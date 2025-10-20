Người đàn ông may mắn kỳ lạ: Trúng độc đắc ở cả 2 nơi với cùng một dãy số

Vào cuối tháng 9, người đàn ông họ Lương đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trúng giải độc đắc 10 triệu nhân dân tệ (gần 37 tỷ đồng). Anh nhờ em gái mua hộ mình một bộ số tương tự ở tỉnh Hồ Bắc và trúng thêm 10 triệu nhân dân tệ nữa. Xác suất xảy ra chuyện này là 1/4,6 nghìn tỷ, sự may mắn kỳ lạ khó tin đó dẫn đến nhiều suy đoán rằng liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do vấn đề của hệ thống.

Ngay khi tin tức này được đăng tải, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi: "Nền văn minh nhân loại chỉ có lịch sử 5.000 năm, và ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng nói với tôi rằng về cơ bản có thể xác định đây là kết quả của sự bất thường của hệ thống hoặc yếu tố tác động của con người"; "Những người khác đang nghi ngờ tính chính xác thực các công ty xổ số, rằng đây không phải bất kỳ lựa chọn thực tế nào trong cuộc sống".

Theo Call Me Jiajia , kết quả xổ số đã được công bố công khai, cho thấy Lương đã sử dụng cùng một dãy số tự chọn cho mỗi kỳ quay số trong ba năm. Anh cũng nhờ em gái mình đặt cược cùng dãy số đó ở một địa phương khác. Hai tấm vé được phát hành riêng biệt, bán cho các tỉnh thành khác nhau và trúng thưởng cùng lúc.

Một người đàn ông trúng giải độc đắc tại hai địa điểm, mỗi giải 10 triệu nhân dân tệ. (Ảnh/Pexels)

Cả Trung tâm Xổ số Thể thao Giang Tô và Hồ Bắc đều xác nhận việc đổi thưởng tuân thủ đúng quy định, và Văn phòng Công chứng CITIC Bắc Kinh đã giám sát toàn bộ quá trình quay số. Điều này cho thấy chuyện anh Lương mua cùng một bộ số ở hai nơi và đều trúng giải không phải lỗ hổng hệ thống, mà là hành vi thường thấy của những người đam mê xổ số.

Theo khảo sát của Eastern Talk West Talk trên trường hợp của 100 người trúng giải độc đắc ở Trung Quốc trong 5 năm qua, 63% chọn số ngẫu nhiên (bao gồm cả anh Lương), 22% sử dụng tổ hợp số theo ngày sinh, biển số xe và các ngày kỷ niệm khác, và chỉ 15% chọn số dựa trên biểu đồ xu hướng.

Ví dụ, ông Triệu ở Thẩm Dương đã trúng số hai lần với cùng một con số, ông Hạ ở Giang Tô dùng những con số lấy cảm hứng từ giấc mơ của mình để giúp cặp đôi mỗi người trúng 10 triệu nhân dân tệ. Một người chơi xổ số ở Lệ Giang trúng giải nhất dựa trên những con số trên hóa đơn siêu thị.