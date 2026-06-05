Khảo sát người đi làm về bảo bối Doraemon muốn có nhất, kết quả vị trí số 1 gây sốt

Một khảo sát thực tế tại Nhật Bản đã tìm ra món bảo bối "quốc dân" được dân đi làm khao khát nhất.

Ra mắt độc giả từ năm 1969 dưới bàn tay của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio, bộ truyện tranh Doraemon đã trải qua hơn 50 năm đồng hành và trở thành biểu tượng văn hóa được yêu mến trên toàn thế giới. Câu chuyện xoay quanh chú mèo máy thông minh đến từ thế kỷ 22 với chiếc túi thần kỳ, luôn xuất hiện đúng lúc để giải nguy cho cậu học sinh hậu đậu Nobita bằng những món bảo bối vô tiền khoáng hậu.

Khi còn nhỏ, chúng ta say mê các bảo bối vì những chuyến phiêu lưu, nhưng khi lớn lên và đi làm, không ít người phải thốt lên: "Giá như có món đồ này để đi làm thì tốt biết mấy!". Từ ngày 18/02/2026, tạp chí điện tử Mynavi News của Nhật Bản đã tiến hành một cuộc khảo sát kéo dài 1 tháng trên phạm vi rộng với mẫu định lượng gồm 403 thành viên đang trực tiếp tham gia vào thị trường lao động về chủ đề "Món bảo bối của Doraemon bạn muốn dùng trong công việc nhất là gì?" .

Khảo sát được thực hiện bởi tạp chí Mynavi News của Nhật

Kết quả công bố chính thức vào ngày 21/03 sau đó trên trang chủ của tạp chí đã khiến nhiều người phải bất ngờ về tính thực tế của thế giới người trưởng thành.

Danh sách bảo bối Doraemon được người đi làm mong muốn sở hữu nhất

Bảo bối thần kỳ là tên gọi chung của các công cụ công nghệ cao đến từ thế kỷ 22, được Doraemon lấy ra từ chiếc túi không gian bốn chiều trước bụng. Chúng sở hữu sức mạnh vượt xa khoa học hiện đại, hỗ trợ từ việc giải quyết rắc rối hằng ngày cho đến những cuộc thám hiểm vĩ đại.

Khi được hỏi về việc ứng dụng vào công việc thực tế, kết quả bình chọn từ những người đi làm tại Nhật Bản như sau:

Hạng 1: Cánh cửa thần kỳ (33.9%)

Hạng 2: Cỗ máy thời gian (21.5%)

Hạng 3: Robot nhân bản (5.9%)

Hạng 4: Chiếc túi thần kỳ (5.4%)

Hạng 5: Chong chóng tre (5.1%)

Hạng 5: Bánh mì chuyển ngữ (5.1%)

Hạng 7: Thuốc nhân đôi số lượng (3.1%)

Hạng 8: Bánh mì giúp trí nhớ (2.8%)

Hạng 8: Khăn choàng tàng hình (2.8%)

Dưới đây là phân tích chi tiết về các vị trí đứng đầu kèm theo những phản hồi thực tế từ những người tham gia khảo sát.

Vị trí quán quân gọi tên Cánh cửa thần kỳ

Không ngoài dự đoán, "Cánh cửa thần kỳ" đã xuất sắc dẫn đầu danh sách với tỷ lệ bình chọn áp đảo, chiếm tới hơn một phần ba tổng số phiếu. Chỉ cần mở cánh cửa màu hồng này và nghĩ về nơi muốn đến, người dùng có thể dịch chuyển tức thời đến bất kỳ đâu nhờ cảm biến đọc ý nghĩ ở tay nắm cửa.

Cánh cửa thần kỳ

Đối với những người đi làm, tính năng "dịch chuyển tức thời" này có một sức hút không thể cưỡng lại vì nó giúp giải quyết triệt để bài toán thời gian và chi phí di chuyển:

"Đối với ngành vận chuyển và giao hàng, thời gian di chuyển trên đường hoàn toàn là thời gian chết. Tôi muốn có nó để tối ưu hóa công việc" - Nam, 48 tuổi, nhân viên giao nhận.

