Yêu cầu bà bầu nhường ghế nhưng không được, người phụ nữ lớn tuổi nói 1 câu khiến cõi mạng 'dậy sóng'

Câu chuyện ai phải nhường ghế cho ai trên các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm hoặc xe buýt vẫn thường gây ra sự tranh cãi. Mới đây, tình huống tương tự đã xảy ra tại Đài Loan đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm tại Đài Loan hôm 18/10 vừa qua. Từ đoạn clip được ghi lại tại hiện trường, một phụ nữ lớn tuổi đeo kính được nhìn thấy đang hỏi một phụ nữ trẻ ngồi ở ghế ưu tiên xem cô ấy có thể nhường ghế cho một người đàn ông lớn tuổi gần đó không.

Đáp lại, người phụ nữ trẻ nói rằng cô ấy đang mang thai và bị thương ở đầu gối, khiến việc nhường ghế trở nên bất tiện.

Người phụ nữ lớn tuổi muốn bà bầu nhường ghế.

Không nản lòng, người phụ nữ lớn tuổi sau đó đã thay đổi yêu cầu, nói rằng bà muốn con của người phụ nữ, đang ngồi cạnh cô, phải nhường chỗ. Người phụ nữ trẻ tỏ ra bực bội, hỏi tại sao người phụ nữ lớn tuổi lại chỉ trích cô và con mình, đồng thời chỉ ra rằng có những hành khách trẻ tuổi khác đang ngồi gần đó, sao bà không yêu cầu họ. Người phụ nữ lớn tuổi đáp lại rằng tất cả các ghế khác đều đã có người ngồi.

Người phụ nữ từ chối nhường chỗ của mình và con mình.

Theo ETtoday, sau một hồi im lặng, người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên nói một cách mỉa mai: "Nếu cô còn lương tâm thì cô nên suy nghĩ về chuyện này. Và đừng có sinh thêm con nữa. Dù sao thì cô cũng không thể nuôi dạy chúng tốt được".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, vấp phải sự chỉ trích rộng rãi từ người dùng mạng. Đa số đều cảm thấy lời đáp trả của người phụ nữ lớn tuổi là không phù hợp.

"Bà ấy nói về lương tâm rồi lại nguyền rủa người khác không nên sinh con, thật là trớ trêu", một người bình luận.

Một người khác cho ý kiến: "Ghế ưu tiên là dành cho những người cần đến nó, chúng không phải là tài sản riêng của người già".

"Người phụ nữ có thai và bị đau chân mà, không có lý gì cô ấy lại phải nhường cho người phụ nữ lớn tuổi kìa", một netizen đồng tình.