn yêu cầu bồi thường cho chi phí làm sạch và sửa chữa, nhưng du khách lại cho rằng số tiền này quá cao, và cuối cùng hai bên không thể đạt được thỏa thuận.

Khách đã treo móc quần áo lên hệ thống phòng cháy, kích hoạt hệ thống nước tự động

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố tương tự. Trước đó, vào tháng 7, tại thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Qusy Châu đã có một vụ việc du khách treo quần áo lên đầu phun nước chữa cháy dẫn đến ngập lụt, và họ cuối cùng đã bồi thường cho khách sạn khoảng 2000 nhân dân tệ (hơn 7 triệu đồng).

Chuyên gia về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy cảnh báo rằng đầu phun nước chữa cháy được thiết kế để tự động phản ứng nhanh chóng với lửa, và bất kỳ tác động ngoại lực nào cũng có thể vô tình kích hoạt nó. Các khách sạn cũng được khuyến nghị cần thiết lập rõ ràng hơn về nơi treo quần áo trong phòng và đặt các biển cảnh báo gần đầu phun nước để tránh những rủi ro không đáng có.

Trong khi đó, các luật sư cho rằng số tiền bồi thường phải dựa trên thiệt hại thực tế và khách sạn cần cung cấp đầy đủ bằng chứng về việc sửa chữa và hư hại. Nếu khách hàng có bất đồng ý kiến, họ có quyền yêu cầu xác minh và bảo vệ quyền lợi của mình theo luật định. Vụ việc này không chỉ là một bài học đắt giá cho cả khách hàng lẫn doanh nghiệp về trách nhiệm và ý thức an toàn, mà còn là một lời nhắc nhở về việc tuân thủ các quy định an toàn để tránh những hậu quả không mong muốn.

Nguồn: ETtoday