"Tôi làm công việc kinh doanh bên ngoài, phải đi gặp khách hàng liên tục. Cánh cửa này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất lên rất nhiều" - Nam, 44 tuổi, nhân viên kinh doanh.

"Nó rất hữu ích cho các chuyến công tác xa, thậm chí là ra nước ngoài vì không cần phải tốn thời gian ra sân bay hay mua vé máy bay nữa" - Nữ, 52 tuổi, nhân viên văn phòng.

"Tôi là một nhân viên cứu hộ. Nếu có thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên ngay lập tức trong vòng một nốt nhạc, tỷ lệ cứu sống được người bệnh sẽ tăng lên gấp bội" - Nam, 57 tuổi, nhân viên cứu hộ.

"Tôi làm việc trong ngành xây dựng, các công trường thường ở vùng sâu vùng xa giao thông rất bất tiện. Đi lại bằng xe tải sau giờ làm việc mệt mỏi rất dễ gặp rủi ro tai nạn giao thông. Cánh cửa này sẽ giúp tôi kết nối thẳng từ nhà đến công trường" - Nam, 38 tuổi, kỹ sư xây dựng.

Vị trí á quân thuộc về Cỗ máy thời gian

Xếp ở vị trí thứ hai là "Cỗ máy thời gian", phương tiện giúp con người tự do đi ngược về quá khứ hoặc tiến đến tương lai, thường được giấu trong ngăn kéo bàn học của Nobita. So với Cánh cửa thần kỳ chỉ dịch chuyển không gian, Cỗ máy thời gian mang lại quyền năng thao túng thời gian vô hạn.

Cỗ máy thời gian

Lý do người trưởng thành lựa chọn món bảo bối này chủ yếu xoay quanh việc sửa chữa sai lầm hoặc nắm bắt xu hướng tương lai:

"Tôi muốn quay về quá khứ để xóa bỏ những sai lầm nghiêm trọng trong công việc" - Nam, 54 tuổi, quản lý.

"Trong ngành nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tôi muốn đi đến tương lai xem sản phẩm nào sẽ bán chạy, từ đó mới bắt đầu lên kế hoạch sản xuất ở hiện tại để đảm bảo thắng 100%" - Nam, 55 tuổi, chuyên viên R&D.

"Tôi làm trong ngành khảo cổ học, tôi muốn quay về đúng thời đại đó để tận mắt quan sát các di tích và sự kiện lịch sử" - Nam, 48 tuổi, nhà nghiên cứu.

"Tôi muốn trở thành một nhà đầu tư, đi đến tương lai xem mã cổ phiếu nào tăng trưởng mạnh rồi quay về hiện tại mua tích trữ" - Nam, 47 tuổi, nhà đầu tư.

Vị trí thứ ba là Robot nhân bản

Đứng ở vị trí thứ ba là "Robot nhân bản", món bảo bối quen thuộc mà chỉ cần ấn vào chiếc mũi đỏ, nó sẽ biến thành một bản sao hoàn hảo từ ngoại hình, giọng nói cho đến tính cách của người đối diện để thay thế họ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Robot nhân bản

Phần lớn người đi làm chọn món đồ này với mong muốn tìm kiếm một "người gánh vác hộ" những lúc công việc quá tải:

"Khi công việc văn phòng ngập đầu và rơi vào tình trạng quá tải, tôi luôn ước có thêm một phiên bản nữa của chính mình để chia sẻ bớt gánh nặng" - Nữ, 47 tuổi, nhân viên hành chính.

"Tôi sẽ bắt robot làm việc bốc xếp hàng hóa tại kho, còn bản thân mình thì tranh thủ đi câu cá giải trí" - Nam, 54 tuổi, nhân viên logistics.

