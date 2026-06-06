Trẻ EQ cao có 7 hành vi này, cha mẹ tuyệt đối không nên bỏ qua

EQ cao không thể hiện ở điểm số, mà ở cách một đứa trẻ hiểu và gọi tên cảm xúc của mình.

* Dưới đây là chia sẻ từ Reem Raouda - một huấn luyện viên, diễn giả và tác giả được chứng nhận về nuôi dạy con cái có ý thức.

Nhiều bậc cha mẹ tập trung vào việc nuôi dạy những đứa trẻ thông minh. Nhưng trí tuệ cảm xúc (EQ) hay khả năng hiểu, điều hướng và thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh, sẽ củng cố khả năng phục hồi và sức mạnh tinh thần của con bạn hơn bất kỳ bảng điểm nào.

Tin tốt là bạn có thể chứng kiến điều đó phát triển qua thời gian ở con bạn. Là một huấn luyện viên nuôi dạy con cái có ý thức, đã làm việc với hơn 200 trẻ em, tôi cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ cảm thấy đủ an toàn về mặt cảm xúc để duy trì kết nối với chính mình.

Dưới đây là bảy dấu hiệu cho thấy con bạn đang phát triển trí tuệ cảm xúc lành mạnh.

1. Con có thể gọi tên những gì con đang cảm thấy

Nếu con bạn có thể nói những câu như “Con bực bội quá” thay vì ném đồ chơi, hoặc “Con cảm thấy bị bỏ rơi” thay vì im lặng, đó là một dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa là bé đã phát triển vốn từ vựng về cảm xúc.

Đây là một trong những dấu hiệu sớm nhất của trí tuệ cảm xúc bởi vì những cảm xúc được gọi tên sẽ trở thành những cảm xúc có thể được xử lý thay vì bộc lộ ra ngoài.

Tôi luôn cố gắng thừa nhận cảm xúc của con mình thay vì gạt bỏ chúng bằng những câu như “Con không sao đâu” hay ”Đừng khóc nữa”.

2. Con tìm đến bạn khi có chuyện không ổn

Nếu con đến với bạn và chia sẻ những cảm xúc mạnh mẽ, những cảm xúc hỗn độn, khó chịu - điều đó có nghĩa là chúng tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên bạn. Trẻ em sẽ cởi mở hơn khi kinh nghiệm sống đã dạy cho chúng rằng chúng sẽ không bị xấu hổ, trừng phạt hay bị bỏ rơi về mặt cảm xúc vì những gì chúng cảm nhận.

3. Con có thể trải qua sự thất vọng mà không gục ngã

Những đứa trẻ có trí tuệ cảm xúc tốt sẽ vượt qua được sự thất vọng. Chúng có thể khóc sau khi thua một trò chơi hoặc cảm thấy buồn khi câu trả lời là “không”. Nhưng cuối cùng, chúng sẽ hồi phục.

Hãy kiên nhẫn và cho phép con bạn trải nghiệm những cảm xúc khó chịu đó, thay vì thúc ép chúng vượt qua nhanh chóng.

Ảnh minh hoạ

4. Con để ý đến cảm xúc của người khác

“Mẹ ơi, mẹ có buồn không?”

“Trông cậu bé có vẻ cô đơn.”

Khả năng nhận biết những thay đổi cảm xúc ở người khác là một phần quan trọng trong việc phát triển lòng đồng cảm, một trong những hình thức cao nhất của trí tuệ cảm xúc.

Trẻ em tiếp thu nhận thức về cảm xúc bằng cách ở bên cạnh những người lớn thường xuyên thể hiện điều đó.

5. Con có thể xin lỗi

Tôi không nói đến những lời xin lỗi gượng ép, kiểu như con nói “Con xin lỗi” chỉ để tránh hậu quả.

Một đứa trẻ có trí tuệ cảm xúc thực sự có thể nhận ra, ví dụ, nếu chúng làm tổn thương người khác, chúng sẽ muốn sửa chữa lỗi lầm đó.

Điều này đòi hỏi sự tự nhận thức và lòng thấu cảm. Nó cũng phản ánh những gì con đã trải qua. Những đứa trẻ được hàn gắn sẽ trở thành những đứa trẻ có khả năng hàn gắn người khác.

6. Con có thể yêu cầu những gì con cần

“Con cần một cái ôm.”

“Con có thể ở một mình một lát được không?”

“Bố/mẹ có thể ngồi với con được không?”

Nhiều người lớn gặp khó khăn trong việc bày tỏ nhu cầu cảm xúc của mình một cách trực tiếp. Vì vậy, khi một đứa trẻ có thể làm được điều này, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ của trí tuệ cảm xúc. Điều đó thường có nghĩa là chúng đã sống trong một môi trường mà nhu cầu cá nhân được đáp ứng đủ thường xuyên để việc bày tỏ cảm xúc trở nên an toàn.

7. Con không cảm thấy mình phải cố gắng thể hiện trước mặt cha/mẹ

Đây có thể là dấu hiệu bị bỏ qua nhiều nhất.

Những đứa trẻ có trí tuệ cảm xúc cao không dành cả tuổi thơ để liên tục quản lý bầu không khí cảm xúc xung quanh, cũng không kìm nén bản thân để duy trì kết nối với cha/mẹ.

Theo CNBC