Bảo tàng Louvre vừa bị cướp giữa ban ngày trong vài phút: Hàng loạt kho báu vô giá của thế giới đã biến mất!

Ngày 19/10 (giờ địa phương), kẻ trộm đã đột nhập vào Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) và cuỗm đi những cổ vật vô giá chỉ sau vài phút. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh tại địa điểm nổi tiếng thế giới này.

Theo truyền thông, các tên trộm đeo mặt nạ đã đột nhập vào Bảo tàng Louvre vào ngày Chủ nhật bằng cách sử dụng một cần cẩu để phá vỡ cửa sổ tầng trên, sau đó trộm đi những vật phẩm từ khu vực trưng bày trang sức của hoàng gia Pháp trước khi tẩu thoát trên xe máy, các quan chức cho biết.

Vụ cướp nảy sinh nhiều câu hỏi về an ninh tại bảo tàng danh tiếng, nơi các quan chức đã từng báo động về sự thiếu đầu tư tại một địa điểm nổi tiếng thế giới, là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật như bức tranh Mona Lisa. Bảo tàng đã chào đón 8.7 triệu lượt khách vào năm 2024.

Chiếc cần cẩu được cho là của nhóm trộm

"Tội ác xảy ra tại Louvre là một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân trọng bởi vì nó là Lịch sử của chúng ta," Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu trên X. "Chúng ta sẽ thu hồi lại những tác phẩm nghệ thuật, và thủ phạm sẽ được đưa ra trước công lý."

Vụ cướp “rất chuyên nghiệp”, không bạo lực

Các tên trộm đã thực hiện vụ cướp vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng (07:30 GMT) khi bảo tàng đã mở cửa cho công chúng, và tiến vào tòa nhà Galerie d'Apollon, Viện trưởng Viện kiểm sát Paris Laure Beccuau nói trên truyền hình BFM.

Vụ cướp kéo dài từ 6 đến 7 phút và được tiến hành bởi 4 người. Chúng không mang vũ khí nhưng đã dọa các bảo vệ bằng máy mài góc.

1 trong 8 món đồ bị đánh cắp

Có tất cả 9 đối tượng được nhóm tội phạm nhắm đến, và 8 trong số đó đã bị đánh cắp. Nhóm trộm đã không lấy được mục tiêu cuối cùng là chiếc vương miện của vợ Napoleon III, Hoàng hậu Eugenie, trong khi chạy trốn.

"Chỉ riêng chiếc vương miện này đã có giá trị hàng chục triệu euro. Và theo tôi, đó không phải là món đồ quan trọng nhất," Chủ tịch nhà đấu giá Drouot Alexandre Giquello nói với Reuters.

Chiếc vương miện "thoát nạn" phút chót

Beccuau nói rằng có một bí ẩn là tại sao các tên trộm không lấy đi viên kim cương Regent, được trưng bày tại Galerie d'Apollon và được ước tính có giá trị hơn 60 triệu USD.

"Tôi không có lời giải thích," cô nói. "Chỉ khi nào chúng ta bắt giữ được họ và khi họ trả lời các nhà điều tra thì chúng ta mới biết họ đã nhận lệnh như thế nào và tại sao họ không nhắm đến cửa sổ đó."

Beccuau nói rằng một trong những tên trộm mặc áo phản quang màu vàng, mà các nhà điều tra sau đó đã tìm thấy. Cô cũng nói thêm rằng bọn trộm đã cố gắng nhưng không thành công trong việc đốt cháy cần cẩu, được gắn trên một chiếc xe tải nhỏ, khi họ chạy trốn.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez nói rằng cuộc điều tra đã được giao cho một đơn vị cảnh sát chuyên nghiệp có tỷ lệ thành công cao trong việc phá những vụ cướp có tiếng tăm.

Có khả năng vụ cướp hoặc là do một người sưu tập thuê mướn, trong trường hợp đó thì cơ quan chức năng có cơ hội thu hồi các báu vật trong tình trạng tốt. Bà cho biết sự can thiệp từ nước ngoài không nằm trong số các giả thuyết chính.

Những câu hỏi về an ninh

Bảo tàng Louvre, bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới đã đóng cửa trong ngày vì "lý do đặc biệt".

Joan và Jim Carpenter, từ Santa Cruz, California, cho biết họ đã được di chuyển ra khỏi một phòng trưng bày ngay khi họ chuẩn bị xem bức Mona Lisa.

"Chà, khi bạn cướp Bảo tàng Louvre, đó là một vấn đề lớn đối với cả nước Pháp, vì vậy tôi biết có điều gì đó không ổn vì cách họ sơ tán cả bảo tàng," Joan Carpenter nói.

Bức Mona Lisa đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng vào năm 1911 trong một trong những vụ trộm nghệ thuật táo tợn nhất lịch sử. Vụ cướp liên quan đến cựu nhân viên, sau đó đã bị bắt và bức tranh đã được trả lại cho bảo tàng hai năm sau đó.

Đầu năm nay, các quan chức tại Louvre đã đề nghị sự trợ giúp khẩn cấp từ chính phủ Pháp để phục hồi và tu sửa các hội trường trưng bày đang cũ dần và bảo vệ tốt hơn cho vô số tác phẩm nghệ thuật.

Bảo tàng đã đóng cửa ngày chủ nhật

Tổng thống Macron, viết trên X, nói rằng một kế hoạch mới của chính phủ cho Louvre được công bố vào tháng Giêng "đã dự kiến tăng cường an ninh."

Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati nói rằng vấn đề an ninh của bảo tàng không phải là mới.

"Trong 40 năm, đã có rất ít chú ý đến việc bảo vệ những bảo tàng lớn, và hai năm trước, chủ tịch của Louvre đã yêu cầu một cuộc kiểm toán an ninh từ cảnh sát tỉnh. Tại sao? Bởi vì bảo tàng cần phải thích ứng với những hình thức tội phạm mới," bà nói. "Hôm nay, đó là tội phạm tổ chức - những người chuyên nghiệp."