"Tại các quầy tiếp khách, khi lượng khách đến quá đông cùng một lúc khiến nhân viên không xoay xở kịp, bảo bối này sẽ giúp tăng viện nhân sự ngay lập tức để khách hàng không phải chờ đợi lâu" - Nữ, 54 tuổi, nhân viên dịch vụ khách hàng.

Đánh giá chung từ bảng xếp hạng bảo bối

Kết quả khảo sát từ tạp chí Mynavi News cho thấy Cánh cửa thần kỳ đã tạo ra một khoảng cách biệt lớn so với phần còn lại. Điều này phản ánh thực tế rằng áp lực từ việc đi làm hằng ngày, đối mặt với cảnh tắc đường và những chuyến công tác xa luôn là nỗi ám ảnh thường trực của giới văn phòng. Các vị trí tiếp theo như Cỗ máy thời gian hay Robot nhân bản đều phản ánh tư duy thực tế của người trưởng thành về việc tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu rủi ro sai sót và tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Dưới góc độ tâm lý học hành vi và xu hướng hướng nghiệp, sự dịch chuyển trong tâm lý lựa chọn bảo bối này chính là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất về áp lực của quá trình trưởng thành. Nếu như thời học sinh, chúng ta mong ước sở hữu bảo bối để phục vụ những cuộc phiêu lưu, khám phá thế giới một cách vô lo vô nghĩ, thì thế giới của người đi làm lại gắn chặt với áp lực năng suất và KPI hằng ngày. Sự thay đổi tư duy này là một bài học thực tế cho các bạn học sinh, sinh viên nhìn thấy trước bức tranh khốc liệt của thị trường lao động để chuẩn bị tâm lý tự lập.

Mỗi lứa tuổi dường như sẽ có hứng thú với những món bảo bối Doraemon khác nhau

Nỗi lòng này chắc chắn không chỉ của riêng giới công sở xứ Phù Tang. Tại Việt Nam, nếu thực hiện một cuộc khảo sát tương tự đối với giới văn phòng hay các bạn trẻ mới đi làm tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, có lẽ Cánh cửa thần kỳ vẫn sẽ là cái tên áp đảo để giải quyết nỗi ám ảnh tắc đường giờ cao điểm, hay Bánh mì chuyển ngữ sẽ là cứu cánh cho các mùa áp lực chứng chỉ ngoại ngữ và KPI giao tiếp quốc tế. Khao khát tìm kiếm một "lối đi tắt" trước những áp lực cơm áo gạo tiền là tâm lý hoàn toàn dễ hiểu của bất kỳ ai đang phải gồng mình trong cuộc đua trưởng thành.

Thế nhưng, nếu nhìn lại thế giới bước ra từ trang sách của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio, chúng ta sẽ nhận ra một quy luật bất biến là các bảo bối ban đầu luôn mang lại sự tiện lợi tối thượng, nhưng do sự lạm dụng hoặc ỷ lại quá mức của con người, chúng đều dẫn đến những rắc rối và rủi ro dở khóc dở cười ở phần kết. Đó chính là thông điệp nhân văn sâu sắc mà tác giả muốn gửi gắm: ngay cả trong thế giới giả tưởng, công nghệ hay phép màu cũng không thể thay thế cho sự nỗ lực tự thân.

Đời thực lại càng không có phép màu và áp lực cuộc sống cũng chẳng thể biến mất chỉ sau một cú chạm tay vào Chiếc túi thần kỳ. Chính những thử thách, rào cản và cả những sai lầm ngoài đời thực mới là chất xúc tác định hình nên bản lĩnh độc bản của mỗi người.

Suy cho cùng, những món bảo bối thần kỳ này có lẽ tốt nhất là cứ nên để chúng ngủ yên trong thế giới của những giấc mơ, nhường chỗ cho hành trình tự mình bước đi và bước qua những nấc thang mới của cuộc đời. Bạn có nghĩ vậy không?