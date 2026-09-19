Trẻ trước 3 tuổi có thông minh hay không, chỉ cần nhìn 3 biểu hiện này là rõ

Bé đọc đến bài ca dao thứ năm đã ngó nghiêng, phải có đồ ăn vặt mới đọc tiếp. Còn bé ngắm kiến nhặt cành cây nghịch đất, mẹ giục ba lần mới chịu về. Đứa trẻ nào thông minh hơn? Hiện tại chưa thấy rõ, nhưng vài năm sau khoảng cách sẽ lộ ra.

Dưới sân chung cư nọ, hai người mẹ ngồi trò chuyện. Một người tự hào khoe con mới hai tuổi rưỡi đã thuộc làu cả chục bài ca dao, ai thấy cũng khen “thần đồng”. Người mẹ kia chỉ im lặng nhìn con trai đang ngồi xổm ngắm đàn kiến chuyển tổ suốt gần mười phút, mẹ gọi uống nước cũng không nghe.

Bé đọc đến bài ca dao thứ năm đã ngó nghiêng, phải có đồ ăn vặt mới đọc tiếp. Còn bé ngắm kiến nhặt cành cây nghịch đất, mẹ giục ba lần mới chịu về. Đứa trẻ nào thông minh hơn? Hiện tại chưa thấy rõ, nhưng vài năm sau khoảng cách sẽ lộ ra.

Nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra não trẻ sơ sinh nặng trung bình 390 gam, đến 3 tuổi đạt khoảng 1.000 gam, bằng gần 85% não người lớn. Trong ba năm vàng này, nhiều cha mẹ lại dồn sức ép con “học trước”. Thẻ chữ, máy đọc thơ, ứng dụng giáo dục sớm nhồi nhét thông tin thụ động, khiến những năng lực cốt lõi bị bỏ quên.

Về sự tập trung, cha mẹ đừng "nhiệt tình phá đám"

Thử nghiệm của Đại học Indiana trên 40 cặp cha mẹ và trẻ một tuổi đã ghi lại sự tương tác khi chơi. Những phụ huynh can thiệp quá mức như cầm hộ đồ chơi, liên tục nói tên đồ vật, giục con nhìn chỗ này chỗ kia khiến trẻ nhanh chán và lơ đễnh. Ngược lại, những cha mẹ kiên nhẫn để con tự tò mò khám phá thì đứa trẻ lại tập trung quan sát rất lâu.

Phương pháp Montessori từng nhấn mạnh: trừ khi được trẻ mời, đừng bao giờ làm phiền con. Khi con đang loay hoay ghép hình, bạn lại chen vào bảo đổi vị trí; con đang đọc sách, bạn đưa cốc nước giục uống. Bạn ngỡ mình chăm sóc chu đáo, thực chất là đang cắt đứt dòng tập trung của con.

Trước 3 tuổi là “cửa sổ cơ hội” của não bộ. Mỗi giây não tạo ra 700 kết nối nơ-ron thông qua quá trình tự lặp lại, thử sai và đắm chìm vào công việc. Một lần người lớn cắt ngang là một lần kết nối thần kinh bị gián đoạn. Chưa kể, việc lạm dụng màn hình điện tử chỉ tạo ra sự chú ý thụ động, khác hoàn toàn với sự tập trung chủ động khi tự tay lắp ráp đồ chơi.

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Tay vụng về thì não bộ khó linh hoạt

Vận động tinh của bàn tay và tư duy nhận thức dùng chung vùng não gồm tiểu não và thùy trán. Mỗi khi trẻ nhặt một hạt đỗ, vặn nắp chai hay xếp khối gỗ, thùy trán lại được kích hoạt. Ngược lại, trẻ được làm hộ từ xúc cơm đến mặc đồ sẽ thiếu kích thích cơ tay, khiến vùng não tương ứng phát triển chậm lại.

Các chuyên gia gợi ý nhiều trò chơi đơn giản tại nhà: kẹp phơi đồ vào hộp, kẹp tất, nhào bột mì, xé giấy. Đừng vội làm thay khi thấy con lóng ngóng. Con xỏ giày chậm hay cài lệch cúc áo, nếu cha mẹ sốt ruột làm hộ ngay, trẻ sẽ mất cơ hội rèn luyện và mất luôn cảm giác thành tựu khi tự hoàn thành một việc. Não bộ phát triển nhờ chính động lực từ cảm giác thành tựu nho nhỏ đó.

Trẻ hiểu tốt có sức bật lớn hơn trẻ chỉ biết "nói ngọt"

Một bé hai tuổi đã nói sõi và một bé hai tuổi rưỡi mới bập bẹ nhưng người lớn nói gì cũng hiểu, nhờ lấy dép hay vứt rác đều làm răm rắp. Ai có năng lực ngôn ngữ tốt hơn?

Nhiều cha mẹ chỉ nhìn vào việc con biết nói sớm hay muộn. Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, Trung Quốc khuyến cáo trẻ hai tuổi chưa nói được tên ba đồ vật, hai tuổi rưỡi chưa ghép được cụm hai từ thì nên đi khám. Song đây chỉ là ngưỡng sàng lọc tối thiểu, không phải thước đo trí tuệ. Yếu tố quyết định năng lực học tập sau này là khả năng nghe hiểu.

Nghiên cứu mười năm tại Iceland khẳng định khả năng hiểu ngôn ngữ lúc 5 tuổi quyết định từ 20% đến 43% kết quả học tập ở các lớp lớn hơn. Đại học Stanford cũng nhận thấy tốc độ hiểu ngôn ngữ ở mốc 18 tháng dự đoán chính xác kỹ năng đọc viết lúc bốn tuổi rưỡi. Ngôn ngữ hiểu giống như hệ điều hành gốc, mọi kiến thức sau này đều vận hành trên đó.

Việc bồi đắp điều này rất tự nhiên. Khi thay tã, cho ăn hay ra ngoài chơi, hãy gọi tên và miêu tả những việc đang diễn ra quanh con. Hãy làm người thuyết minh thay vì giám khảo tra khảo “đây là cái gì”. Ngôn ngữ cần sự tương tác hai chiều, thứ mà tivi hay điện thoại không thể thay thế vì chúng không thể kiên nhẫn chờ con phản hồi hay vui mừng trước âm thanh đầu đời của trẻ.

Cậu bé ngắm kiến năm nào lớn lên không bị ép học thuộc lòng, nhưng tối nào mẹ cũng đọc truyện cùng con. Đến hai tuổi tám tháng cậu mới nói câu hoàn chỉnh đầu tiên: “Kiến đang tha mẩu bánh quy kìa mẹ”. Còn cậu bé đọc thuộc thơ ngày ấy, khi vào mẫu giáo lại ngồi không yên, cả buổi chỉ chạy nhảy lăng xăng.

Rõ ràng, nuôi dưỡng sự tập trung, đôi tay khéo léo và khả năng lắng nghe thấu hiểu ngay từ những năm đầu đời mới là nền tảng vững chắc nhất cho trí tuệ của một đứa trẻ.