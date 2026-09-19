Cuộc đời thần đồng này như 1 bộ phim: 18 tuổi giành Huy chương Olympic Toán học, 22 tuổi đi tu, 34 tuổi hoàn tục, hiện tại mới bất ngờ!

Sau tất cả những chìm nổi, từ vinh quang đỉnh cao cho đến những năm tháng ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc rồi lại tái xuất giữa chốn thị thành, Liễu Trí Vũ nhận ra một điều quan trọng.

Tháng 7 năm 2026, khi hai nhà toán học gốc Hoa là Vương Hồng và Đặng Dục vinh dự nhận giải thưởng Fields, giải Nobel của giới toán học, dư luận lại bất ngờ đổ dồn sự chú ý vào một cái tên quen thuộc: Liễu Trí Vũ.

Năm 2006, khi 18 tuổi, Liễu Trí Vũ từng cùng Đặng Dục khoác áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc tham dự kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) tại Slovenia. Trong khi toàn đội đều giành huy chương vàng, Liễu Trí Vũ là cái tên xuất sắc nhất khi đạt điểm số tuyệt đối, thành tích mà cả kỳ thi năm ấy chỉ có đúng ba thí sinh chạm tới. Sau dấu mốc chói lọi đó, anh được tuyển thẳng vào khoa Toán Đại học Bắc Kinh, tốt nghiệp với vị trí thứ tư toàn khóa và nhận học bổng toàn phần danh giá của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Nhưng đúng vào thời điểm tương lai học thuật đang rộng mở nhất, chàng trai 22 tuổi lại đưa ra quyết định gây rúng động dư luận: từ chối cơ hội du học để lên chùa Long Tuyền cạo đầu xuất gia.

Liễu Trí Vũ

Cơn sốt giải Fields và cái tên bị réo gọi trở lại

Giờ đây, khi các đồng đội cùng lứa lần lượt bước lên đỉnh cao vinh quang của nền toán học thế giới - trước đó là Peter Scholze năm 2018, và hiện tại là Đặng Dục cùng Vương Hồng - cái tên Liễu Trí Vũ lại bị kéo vào những cuộc bàn tán không hồi kết. Câu hỏi lớn nhất mà người đời đặt ra cho anh suốt những ngày qua chính là: nếu mùa hè năm 2010 anh không chọn con đường tu hành mà sang Mỹ nghiên cứu, liệu hôm nay anh có chạm tay vào giải Fields hay không?

Đáp lại những tò mò và tiếc nuối ấy, Liễu Trí Vũ chỉ mỉm cười điềm đạm. Với anh, đó chỉ là một giả định viển vông, bởi người đời chỉ nhìn thấy những hào quang bề nổi rực rỡ chứ chưa từng thấu hiểu những đau đớn, cùng cực mà anh phải trải qua để tự cứu rỗi chính mình.

Liễu Trí Vũ thời điểm giành giải Huy chương Olympic Toán học

Cái giá của hào quang và ngã rẽ nơi cửa Phật

Nhìn lại quá khứ, những vinh quang thời niên thiếu của Liễu Trí Vũ thực chất được đánh đổi bằng sự kiệt quệ đến cùng cực về cả thể xác lẫn tinh thần. Từ nhỏ, anh đã sống trong sự bảo bọc tuyệt đối của gia đình, xem việc học là lẽ sống duy nhất và gần như cắt đứt toàn bộ nhu cầu giao tiếp xã hội. Đến năm lớp 12, việc học tập quá độ khiến mắt anh bị khô giác mạc nghiêm trọng, đến mức không thể đọc sách trong thời gian dài mà phải liếc nhanh đề bài rồi tự nhẩm tính toàn bộ các bước suy luận phức tạp trong đầu. Bước chân vào giảng đường Đại học Bắc Kinh với đôi mắt đau đớn và thể lực suy kiệt, anh rơi vào hố sâu trầm cảm suốt trọn vẹn năm thứ nhất khi hoàn toàn mất phương hướng về con đường học thuật tương lai.

Giữa chuỗi ngày bế tắc đó, Liễu Trí Vũ tìm đến câu lạc bộ Canh Độc tại trường, tiếp xúc với văn hóa truyền thống, tham gia thiện nguyện và tìm thấy điểm tựa nơi Phật pháp. Nhận thấy Phật pháp đã cứu vớt đời mình trong cơn khủng hoảng nhất, anh đưa ra lựa chọn lên núi tu tập như một cách để đền đáp ân tình sâu nặng.

Thế nhưng, cuộc sống nơi cửa Phật không phải chốn an nhàn hưởng phúc như nhiều người lầm tưởng. Tại chùa Long Tuyền, Liễu Trí Vũ cùng các tăng chúng phải trực tiếp tham gia lao động nặng nhọc, từ phụ hồ, làm đường đến kéo điện nước. Thể trạng vốn ốm yếu lại phải làm việc quá tải trong mùa đông giá rét khiến anh ngã bệnh nặng, nằm liệt giường suốt nửa năm ròng. Trong chùa việc sự vụ nhiều vô kể, mỗi tuần anh chỉ có vỏn vẹn bốn tiếng nghỉ ngơi, thậm chí từng phát nguyện đánh đổi hai mươi năm tuổi thọ để toàn tâm chú giải kinh điển.

