Đứa trẻ leo ra ngoài khu vực cục nóng điều hòa chung cư cao tầng, cảnh tượng khiến người xem đứng tim

Nhiều người không khỏi sởn da gà khi xem đoạn video.

Sống tại các căn hộ chung cư cao tầng mang lại nhiều tiện ích về không gian và tầm nhìn thoáng đãng. Tuy nhiên, đi kèm với đó luôn là những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, đặc biệt là đối với các gia đình có trẻ nhỏ. Chỉ một phút lơ là của người lớn, những tai nạn thương tâm hoàn toàn có thể xảy ra trong tích tắc.

Mới đây, một đoạn video ngắn được chia sẻ và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc vào đầu tháng 06/2026 đã khiến hàng triệu người xem phải đứng tim, sởn da gà vì mức độ nguy hiểm tột độ của một đứa trẻ.

Đoạn video khiến nhiều người "đứng tim"

Theo đó, clip ghi lại khung cảnh bên ngoài cửa sổ của một căn hộ chung cư cao tầng, hướng ống kính quay thẳng về phía tòa nhà đối diện. Người đăng tải video cho biết, trong lúc cô đang chuẩn bị phơi quần áo thì vô tình phóng tầm mắt ra ngoài và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: một đứa trẻ đang đứng ngay tại khu vực ban công hẹp, vốn là nơi đặt cục nóng điều hòa bên ngoài cửa sổ sổ của một tầng lầu rất cao. Đây là khu vực vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn không có lưới bảo vệ và chỉ cần sẩy chân một milimet là thảm kịch sẽ xảy ra.

Chủ nhân đoạn video cho biết cô đứng tim đến mức áp lực nặng nề, hoàn toàn không dám cất tiếng hét hay gọi to vì sợ đứa trẻ giật mình dẫn đến trượt chân. Ngay lập tức, cô đã gọi điện thông báo cho ban quản lý tòa nhà để yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, một phút một giây cũng không dám trì hoãn.

Đứa trẻ nghịch ngợm leo ra khu vực ban công vốn để cục nóng điều hòa

Tòa chung cư có độ cao khiến người ta rùng mình

May mắn thay, khi lực lượng quản lý tòa nhà nhanh chóng có mặt tại hiện trường thì đứa trẻ đã tự thoát khỏi vùng nguy hiểm và leo ngược lại vào trong nhà an toàn. Người chứng kiến chia sẻ cô chỉ từng thấy cảnh tượng này trên mạng xã hội, không ngờ có ngày tận mắt chứng kiến ngoài đời thực và bị một phen rùng mình, toát mồ hôi hột. Cô cũng lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh cần phải để mắt thật kỹ đến con em mình vì nhận thức về an toàn của trẻ nhỏ còn rất yếu kém.

May mắn là đứa trẻ đã tự leo lại vào nhà một cách an toàn

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, cộng đồng mạng đã lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận thể hiện sự sợ hãi xen lẫn phẫn nộ trước sự bất cẩn của gia đình đứa trẻ. Nhiều netizen thừa nhận họ cảm thấy bủn rủn tay chân, thậm chí ngộp thở khi nhìn vào độ cao hun hút của tòa nhà trong video. Một tài khoản bình luận: "Cần phải bảo ban quản lý tòa nhà thông báo ngay cho chủ hộ, chuyện này quá khủng khiếp. Hôm nay đứa trẻ có thể leo ra được thì ngày mai, ngày kia vẫn có thể lặp lại, hoặc một đứa trẻ khác sẽ bắt chước nếu gia đình không biết. Xem mà tôi bủn rủn hết cả chân tay, ở độ cao như thế kia mà đứa trẻ không có một chút ý thức an toàn nào cả".

Nhiều người suy đoán đứa trẻ có thể đang chơi trò trốn tìm với người nhà và cố tình bò ra ngoài ban công hẹp để ẩn nấp: "Chắc chắn là đang chơi trốn tìm với người trong nhà rồi, đứa nhỏ này đúng là chưa biết sợ chết là gì. Gặp tình huống này bố mẹ đang tìm ở trong, tuyệt đối cũng đang gọi khản cổ mà nó cứ trốn như vậy. Những trường hợp này bố mẹ không cho một trận lôi đình thì sau này chắc chắn sẽ phải hối hận". Một số người khác lo ngại về tình huống rủi ro có thể kích động đứa trẻ: "Cảm giác nếu đúng lúc nó đang tìm cách bò vào trong nhà mà người bạn chơi cùng đột nhiên lao ra mở cửa, hai bên đều ở trạng thái phấn khích hoặc giật mình thì cực kỳ nguy hiểm".

Đặc biệt, vấn đề lắp đặt lưới an toàn và khung bảo vệ tại các căn hộ cao tầng một lần nữa trở thành chủ đề tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ trích những gia đình coi trọng thẩm mỹ hơn tính mạng của con trẻ: "Bởi vậy nên đừng ai cười nhạo những người lắp khung cửa bảo vệ chúng tôi giống như đang ở tù nữa. An toàn là trên hết". Một netizen khác bức xúc: "Những ai bảo con lớn rồi không cần lắp lan can bảo vệ thì vào đây mà xem, ngay cả cửa sổ nhà vệ sinh cũng không được ngoại lệ. Chỉ vì muốn phong cảnh đẹp mắt mà hoàn toàn bỏ qua những hành vi bộc phát của trẻ nhỏ. Mua nhà tầng cao mà không lắp lưới chống trộm, một lần sai lầm là cả đời hối hận".

Bài học cảnh tỉnh cho các gia đình có con nhỏ sinh sống ở các chung cư cao tầng

Sự việc thót tim trên là một hồi chuông cảnh báo đắt giá đối với tất cả các bậc phụ huynh đang sinh sống tại các tòa nhà cao tầng. Trẻ em vốn có tính khí hiếu động, thích khám phá thế giới xung quanh và chưa thể tự ý thức được những mối nguy hiểm rình rập từ độ cao. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con trẻ, các gia đình cần đặc biệt lưu ý những nguyên tắc thiết yếu sau:

1. Tuyệt đối không bỏ trống các ô cửa sổ và ban công

Tất cả các hệ thống cửa sổ, đặc biệt là cửa sổ mở lùa, cửa sổ nhà vệ sinh hay ban công cần được lắp đặt lưới an toàn hoặc khung bảo vệ chắc chắn. Khoảng cách giữa các thanh chắn phải đủ nhỏ để trẻ không thể chui lọt người hoặc đầu qua.

2. Không bố trí vật dụng làm điểm tựa gần cửa sổ

Phụ huynh cần rà soát và loại bỏ toàn bộ các đồ vật có chiều cao như bàn ghế, giường, tủ nhỏ, hoặc các hộp xốp, thùng carton đặt cạnh khu vực cửa sổ hoặc lan can ban công. Trẻ rất dễ leo trèo lên các vật dụng này để nhòm ra ngoài, dẫn đến nguy cơ ngã lộn nhào.

3. Luôn khóa chặt các khu vực nguy hiểm khi không có người giám sát

Các cửa ra vào ban công hoặc ô cửa hướng ra khu vực kỹ thuật, nơi đặt cục nóng điều hòa cần phải được khóa kỹ hoặc lắp đặt các thiết bị chốt an toàn hạn chế góc mở của cửa sổ, bảo đảm trẻ không thể tự ý mở ra khi người lớn đang bận việc.