Đến mùa hè năm 2018, biến cố ập đến khi trụ trì chùa Long Tuyền bị tố cáo sai phạm nghiêm trọng và cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, khiến “tăng đoàn thủ khoa” tan rã. Liễu Trí Vũ rời chùa trong sự bàng hoàng, mịt mờ phương hướng, mở ra giai đoạn tăm tối thứ ba của cuộc đời khi vừa phải trăn trở tìm lối đi riêng, vừa canh cánh nỗi lo giữ gìn hình ảnh cho Phật giáo. Sau vài năm vân du, viết bài, giảng giải giáo lý trong sự cô độc và nhận ra bản thân không cần phải gồng mình chứng minh bất cứ điều gì cho thế gian nữa, anh quyết định chính thức hoàn tục vào năm 34 tuổi.

Liễu Trí Vũ trong khoảng thời gian đi tu

Hạ sơn lập nghiệp và đối diện cơm áo gạo tiền

Bước sang tuổi 38, Liễu Trí Vũ đã hoàn toàn rũ bỏ lớp áo nhà sư để hòa nhập trọn vẹn vào nhịp đập của đời sống thế tục. Sau một thời gian ngắn làm nhân viên văn phòng, đến cuối năm 2023, anh quyết định bước vào con đường khởi nghiệp. Hiện tại, cựu thần đồng toán học là người sáng lập một công ty truyền thông tâm lý, đồng thời ký hợp đồng với đơn vị MCN để hoạt động như một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Anh tích cực tổ chức hội thảo trực tiếp, mở lớp học, xuất bản sách và duy trì lịch phát sóng trực tiếp đều đặn nhằm chia sẻ kiến thức về sức khỏe tinh thần cùng văn hóa truyền thống.

Cuộc sống của một người khởi nghiệp cuốn anh vào guồng quay bận rộn không ngừng nghỉ. Phòng làm việc hiện tại của Liễu Trí Vũ là một không gian nhỏ gọn chừng hai mươi mét vuông nằm gần nhà, được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng và máy móc ghi hình. Khác với vẻ lãng mạn thoát tục thuở trước, anh của ngày hôm nay phải đối mặt trực diện với áp lực quản lý thời gian, tài chính, thuế vụ và pháp lý. Thậm chí khi vợ anh sinh con và phải phẫu thuật xử lý biến chứng vết mổ, anh vừa túc trực bên giường bệnh chăm sóc vợ con, vừa tranh thủ mở livestream hội viên; người vợ vừa dứt ca mổ cũng lập tức cầm điện thoại giải quyết công việc.

Liễu Trí Vũ không ngần ngại thừa nhận bản thân giờ đây hoàn toàn cởi mở với chuyện kiếm tiền, bởi nếu kinh doanh thất bại thì gia đình sẽ không có gì để trang trải cuộc sống. Anh chủ động thích nghi với thuật toán mạng xã hội, chấp nhận nhượng bộ trước các xu hướng thời sự nóng để tiếp cận công chúng, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững lằn ranh đạo đức. Với anh, việc sản xuất những nội dung nông cạn cốt chỉ để câu kéo lưu lượng là điều bất thiện; chia sẻ kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi nó xuất phát từ sự đào sâu nghiên cứu nghiêm túc và mang lại chuyển biến tích cực cho nội tâm người xem.

Liễu Trí Vũ hiện đang khởi nghiệp

Lời hồi đáp cho những định kiến cuộc đời

Trước những lời gièm pha cho rằng việc anh liên tục chuyển hướng từ toán học, Phật giáo sang tâm lý học thực chất chỉ là một chuỗi “trốn chạy”, Liễu Trí Vũ thẳng thắn bác bỏ. Anh cho rằng bi kịch của đời mình chưa từng nằm ở sự trốn tránh, mà là do anh luôn tự ép bản thân quá gắt, làm bất cứ điều gì cũng đẩy tới mức cực đoan và vắt kiệt sức lực. Ngược lại, trong một xã hội đầy lo âu nơi con người mải miết chạy theo sự công nhận của kẻ khác và tự tha hóa chính mình, việc dám sống thật với bản ngã mới là điều khó khăn nhất.

Sau tất cả những chìm nổi, từ vinh quang đỉnh cao cho đến những năm tháng ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc rồi lại tái xuất giữa chốn thị thành, Liễu Trí Vũ nhận ra ý nghĩa cuộc đời không nằm ở tấm huy chương hay danh vọng ngoại thân, mà nằm ở trải nghiệm và sự trưởng thành từ bên trong. Anh không xem mình là một hình mẫu để người khác noi theo, mà chỉ đơn giản là một người đang từng bước dò dẫm trên con đường đời của chính mình, luôn tự răn mình bằng bốn chữ: không bao giờ tự lừa dối lòng mình.